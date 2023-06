Sharks verpflichten Filip Kokoška und Jonas Mikulic

Filip Kokoška stürmt zukünftig für den ESC Kempten. © ESC Kempten

Kempten - Zwei weitere Neuzugänge kann der ESC Kempten vermelden: Mit Filip Kokoška und Jonas Mikulic wechseln zwei neue Stürmer an die Iller.

Gänzlich unbekannt ist der 25-jährige Kokoška in Deutschland nicht, von 2018 bis 2020 spielte er bereits beim TEV Miesbach und überzeugte dort unter anderem mit einer starken Punkteausbeute. Ausgebildet beim tschechischen Top Club HC Pilsen ging es dann nach einer Saison in Klatovy zu den Oberbayern.

Von dort wechselte Kokoška 2020 schließlich nach Auer in Südtirol zu den Hockey Cavaliers Unterland. In der italienischen Liga konnte er zweimal den italienischen Pokal sowie 2022 die IHL Meisterschaft erringen und dabei die Saison als Topscorer abschließen. Inzwischen ist der Club in der länderübergreifenden zweiten österreichischen Alps Hockey Liga aktiv. Auch dort spielte er weiterhin eine wichtige Rolle bei seinem Club. In insgesamt 96 Spielen für Unterland erzielte er starke 130 Scorerpunkte.

Mit Filip Kokoška ist die erste Kontingentstelle bei den Sharks besetzt

Sharks-Coach Sven Curmann freut sich schon auf seinen Neuzugang: „Mit Filip ist uns eine Top Verpflichtung gelungen, er hat in der Bayernliga bereits in Miesbach gezeigt was er kann. Er punktet gut, spielt mannschaftsdienlich und ist in allen Spielsituationen einzusetzen. Er hatte mehrere Angebote, wollte aber unbedingt nach Kempten, was mir zeigt das er Bock auf unser Projekt hat. Filip hat in der Vergangenheit Top Leistungen gezeigt und wird ein wichtiger Baustein für uns sein.“

Und auch Ervin Masek ist stolz auf den gelungenen Transfer: „Wir haben uns die Zeit genommen, die erste Kontingentstelle mit einem Spieler zu besetzen der genau in unser Anforderungsprofil und Konzept passt. Wir wollten einen jungen Spieler mit Erfahrung in der Bayernliga und Scorerqualitäten. Filip ist ein starker Schlittschuhläufer und technisch top ausgebildeter Scorer. Wir versprechen uns von ihm viel, gerade auch im Überzahlspiel soll er für die entscheidenden Momente sorgen. Was er kann hat er nicht nur in einer der stärksten europäischen Nachwuchsligen beim HC Pilsen unter Beweis gestellt sondern auch in Miesbach und der Alps Hockey League. Beim ESC wird der Stürmer zukünftig mit der Nr. 46 auflaufen.

Mit Jonas Mikulic kommt ein weiterer Stürmer zum ESC

Eine große Nummer ist sie, die 99. Die höchste Trikotnummer im Eishockey und spätestens seit „The great one“ Wayne Gretzky sie auf dem Rücken trug kaum noch vergeben. Ob der Neuzugang des ESC Kempten, Jonas Mikulic, deshalb, aus Respekt für einen der größten Spieler aller Zeiten, mit der Nummer 98 aufläuft oder es einfach der Hinweis auf sein Geburtsjahr ist, weiß man noch nicht, aber spätestens zum Saisonbeginn wird sich auch dieses Rätsel lösen.

Auf jeden Fall ist der gebürtige Weingartener mit seinen 25 Jahren im idealen Eishockeyalter. Ausgebildet in Ravensburg, Lindau und beim Augsburger EV schnupperte er dann bei der 1b des aktuellen DEL 2 Meisters erste Luft bei den Senioren. Bekannt wird er den Fans der Sharks vor allem aus den letzten beiden Jahren sein, in denen er mit dem VfE Ulm/Neu-Ulm in der Bayernliga auch gegen den ESC spielte.

Trainer Sven Curmann freut sich auf seine Neuverpflichtung: „Jonas ist ein aufstrebender junger Spieler, er ist technisch stark und hat sich zum Glück für eine Veränderung und den Wechsel ins Allgäu entschieden. Er hat in Ulm bereits gezeigt was er in der Liga kann, soll bei uns den nächsten Schritt nach vorne machen und uns auch in der Breite besser aufstellen.“ kb