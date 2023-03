Schon wieder eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Kempten

Der Raser fuhr mit über 100 km/h in der Innenstadt. Zeugen des Vorfalles, welche Angaben zum Fahrzeug oder Fahrer machen können oder gegebenenfalls auch selbst gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter der 0831 9909-0 zu melden. (Symbolfoto) © Symbolfoto: PantherMedia / robertsrob

Kempten – Nach Angaben der Polizei kam es erneut zu einer Verfolgungsfahrt.

Am späten Mittwochabend gegen 22 Uhr wollten demnach Beamte der Polizeiinspektion Kempten im Bereich Adenauerring / Haubensteigweg einen schwarzen Kleinwagen aufgrund erhöhter Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Doch der Fahrer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über den Haubensteigweg in die Poststraße, wo durch den Fahrer die Beleuchtung am Fahrzeug ausgeschalten wurde und er entgegengesetzt der Einbahnstraße weiterfuhr. Die Flucht ging weiter über den Residenzplatz und Pfeilergraben in die Illerstraße. Dort überholte der Raser einen Notarzt mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht.

Im weiteren Verlauf fuhr er ungebremst bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich Illerstraße/ Burgstraße ein, wo es beinahe zum Zusammenstoß mit einem querenden Verkehrsteilnehmer kam. Anschließend entfernte er sich Richtung Brennergasse, wo die Verfolgungsfahrt schließlich durch die Streife aufgrund der hohen Gefährdungslage abgebrochen wurde. Während der gesamten Verfolgungsfahrt fuhr der bislang unbekannte Pkw-Lenker mit über 100 Kilometern pro Stunde im Innenstadtbereich absolut rücksichtslos und nicht auf Verkehrsregeln achtend, lautet das Fazit der Polizei.