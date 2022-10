Schnitzelgrube für TV Kempten: Zustimmung für Zuschuss

Von: Susanne Lüderitz

Bisher müssen die Turnerinnen bis nach Marktoberdorf fahren, um zu trainieren. Mit einer Schnitzelgrube in Kempten soll das anders werden. (Symbolfoto) © Bildagentur PantherMedia/ YuriArcurs

Kempten – Eine Schnitzelgrube für den TV Kempten wird nun doch von der Stadt bezuschusst.

Viel diskutiert und langegerungen hatten die Vertreter von TV Kempten und Stadt vor einigen Jahren um die Finanzierung einer Schnitzelgrube im Sportpark des TV Kempten. Nach langem Hin und Her hatte sich für den Verein herausgestellt, dass das Projekt zusammen mit Wechsel im Präsidium und dem Umbau des Eingangsbereiches und der Umkleiden erst einmal nicht stemmbar sei. Nun, viereinhalb Jahre später, stand das Thema wieder auf der Agenda des Ausschusses für Schule und Sport. Konkret ging es um einen Zuschussantrag an die Stadt, um eine Schnitzelgrube zu errichten.

Vor allem die Turner des TV Kempten und die der TG Allgäu würden von einer solchen Schnitzelgrube profitieren. Es handelt es sich um eine Art Becken, das mit Schaumstoff-Stücken (oder eben „Schnitzeln“) gefüllt ist. Beim Abgang von Schwebebalken, Trampolin, Reck oder Pferd verletzen sich die Turner nicht. So können sie schwierige Sprünge, Haltungen oder Drehungen sicher üben. Derzeit trainieren die beiden Vereine in Marktoberdorf und Wiggensbach, was aber nicht ausreiche und umständlich sei, wie Sportamtsleiter Klaus Schwaninger im Sportausschuss darlegte. Aber die aktuellen Pläne des TV Kempten sehen vor, dass auch Menschen mit Behinderung, die TGM-Mannschaften, die Kindersportschule oder auch Schulklassen die Grube mit den weichen Schnitzeln nutzen können.

Die Schnitzelgrube des TV Kempten ist ein Mehrwert für die Stadt

Kleiner als bei den letzten Plänen solle sie ausfallen. Statt 14 auf 15 Meter sind nun 7,20 Meter Breite auf 12 Meter Länge angedacht. Trotzdem ließen sich genauso viele Geräte aufstellen wie damals. Konkret können die männlichen Turner die Disziplinen „Sprung“ und „Boden“ üben, die Damen alle Disziplinen, außer den „Spannstufenbarren“. „Die Planung ist aktuell kleiner als ursprünglich, da sich erstens das gesamte Baukonzept des TV Kempten verändert hat und zweitens auch die Kosten für eine größere Schnitzelgrube noch deutlich höher wären“, erklärt TV-Kempten-Geschäftsführer Michael Höfling auf Nachfrage des Kreisbote. Auch die damals angedachten Umbauten der Umkleiden etc. seien bisher noch nicht umgesetzt worden. Insgesamt sei der Plan für das gesamte Gebäude verändert worden.

Die aktuell geplante Grube soll direkt an die bestehende Halle (an der Nordseite) im Aybühlweg 67 gebaut werden. Bei der alten Planung war ein Anbau an die Südseite angedacht. Für die Kosten von rund 600.000 Euro erbittet der TV Kempten einen städtischen Zuschuss von 35 Prozent – üblich sind bei Baumaßnahmen von Vereinen 20 Prozent. „In Anbetracht der Tatsache, dass die Schnitzelgrube einen Mehrwert für die Stadt bringt, auch für andere Sportarten geeignet ist, dass 800 Jugendliche aus der Turnabteilung die Schnitzelgrube benutzen können und von anderen Interessenten nutzbar“ sei, so Schwaninger, befürworte die Verwaltung den Zusatzzuschuss. Und das taten auch die Fraktionsvertreterinnen und -vertreter im Ausschuss für Schule und Sport. Erwin Hagenmaier (CSU) pochte vorher allerdings noch darauf, bei etwaigen für die Stadt entstehenden Mietkosten einen Preisdeckel einzuziehen, „wenn wir schon großzügig fördern“. Der Antrag muss nun noch weitere Gremien passieren.