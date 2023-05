Sing- und Musikschule Kempten führt Carl Orffs „Carmina Burana“ auf

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Die Sängerinnen und Sänger freuen sich auf viele Gäste bei ihrer Aufführung am 20. Mai im Kemptener Stadttheater. © Robert Rossmanith

Kempten - Zur großen Carmina Burana-Aufführung lädt die Sing- und Musikschule Kempten und nördliches Oberallgäu am Samstag, 20. Mai, ins Stadttheater ein.

Die Wahl sei einerseits auf Carl Orffs „Carmina Burana“ gefallen, weil die Chormitglieder wieder Lust darauf gehabt hätten, erklärte die musikalische Leiterin, Anke Weinert-Wegmann. Außerdem sei es das erste Gemeinschaftsprojekt, nachdem sich die Mitglieder des früheren Kammerchors dem Madrigalchor angeschlossen hätten.

Ein anderer Grund für die Auswahl war laut Weinert-Wegmann, dass die Aufführung im Stadttheater möglich ist. Neben den Chören der Sing- und Musikschule (Jugendchor, Madrigalchor und Collegium Vocale) werden Annette Naumann und Gabriel Miltschitzky (Klavier) sowie das Percussion-Ensemble Kempten-München mitwirken.

Insgesamt sind 110 Sänger und Sängerinnen involviert. 85 der Beteiligten kann die Musikschule aus „eigener Kraft“ stellen, sagte Weinert-Wegmann. Die anderen Teilnehmenden hätten entweder selbst angefragt oder seien angesprochen worden. Die Proben würden derzeit auf „Hochtouren“ laufen, so Weinert-Wegmann. Besonders freut die musikalische Leiterin u.a., dass mit Eva-Maria Hartmann (Sopran) eine Solistin mit Wurzeln im Allgäu gewonnen werden konnte. Ebenfalls zu hören sind die Solisten Yosemeh Adjei (Countertenor) und Linus Mödl (Bariton).

Beginn der Aufführung ist am Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr, im Stadttheater Kempten. Karten sind im Vorverkauf erhältlich im Sekretariat der Sing- und Musikschule (Tel. 0831/70496560, E-Mail: verwaltung@musikschule-kempten.de) sowie in der Volkshochschule Kempten (Tel. 0831/7049650, E-Mail: info@vhs-kempten.de). Neben dem Vorverkauf sind am Konzerttag ab 19 Uhr Karten an der Abendkasse erhältlich.