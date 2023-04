Skandal um den Schützenpanzer HS 30: Vortrag bei der Kreisgruppe Allgäu des Reservistenverbands

Von: Tizian Pöhlmann

Wilhelm Fehr (l.), Vorsitzender der Kreisgruppe Allgäu des Reservistenverbands, hatte den vortragenden Klaus Noortwyck eingeladen. Thema des Abends: die Schmiergeldaffäre um den Panzer HS 30. © Tizian Pöhlmann

Kempten – Es ging um kuriose Mordfälle, Waffenhändler und Bestechungsgelder in Millionenhöhe. Letzte Woche hielt Klaus Noortwyck, Fahnenjunker der Reserve, auf Einladung von Wilhelm Fehr, Oberfeldwebel der Reserve und Vorsitzender der Kreisgruppe Allgäu des Reservistenverbands, einen Vortrag im Pfarrsaal St. Ulrich. Thema war der Skandal um die Beschaffung des Schützenpanzers HS 30 in den Anfangsjahren der deutschen Bundeswehr.

Der erste Teil des Vortrags richtete sich vor allem an Liebhaber von militärischen Kampffahrzeugen. Noortwyck berichtete ausführlich über die technischen Fahrzeugdaten des HS 30, aber auch über dessen Mängel, die sich bereits 1957/58 bei den ersten Probefahrten zeigten: Der Panzer war schwerer als gedacht, hatte „ein riesiges Platzproblem“, zu wenig PS und der Motor war nur von unten zugänglich. „Sofort nach Indienststellung begannen die Reparaturen“, berichtete Noortwyck.

Auch sei bei diesem Gerät nicht der Feind die größte Gefahr gewesen, sondern die laufende Kette, die fünf Zentimeter herausragte. Unter Konrad Adenauer, der nach dem NATO-Beitritt der BRD das Ziel verkündete, eine „schlagstarke Armee“ aufzubauen, wurde 1956 die Lieferung von 10.680 HS 30 beschlossen – Kostenpunkt: 2,78 Milliarden Deutsche Mark. Die Firma, die beauftragt wurde, war Hispano-Suiza; eine Firma, die Erfahrungen mit dem Zusammenbauen von Mofas hatte, nicht mit Panzern. Woher kam das Geld und wie konnte das so schnell gehen? – waren Fragen, die Noortwyck in den Raum warf. In den 60er Jahren stellten die Frankfurter Rundschau und das Nachrichtenmagazin Deutsches Panorama Schmiergeldzahlungen fest. Unter den Geschmierten soll Werner Repenning, der persönliche Referent des damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß, gewesen sein. „Franz Josef Strauß konnte nichts nachgewiesen werden. Aber er hat viel gewusst, das weiß man.“ Noortwyck betonte des Öfteren, das dieser Teil des Vortrags im Konjunktiv verstanden werden solle, denn bewiesen sei nichts, doch vieles kurios. Weitere Namen, die mit dem Skandal in Verbindung gebracht wurden, sind CDU-Politiker Otto Lenz und Gynäkologe, Immobilienhändler sowie mutmaßlicher Waffenhändler Otto Praun.

Skandal um den Schützenpanzer HS 30: Todesfälle unter rätselhaften Bedingungen

Beide starben unter rätselhaften Bedingungen. Laut dem CDU-Mann Werner Plappert soll die CDU beim Handel um den HS 30 50 Millionen Deutsche Mark in die eigene Tasche gesteckt haben. Plappert verschwand zwei Jahre nach seiner Aussage 1968 spurlos. 1974 wurde seine Leiche im Bodensee gefunden. Die Unterlagen zur Bestechungsaffäre, die Plappert an Reinhard Gehlen, dem ersten Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, übergab, wurden, mit dem Vermerk „erledigt“, abgelegt. „Seltsam ist es schon“, fasste Noortwyck seinen Vortrag zusammen.

Im Anschluss empfahl Fehr den Zuhörern die Arte-Produktion „Schwarze Kassen der CDU/CSU – Dokumentation der Machtkonstruktion“, die auch den HS-30-Skandal behandelt. „So was läuft, ich bin mir sicher, heute auch noch“, sagte Fehr und fügte mit Blick auf Noortwyck und den anwesenden Reporter hinzu: „Wie gesagt im Konjunktiv.“