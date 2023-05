Medaillenregen für Karatekas des TV Kempten

Von: Melanie Weidle

Teilen

Ein Teil der erfolgreichen Karatekas: (hinten v.l.) Laura Graf, Lia Dannheimer, Julia Wegmann, Levi Benker, Jakob Kathrein, Lena Voß, Elias Weber, (vorne v.l.) Mira Graf, Fabienne Canci, Elena Pampu, Melina Mohr und Ben Kaderabek. © Sarah Hehl

Kempten/Monheim – Einen sehr langen, aber auch sehr erfolgreichen Wettkampftag erlebten die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer des 1. Kemptener Karate Dojos im TV Kempten kürzlich in Monheim bei den Schwaben Open (alle Altersklassen) mit integriertem Nachwuchsturnier (bis U14, bis Orangegurt).

Knapp 300 Teilnehmer aus 36 Vereinen waren in den Disziplinen Kata (Scheinkampf) und Kumite (Freikampf) am Start, teilweise in bis zu sechs verschiedenen Disziplinen. Die Kemptener belegten mit zehn Titeln, sechs Silber- und 16 Bronzemedaillen am Ende Platz zwei im Medaillenspiegel.

Die Erfolge der Kemptener Karatekas im Überblick

1. Plätze: Lia Dannheimer (Kata U10/Nachwuchs); Kata Team U10 Nachwuchs (Lia Dannheimer, Julia Wegmann, Laura Graf); Fabienne Canci (Kumite U12 Nachwuchs); Jonah Grillinger (Kumite U12, +38kg); Theo Zanker (Kumite U14; -50 kg); Domenik Canci (Kata U16 und Kumite U16, -52 kg); Kata Team U16 (Domenik Canci, Theo Zanker, Hannes Wimmer); Lorenz Bechteler (Kumite U16, +70 kg und U16 Open).

2. Plätze: Laura Graf (Kata U10 Nachwuchs); Lia Dannheimer (Kumite U10, -30kg); Fabienne Canci (Kumite U12, +36 kg); Kata Team U12 (Fabienne Canci, Melina Mohr, Elena Pampu); Elias Weber (Kumite U14 Nachwuchs); Kata Team U16 (Mia Morgenstern, Serena Teiber, Luisa Müller);

3. Plätze: Levi Benker (Kata U10 Nachwuchs); Laura Graf (Kata U10), Lia Dannheimer (Kata U10 und Kumite U10 Nachwuchs); Kata Team U10 (Lia Dannheimer, Laura Graf, Julia Wegmann); Kata Team U10 Nachwuchs (Levi Benker, Ben Kaderabek, Mira Graf); Fabienne Canci (Kata U12 Nachwuchs); Jonah Grillinger (Kumite U12 Open); Jakob Kathrein (Kumite U12 Nachwuchs); Hannes Wimmer (Kumite U14; -50kg); Elias Weber (Kumite U14, -50 kg); Lena Voß (Kumite U14, -52kg); Kumite Team U14 (Jonah Grillinger, Theo Zanker, Hannes Wimmer); Mia Morgenstern (Kata U16); Mona Löhmann (Kata U18); Svenja Löhmann (Kata U18).

Lesen Sie auch: Kemptener Karatekas erkämpfen 13 Medaillen beim Lions Cup in Lustenau.