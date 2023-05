So weit ist die Sanierung der Kemptener Haubenschloßschule

Von: Helmut Hitscherich

Teilen

Die Haubenschloßschule wird komplett saniert. Außerdem gibt es eine Neuausrichtung beim pädagogischen Konzept © Symbolbild: Internet Bildagentur PantherMedia/alebloshka

Kempten – Die mittlerweile 60 Jahre alte Haubenschloßschule wächst und wird komplett saniert. Außerdem gibt es eine Neuausrichtung beim pädagogischen Konzept.

Weil die Schülerzahlen steigen, braucht die Schule mehr Klassen, Differenzierungs- und Aufenthaltsräume sowie mehr Platz für die Mittagsbetreuung. Künftig wird es großzügige Aufenthaltsbereiche geben. Die Anzahl der Kinder, die Mittagsbetreuung in Anspruch nehmen, hat sich von ursprünglich 50 auf jetzt rund 250 Kinder erhöht. Zwischenzeitlich hat sich die Schule von einer viergliedrigen zu einer fünfgliedrigen Schule entwickelt. Es werden neue Räumlichkeiten für den Ganztagesbereich geschaffen, ebenso neue Klassenräume, und neue Fachräume. Die Mensa wird umgebaut. Dies erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten. „Lärmende“ Arbeiten sollen in die unterrichtsfreie Zeit (Ferien und an den Nachmittagen) fallen, um den Unterricht so wenig wie möglich zu stören. Im März wurde als Übergangslösung ein Raummodul als 19. Klassenzimmer auf der sogenannten Bärenwiese errichtet.

Sanierung der Kemptener Haubenschloßschule: So sieht der weitere Zeitplan aus

Bis Ende Juni 2023 soll mit dreimonatiger Verzögerung der Neubau zur Erweiterung der Schule Richtung Süden fertiggestellt sein. In einem weiteren Bauabschnitt wird der Altbau bis Mai 2024 saniert und erweitert. Der Altbau Süd soll bis März 2025 saniert werden und die Außenanlagen bis September 2025. Aufgrund der Baukostensteigerung und des Bauindex haben sich die in 2020 angesetzten Kosten in Höhe von 10.184 Millionen Euro auf 11.393 Millionen Euro erhöht.