Von Township-Jazz bis Dubstep, vom Soul-Jazz der 1960er-Jahre bis Hip-Hop

Schon gut gebucht: Der 38. Kemptener Jazzfrühling

Von: Susanne Lüderitz

Eine berührende Mischung aus Soul, Jazz und Modern Gospel gibt es mit „Maloom“ im Haus International bei der Jazznacht am 5. Mai. An diesem Abend gibt es die volle Jazzdröhnung in neun Locations in Kempten. © Thomas Heckner

Kempten – In Kempten ist die Jahreszeit des Wiedererwachens der Natur seit fast 40 Jahren mit dem „Jazzfrühling“ verwoben. Denn in der Woche um den 1. Mai herum herrscht der musikalische Ausnahmezustand in der Allgäu-Metropole. So auch 2023, wenn vom 29. April bis 6. Mai das Festival, eines der musikalischen Highlights in der Region, über die Bühne geht.

Das umfangreiche Programm, das die Booker des Kleinkunstverein Klecks e.V. für den Jazzfrühling auf die Beine gestellt haben, kann sich sehen – und vor allem hören lassen. Mit „Poly Radiation“ (Donnerstag, 4. Mai) gibt es z.B. im Parktheater elektronische und tanzbare Popmusik des 21. Jahrhunderts auf die Ohren und in die Beine. Das Programm der Band: „Bring back the brass“. Akustische Blasinstrumente treffen auf elektronische Klangwelten und so erstrahlen Pop, Rhythm ‘n‘ Blues, Soul und Discofunk, auch dank einer ausgefeilten Bühnenshow, in neuem Licht. Rauf auf den Dance Floor!

Einer der führenden Schweizer Jazzbassisten beim Kemptener Jazzfrühling 2023

Auf den beiden Bühnen im Stadttheater sind traditionelle wie moderne Spielarten des Jazz zu hören. „Heiri Känzig“, einer der führenden Jazzbassisten der Schweiz, bezeichnet sich selbst als musikalischen Weltenbummler. Er rollt am Mittwoch, 3. Mai, mit seinem Sextett im Stadttheater einen wunderbaren Klangteppich aus.



Beim „Jazzfrühling-Wettbewerb“ am Dienstag, 2. Mai, bietet sich (ebenfalls im großen Saal des Stadttheaters) die einzigartige Gelegenheit, vier Bands, vier Stilrichtungen, einen Sieger und dennoch vier Gewinner, hautnah zu erleben. Etliche Bewerbungen waren eingegangen, zahlreiche Diskussionen der Jury-Mitglieder folgten, bis die vier bestens ausgebildeten, hoch motivierten Finalisten feststanden.

Von Township-Jazz bis Dubstep, vom Soul-Jazz der 1960er-Jahre bis Hip-Hop

Mit „seed.“ bereichert im Eröffnungskonzert am Samstag, 29. April, im Stadttheater eine Band das Jazzfestival, die von einer jungen Frau geleitet wird: Cassie Kinoshi stammt aus London, stellt die Vielfalt und Vitalität der Jazzszene (nicht nur in London) dar und zeigt, wie sich daraus geschichtsbewusste wie zukunftsweisende Musik entwickeln lässt, mit Sound vom Township-Jazz Südafrikas zum Dubstep, vom Soul-Jazz der 1960er-Jahre hin zum Hip-Hop dieser Tage.



Als eine der weltbesten Großformationen des Jazz, gilt die „hr-Bigband“(Leitung Jim McNeely). „Manhattan Jazz Messages“ lautet das Motto ihrer Reise an den Times Square, in dunkle Straßenschluchten und exklusive Clubs beim Abschlusskonzert am Samstag, 6. Mai (Stadttheater).



Neun Locactions und zehn Bands bei der Jazznacht am Freitag, 5. Mai

In der jazzNacht am Freitag, 5. Mai, ist goldrichtig aufgehoben, wer grenzenlos genießen und nur einmal bezahlen will. Zehn Bands spielen von 20 Uhr bis Mitternacht in neun Locations auf und zeigen bei diesem abwechslungsreichen musikalischen Speed-Dating, wo überall Jazz drin ist.



... und noch viel mehr beim Jazzfrühling 2023

„Women in Jazz“ stehen während der ganzen Festivalwoche in der KulturWIRtschaft in der Allgäuhalle auf der Bühne. Das Motto ist Programm: Frauen spielen hier die erste Geige. Im „Bluescafé“ und bei den Musikerfrühstücken in der Brauereigaststätte „Zum Stift“ sind Blues, Soul, Dixie, Gypsy Jazz und Swing zu Hause. Wer immer noch nicht genug hat, erlebt bei den klecksNights im „Künstlerhaus“ in Kempten groovenden Sound.



Bereits ausverkauft sind die Konzerte mit Alma Naidu (2. Mai) sowie Abi Wallenstein & Henry Heggen feat. Ludwig Seuss (3. Mai). Restkarten gibt es für das Konzert mit Christian Willisohn & Uli Wunner feat. Peter Oscar Kraus (2. Mai).



Infos: www.klecks.de; Tickets: www.dein-ticket.shop.de