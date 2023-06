Schwimmteam des TV Kempten bei den Deutschen Meisterschaften

Die TVK-Schwimmer (v.l.) Leo Fingerle, Torben Herrmann, Philip Fröhlich, Lotta Naima Schnitzer und Nina Schuster bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. © Silke Fingerle

Kempten/Berlin - Mit fünf Nachwuchssportlern machte sich Schwimm-Cheftrainerin Britta Wenske vom TV Kempten auf den Weg nach Berlin zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) des Deutschen Schwimmverbandes (DSV).

Großes Engagement, Trainingsfleiß und Durchhaltevermögen in der Vorbereitungsphase sowie hohe Eigenmotivation war das Fundament zur Qualifikation. Wenske trainierte teilweise bis zu 15 Stunden in der Woche mit ihrer Wettkampfmannschaft.

Der jüngste TVK-Schwimmer, Torben Herrmann (Jahrgang 2009), war erstmalig in Berlin dabei und durfte sich mit den Besten seines Jahrgangs über seine Paradedisziplinen 50, 100 und 200 Meter (m) Rücken messen. Er bestätigte seinen aktuellen Leistungsstand.

Neue Bestzeit für Lotta Naima Schnitzer

Lotta Naima Schnitzer (2008) ging auf der längsten offiziellen Beckenstrecke über 1500m Freistil an den Start und verbesserte ihre Bestzeit deutlich auf 19:14,03 Minuten. Sie durfte sich über einen starken 14. Platz freuen.

Leo Fingerle (2008) verpasste auf der 50m Brust Strecke das Finale mit Platz elf nur ganz knapp. Seinen Vereinsrekord toppte er bereits zum vierten Mal in diesem Jahr auf 0:31,50 Sekunden. Über 100m Brust (20. Platz), 200m Brust (14. Platz) und 200m Lagen (19. Platz) gelangen ihm gute Leistungen.

Nina Schuster (2006), die vor drei Wochen Süddeutsche Meisterin über 50m Brust wurde, bestätigte ihre tolle Verfassung und sicherte sich Platz 12 über 50m Brust und Platz 15 über 100m Brust.

Philip Fröhlich knackt Vereinsrekord

Rückenspezialist Philip Fröhlich (2006), der sich erstmals qualifizierte, machte genauso weiter, wie er es die ganze Saison schon zeigte. Über 50m Rücken knackte er den Vereinsrekord von Niklas Martin mit Platz 20 (0:28,89 sec) und über 100m Rücken gelang ihm gar der 16. Platz. Beides waren zudem individuelle Bestleistungen.

„Vier Top15-Platzierungen, zwei Vereinsrekorde und vier individuelle Bestzeiten, damit war nicht zu rechnen“, freute sich Abteilungsleiterin Birgit Herrmann.

Bald Schwäbische Meisterschaft in Kempten

Cheftrainerin Britta Wenske war „richtig happy“ mit dem Gesamtergebnis ihrer Berlin-Fahrer und bereitet sich nun schon in den Pfingstferien auf die anstehenden lokalen Wettkämpfe vor: Schwäbische Meisterschaften im Cambomare-Freibad in Kempten (08. und 09.07.2023) und Bayerische Meisterschaften in Ingolstadt. jf