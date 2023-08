Schilder des Projekts Besucherlenkung 2.0. in Weitnau aufgestellt

Übergabe der Informationstafel in Sibratshofen: Landrätin Indra Baier-Müller und Bürgermeister Florian Schmid. © Tourismusbüro Weitnau

Weitnau – Im Markt Weitnau stehen die ersten Schilder des Projekts Besucherlenkung 2.0. Sie wurden von Landrätin Indra Baier-Müller an Bürgermeister Florian Schmid feierlich übergeben.

Auf insgesamt zehn Standorten im Gemeindegebiet werden Besucher informiert und sensibilisiert. Die Tafeln gehören zur Aufklärungskampagne „Dein Freiraum – Mein Lebensraum. Verantwortungsvoll in der Natur unterwegs“und bestehen aus verschiedenen Elementen. In der Mitte der Tafel befindet sich eine Übersichtskarte mit zwei eingetragenen Wandervorschlägen, die direkt vom Standort aus begangen werden können, sowie der Sonneck-Radrunde. Die Wanderkarte und alle Touren sind mit einem QR-Code abrufbar.

Besucherlenkung 2.0. in Weitnau - Informationen zum örtlichen Tier- und Pflanzenreich

An den Seiten sind jeweils Informationen zum örtlichen Tier- und Pflanzenreich und allgemeine Verhaltenshinweisen in der Natur zu finden. Die Tafeln wurden an wichtigen Ausgangspunkten der Weitnauer Ortsteile und auf dem B12-Rastplatz in Hellengerst aufgestellt, sodass möglichst viele Besucher informiert werden können. Das Tourismusbüro Weitnau nutzte das erarbeitete Material für eine neue Wanderkarte sowie Minimaps mit Wandertouren und der Sonneck-Radrunde. Diese ist kostenlos unter www.weitnau.de/freizeit/wandern-und-radfahren zu finden.