SJR Kempten engagiert sich mit Lebens(T)raum-Projekt

Von: Tizian Pöhlmann

Beim Stadtjugendring (SJR) ist die Tür fast immer offen. Kai Nitsche, vom SJR, hält in seinen Händen ein Modell von zwei Überseecontainern. Diese sollen in Zukunft ausgestellt werden, um Gedankenimpulse über alternatives Wohnen zu geben. © Pöhlmann

Kempten – Es war im August des letzten Jahres, als Kai Nitsche vom Stadtjugendring (SJR) Kempten mit dem Projekt Lebens(T)raum anfing und vor einem Problem stand, das heute unvorstellbar scheint. Er hatte Wohnraum, aber keinen jungen Menschen, den er in das eigenständige Leben hätte begleiten können, keine Kartei, auf die er zurückgreifen konnte. Das hat sich schnell geändert.

Mittlerweile „gibt es immer mehr Leute für zu wenig Wohnraum“, sagt Nitsche. Er betreut zwei Wohngemeinschaften und vier Einzelwohnungen. Der Stadtjugendring ist dort die Schnittstelle zwischen Vermieter und Mietern – der Bürge, wenn man so will. Nitsche selbst ist vor allem eines: Begleiter. Er begleitet junge Menschen, die es „ein bisschen schwieriger haben, weil sie nicht aus einer gehobenen Mittelschicht oder mit einem finanziellen Background kommen, wo man sich einfach auch eine Wohnung über eine Bürgschaft zum Beispiel von den Eltern ganz gut leisten kann“.

Also junge Menschen, die soziale Leistungen beziehen, die aus der Jugendhilfe kommen, oder Schwierigkeiten haben, mit ihrem Ausbildungsgehalt über die Runden zu kommen. Zusammen mit ihnen möchte Nitsche „herausfinden, was eigenständiges Leben und eigenständiges Wohnen braucht“.

Das Lebens(T)raum-Projekt in Kempten hilft jungen Menschen aus der Wohnungsnot

In Nitsches Kartei tummeln sich inzwischen 20 bis 30 Menschen, diese kommen etwa von der katholischen Jugendfürsorge, der Reinhartserstraße – oder auch dem hauseigenen Casemanagement des SJR. Eine davon ist Aliya. Sie ist 27 Jahre alt, bezieht Bürgergeld und lebt in einer WG, die Nitsche betreut.

Aliya selbst ist mit 18 Jahren von daheim ausgezogen, lebte mal in dieser mal in jener Wohnung, zwei Jahre lang in einem Heim. Sie hat psychische „Auf und Abs“, auf die sie auch anonymisiert nicht näher eingehen will. Zum Projekt fand sie durch eine Casemanagerin des SJR. Ihre Wohnung hatte sie allein nicht mehr finanzieren können, ihr neuer Mitbewohner kommt auch aus prekären Wohnverhältnissen. Zusammen können sie sich nun die Zwei-Zimmer-Wohnung leisten. Alle zwei Wochen erscheint Nitsche zum „WG-Talk“.

Dort möchte er einen Raum geben, wo die Themen, die die Wohngemeinschaft und das WG-Leben betreffen, besprochen werden können. Im Falle von Aliya lief es von Anfang an harmonisch. Sie und ihr Mitbewohner verstehen sich „schon gut“. Sie machen hin und wieder einen gemeinsamen Filmabend oder treiben Sport. Das WG-Leben hilft Aliya nicht nur finanziell, sondern auch psychisch, weil Aliya zuvor „so viel alleine“ war. „Also das Einzige, was mir gerade fehlt, ist ein ambulanter Therapeut“, sagt sie. Bei der Suche wird sie unterstützt, das Problem ist, „dass keine Plätze da sind“.

Unverhofftes kommt auch mal vor

Nitsche bekam neulich einen Anruf, weil er ein Gesuch auf der Internetplattform WG-Gesucht geschaltet hatte. Der Anrufer, dachte dass Kai Nitsche selbst eine Wohnung suchen würde und wollte schon auflegen, als er erfuhr, dass Nitsche Wohnraum für junge Menschen sucht. „Und dann habe ich einfach mal gefragt, ‚aber darf ich trotzdem noch so ein bisschen erzählen, was ich mache?‘“, erzählt Nitsche. Die beiden kamen ins Gespräch. „Am Ende vom Gespräch hat er gesagt – ja gut, dann schick´ mir doch mal jemand vorbei.“

Das tat Nitsche. Anfang August wird ein junger Geflüchteter, der die ersten „sechs oder acht Jahre“ seiner Zeit in Deutschland in einer Gemeinschaftsunterkunft verbracht hat, in sein erstes WG-Zimmer einziehen – entstanden aus einem unverbindlichen Gespräch. „Das war richtig schön“, sagt Nitsche.

Dennoch geht die Suche für Nitsche weiter. Wer Wohnraum und Interesse daran hat, jungen Menschen eine Möglichkeit zum Einzug zu bieten, kann sich gerne bei ihm melden unter der Telefonnummer 0162/2141570.