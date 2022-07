Skepsis bei Bürgerversammlung gegenüber dem geplanten Supermarkt in Börwang

Von: Sabine Stodal

Teilen

Obwohl es weder zum Verkauf steht noch Teil der aktuellen Überlegungen der Gemeinde ist, wurde das sogenannte „Rogg-Gelände“ von mehreren Rednern als geeigneterer Alternativstandort für einen Lebensmittelmarkt ins Gespräch gebracht. © Sabine Stodal

Haldenwang/Börwang – Bei der Bürgerversammlung zum geplanten Lebensmittelmarkt in Börwang gab es gemischte Meinungen. Auch ein alternativer Standort wurde ins Spiel gebraucht.

Die Gemeinde Haldenwang hat die Möglichkeit, ein Grundstück am östlichen Ortsausgang von Börwang, am oberen Ende der Börwanger Steige, zu erwerben. Im Rahmen einer Bürgerversammlung informierte Rathauschef Josef Wölfle die Bevölkerung jetzt über die gemeindlichen Überlegungen, dort einen Lebensmittelvollsortimenter errichten zu lassen und lud zum Meinungsaustausch ein. Wie sich zeigte, herrschte bei vielen der Anwesenden Skepsis gegenüber den Plänen.



Börwang ist eine Gemeinde mit 3.850 Einwohnern. Als Nahversorger steht dort aktuell lediglich ein zentral gelegener kleiner Dorfladen am Fuß der Börwanger Steige zu Verfügung. Dieser und der Dorfladen in Haldenwang erwirtschafteten 2021 allerdings ein Defizit von 33.000 Euro. Neben der wirtschaftlichen sei auch die Personalsituation schwierig, erklärte Bürgermeister Josef Wölfle.

„Wir brauchen in Börwang bestimmte Strukturen. Ein größerer Lebensmittelmarkt wäre da durchaus sinnvoll“, betonte er. Zwar sei es nicht Aufgabe der Gemeinde, sich um die Nahversorgung zu kümmern, aber da mit Edeka und Nahkauf zwei Investoren ihren Hut in den Ring geworfen hätten, gehe man derartigen Überlegungen aktuell nach.

Machbarkeitsstudie abgeschlossen

Die Gemeinde ließ bereits eine Machbarkeitsstudie für das Gelände in Börwang erstellen. Deren Ergebnis: ein Lebensmittelmarkt mit maximal 1.200 Quadratmeter Verkaufsfläche wäre realisierbar. „Das heißt nicht, dass schon irgendetwas in diese Richtung entschieden wäre“, stellte Wölfle klar. „Es bedeutet lediglich, dass ein Lebensmittelmarkt grundsätzlich möglich wäre – und wenn das der Fall ist, ist so ziemlich jedes andere Gewerbe ebenfalls umsetzbar.“ Durch die Bürgerversammlung wolle man mit der Bevölkerung in Dialog kommen und die Frage klären: „Wollen wir in Börwang einen Lebensmittelmarkt an dieser Stelle oder nicht?“

Die Meinungen in der Zuhörerschaft hierzu gingen auseinander. Während die einen eine derartige Entwicklung begrüßten (kurze Strecken, größere Auswahl, Kaufkraft bleibt im Dorf, „man muss die Chance ergreifen, wenn sie sich bietet“) war von anderer Seite viel Skepsis zu vernehmen – vor allem gegenüber der geplanten Größe des Marktes („viel zu groß für Börwang“, „6-800 qm reichen vollkommen“), der Schließung des Dorfladens („damit verliert Börwang seinen letzten öffentlichen und bürgernahen Begegnungsbereich“) sowie dem Standort an sich.

Standort am Hang ungünstig

„Als ich hörte, dass da oben ein Lebensmittelmarkt hinsoll, dachte ich, das sei ein Aprilscherz“, so ein Redner. Die Lage an dem steilen Hang am oberen Ende des Dorfes sei alles andere als ideal. Der Standort sei „viel zu weit abgelegen“ und fußläufig oder per Fahrrad nur beschwerlich erreichbar, zudem berge die Zu- und Ausfahrtssituation an der als „Ras-Strecke“ bekannten Steige Unfallpotenzial. Sollte ein Lebensmittelmarkt kommen, müsse der Investor sich auch um eine Abbiegespur kümmern, entgegnete Wölfle. Für Aufenthaltsqualität könne man mit einer Sitzecke oder einem Backshop sorgen.



Immer wieder tauchte in den Wortbeiträgen die Frage nach alternativen Standorten für einen Lebensmittelmarkt auf. Dabei wurde mehrfach das zentral im Ort und an der Staatsstraße gelegene „Rogg-Gelände“ genannt. Dieses ist Eigentum der Raffeisenbank im Allgäuer Land. Zwar werde das Areal voraussichtlich aufgrund des geplanten Wegzugs der Firma Rogg irgendwann frei – wann genau, stehe aber in den Sternen.

Alternativstandort

Zudem stehe das Gelände nicht zum Verkauf und sei obendrein zu klein, stellte Josef Wölfle klar. „Das sind also alles ungelegte Eier“, wohingegen das andere Gelände ganz konkret verfügbar wäre. Die Frage, ob er „überhaupt schon“ diesbezügliche Gespräche mit der Raiffeisenbank geführt habe, musste der Rathauschef verneinen. Angesichts des dringenden Wunsches aus der Bevölkerung werde er dies aber zeitnah tun, sicherte er zu.

Im puncto Marktgröße verteidigte der Vertreter der Firma Edeka die wirtschaftliche Notwendigkeit, bei 1.200 Quadratmeter Verkaufsfläche zu bleiben. Angedacht sei ein eingeschossiges Gebäude mit PV-Anlage sowie extensiver Grünfläche auf dem Dach. Er nannte es „ungewöhnlich für eine Gemeinde, so ein Angebot zu einem Lebensmittelmarkt abzulehnen.“ Er glaube, die überwiegende stillschweigende Mehrheit der Bevölkerung stehe der Idee positiv gegenüber.

Nahkauf möchte Dorfläden weiterführen

„Tendenziell ist es ja immer so, dass bei solchen Veranstaltungen nur diejenigen kommen, die Bedenken haben.“ Der Vertreter von Nahkauf versicherte, „wir sind für alles offen, auch für eine Größe von 6-800 Quadratmeter und ein Gebäude mit Wohnraum im ersten Obergeschoss. Wir würden sogar die Dorfläden parallel weiterführen.“

Wie es nun weitergeht, ist offen. Bürgermeister Josef Wölfle dankte den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern für ihr Interesse und ihre Beiträge. „Der Gedankenaustausch war wichtig und wird in die Gespräche im Gemeinderat einfließen. Das Gremium werde in seiner nächsten Sitzung das weitere Vorgehen beraten.

Kontroverse Meinungen gibt es auch zum geplanten Neubaugebiet „am Mühlenbauer“. Eine Bürgerinitiative „Rettet die Mühle Hopsassa“ formierte sich gegen das Neubaugebiet. Auch der beliebte Rodelhang ist von den Bauplänen betroffen. Seit Juli steht jedoch fest: Das Neubaugebiet in Börwang kann zum Teil kommen.