ABC-Schützen melden sich in Kempten an

Die Schuleinschreibung in Kempten findet 2023 am 15. März statt. Eine Ausnahme bildet die Grundschule am Aybühlweg. (Symbolfoto) © Panthermedia/Arne Trautmann

Kempten – An den Grundschulen in der Stadt Kempten werden am 15. März von 15 bis 19 Uhr die Schulneulinge des Schuljahres 2023/2024 eingeschrieben. Ausnahme bildet die Schuleinschreibung der künftigen Erstklässler, deren Wohnsitz im Sprengel der Grundschule am Aybühlweg, Fürstenstraße 19, liegt. Hier findet die Schuleinschreibung bereits am Dienstag, 14. März, von 15 bis 19 Uhr statt.

Mit Beginn des Schuljahres werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. September sechs Jahre alt werden oder bereits einmal von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt wurden. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten wird ein Kind, das in den Monaten Oktober, November, Dezember geboren wurde, schulpflichtig, wenn zu erwarten ist, dass das Kind mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. Bei Kindern, die nach dem 31. Dezember sechs Jahre alt werden, ist zusätzliche Voraussetzung, dass in einem schulpsychologischen Gutachten die Schulfähigkeit bestätigt wird.



Ein Kind, das am 30. September mindestens sechs Jahre alt ist, kann für ein Schuljahr von zurückgestellt werden. Die Entscheidung, ob die Rücktrittsmöglichkeit wahrgenommen wird, soll möglichst zeitnah zum Termin der Schuleinschreibung im April getroffen werden, damit sie dem tatsächlichen Entwicklungsstand des Kindes gerecht wird. Die Eltern erhalten von den Schulen ein eigenes Informationsschreiben.



Für Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2023 sechs Jahre alt werden, gilt der Einschulungskorridor. Die Eltern entscheiden nach Beratung und Empfehlung durch die Schulen, ob ihr Kind zum kommenden Schuljahr oder erst ein Jahr später eingeschult wird. Erziehungsberechtigte, die von dieser Regelung Gebrauch machen wollen, werden gebeten, sich vorab mit den zuständigen Grundschulen in Verbindung zu setzen.

Schuleinschreibung: Wie meldet man sein Kind an?

Die Schulanfänger von 2023 sind in derjenigen Grundschule anzumelden, in deren Schulsprengel sie wohnen. Das gilt auch für Kinder, die als Gastschüler eine andere Schule besuchen sollen, aber noch keine Zusage haben. Über die Anträge auf Befreiung von der Schulsprengelpflicht wird vom Jugend-, Schul- und Sozialreferat erst zu einem späteren Zeitpunkt, aber noch vor Beginn des neuen Schuljahres entschieden.



Die Schulanmeldungen sollen nach Möglichkeit die Eltern selbst vornehmen und dabei den Schulneuling mitbringen. Andere erwachsene Personen können von den Erziehungsberechtigten mit der Einschreibung beauftragt werden.



Für die Einschreibung ist nur noch die Vorlage einer Geburtsurkunde oder des Familienstammbuches notwendig. Impfscheine müssen nicht mehr beigebracht werden. Dieses Jahr konnten nur eingeschränkt Schuleingangsuntersuchungen durch das Gesundheitsamt stattfinden. Alternativ kann daher statt der Bestätigung des Gesundheitsamtes auch eine Bestätigung über die durchgeführte U 9 vorgelegt werden.