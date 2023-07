Sechs Schwäbische Meistertitel für Kotterner Ringer

Die erfolgreichen Kotterner Ringer: (hinten v.l.) Julian Rust, Emilian Weinert, Linus Finkenzeller, Jonah Müller, Giuliano Perri, Leo Weinert, Florian Wirth, Jens Wörmann; (vorne v.l.) Jannis Weinert, Tim Knobloch, Carlo Santangelo, Leonard Fleischmann, Bruno Bielmeier, Linus Fleischmann, Niklas Rudolph, Hugo Bielmeier, Elias Thaumiller. © Thomas Wörmann

Kempten - Große Hitze – großer Sport. So könnte man das Treiben am vergangenen Samstag in der Westendhalle gut umschreiben. Vom SV 29 Kempten ausgerichtet, fand dieses Jahr in Kempten die Schwäbische Meisterschaft im Ringen statt. Dieses Quasi-Heimspiel ließ sich auch der TSV Kottern nicht entgehen und ging mit einer Riesentruppe von 19 Aktiven an den Start.

Da sich über 100 Sportler angemeldet hatten, zog sich die Veranstaltung doch deutlich in den Nachmittag hinein, wodurch mit zunehmender Zeit neben den Gegnern die Hitze zum im größeren Widersacher wurde. Doch auch diesem trotzten die Kämpfer und zeigten großartige Mattenaction. Sehr zufrieden konnte man am Ende auch beim TSV Kottern sein, da insgesamt sechs Schwäbische Meistertitel, drei zweiten und drei dritte Plätze heraussprangen.

Damit jeder Teilnehmer auf seine Kämpfe kam, wurden die Gewichtsklassen erst nach dem Wiegen eingeteilt, die A- und B-Jugend wurde sogar zusammengelegt. Dies war natürlich des einen Freud, des anderen Leid. Entmutigen ließ sich hiervon jedoch niemand.

Siegeszug von Nachwuchsringer Tim Knobloch geht weiter

In der E-Jugend traten für die Kotterner insgesamt drei Nachwuchsringer an. In der Gewichtsklasse bis 25 Kilogramm gab es ein vereinsinternes Duell, nicht das einzige an diesem Tag. Das bessere Ende hatte dabei David Grünwald für sich. Er belegte am Ende den vierten Platz. Tapfer kämpfte auch Linus Fleischmann und kam so auf den sechsten Rang.

Seinen Siegeszug setzte Tim Knobloch in der Gewichtsklasse bis 27 Kilogramm fort. Fünf Siege bei fünf Kämpfen, dabei vier vorzeitig, bedeuteten am Ende den unangefochtenen ersten Platz.

Alleiniger Kotterner Starter in der D-Jugend war Raoul Steffenhagen. In der Gewichtsklasse bis 41 kg kämpfte er sich bravourös auf den Bronzerang.

Vereinsinternes Finale in der C-Jugend

Ganze acht Aktive schickten die St. Manger in der C-Jugend auf die Matte. Salvatore Petralia hatte dabei in der Gewichtsklasse bis 33 Kilogramm nur einen Gegner zugelost bekommen. Allerdings konnte er diesen Kampf nicht erfolgreich beenden, jedoch gab es zum Trost seine erste Silbermedaille bei Bezirksmeisterschaften.

Die Gewichtsklasse bis 35 Kilogramm wurde vom TSV Kottern dominiert. Leonard Fleischmann konnte drei Kämpfe siegreich beenden. Nur im Finalkampf gegen seinen Vereinskameraden Bruno Bielmeier zog er den Kürzeren. Dieser wiederum konnte jeden seiner vier Kämpfe vorzeitig gewinnen. Damit zierten die ersten beiden Plätze auf dem Podest hier der TSV Kottern.

Auch bis 38 Kilogramm traten zwei Kotterner an, jedoch in verschiedenen Gruppen. Für Hugo Bielmeier war das Turnier leider nach den ersten beiden Kämpfen beendet. Diese verlor er gegen die späteren Erst- und Drittplatzierten, zeigte aber jeweils schon sein Können. Im zweiten Pool konnte Jannis Weinert einen Kampf auf Schulter für sich entscheiden und kam somit in den Platzierungskampf um Platz drei. Er konnte sich dabei jedoch gegen seinen Westendorfer Kontrahenten nicht durchsetzen, somit belegte er am Ende Platz vier.

Florian Wirth holt nächsten Turniersieg

Die Gewichtsklasse bis 45 Kilogramm bestand dann sogar fast nur aus Kotterner Nachwuchsringern. Drei von vier Teilnehmern kamen aus St. Mang. Den Tagessieg holte sich dabei Florian Wirth, der erneut alle Kämpfe erfolgreich bestreiten konnte und dabei jeden Gegner auf die Schultern legte. Einen Sieg im vereinsinternen Duell der beiden weiteren Kotterner Starter holte sich Elias Thaumiller, was für ihn am Ende die Bronzemedaille bedeutete. Niklas Rudolph hatte diesmal leider weniger Matchglück und konnte sich in seinen Kämpfen nicht durchsetzen. Damit stand für in Platz vier zu Buche.

Die kombinierte A-/B-Jugend war ebenfalls mit sieben Kotterner Ringern stark besetzt. Bis 49 Kilogramm ging dabei Giuliano Perri auf die Matte. Auch er konnte einen Kampf siegreich beenden, womit er sich die Bronzemedaille redlich verdient hatte.

Schwäbischer Titel auch für Julian Rust

Julian Rust fühlte sich in der Gewichtsklasse wie bei den Bayerischen Meisterschaften wieder in seinem Element. Zweimal musste er in seinen Kämpfen über die volle Distanz gehen, konnte aber jedes Mal nach Punkten gewinnen. Den dritten Kampf gewann er vorzeitig. So kann er sich in diesem Jahr nicht nur Bayerischer sondern auch Schwäbischer Meister nennen.

Linus Finkenzeller und Emilian Weinert gingen in der Gewichtsklasse bis 58 Kilogramm an den Start. Einen tollen Turnierverlauf hatte dabei Linus. Nur gegen den späteren Sieger musste er sich geschlagen geben, alle anderen Kämpfe konnte er gewinnen. Damit hatte er den sehr guten Vizetitel errungen. Emilian merkte man seine kurze Verletzungs- und Krankheitspause an, da ihm anfangs etwas die Kraft fehlte. Er kämpfte sich aber tapfer durch das Turnier, holte noch einen Sieg und kam so auf Platz vier.

Eine Gewichtsklasse höher, bis 60 Kilogramm, gab es wieder eine doppelte Kotterner Beteiligung. Und auch hier sprang zumindest ein Podestplatz heraus. Jonah Müller musste sich ebenfalls nur einem Kontrahenten geschlagen geben, bei allen anderen Duellen konnte er sich durchsetzen. Da jedoch der Gruppensieger aus Hörbranz kam und damit außer Konkurrenz an der Bezirksmeisterschaft teilnahm, kürte sich Jonah am Ende hochverdient zum Schwäbischen Meister. Leo Weinert sammelte als jüngster Teilnehmer in dieser Gewichtsklasse wieder wertvolle Erfahrungen und gab nie auf. Ein Sieg sprang am Ende auch für ihn heraus, somit belegte er Platz vier.

Jens Wörmann ringt seinen Gegner nieder

Bei den „schwersten Jungs“ bis 100 Kilogramm gab es einen schier epischen Fight zwischen Jens Wörmann und seinem Kemptener Konkurrenten. Erst am Nachmittag bei drückender Hitze fand dieser einzige Kampf in dieser Gewichtsklasse statt. Beide Gegner schenkten sich nichts und kämpften sich über die volle Kampfdistanz durch. Das bessere Ende hatte dabei Jens Wörmann und gewann den Kampf deutlich nach Punkten. Somit gab es auch für ihn Gold.

Nach diesem erfreulichen Ergebnis können die Kotterner Nachwuchsringer in die kurze Sommerpause gehen. Doch nach den Sommerferien steht dann schon die Mannschaftssaison vor der Tür, weshalb in der Zwischenzeit noch am Feinschliff hierfür gearbeitet wird.

Bei der Männerkonkurrenz der Schwäbischen Meisterschaft war der TSV Kottern diesmal nicht vertreten, da es zu kurzfristigen Verletzungsausfällen kam. Auch im Männerbereich richten sich daher nun alle Augen und die volle Konzentration auf die Anfang September beginnende Saison in der Bayernliga, in der man am Ende hoffentlich wieder zumindest den Klassenerhalt feiern kann. kb