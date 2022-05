So steht es aktuell um das Wasser im Oberallgäu

Von: Susanne Lüderitz

Wie sieht es aktuell aus? Angelika Babl vom Wasserwirtschaftsamt Kempten misst den Wasserstand in einer Grundwassermessstelle. © Wasserwirtschaftsamt Kempten

Kempten/Allgäu - „Zur Zeit haben wir relativ viele Bereiche mit Niedrigwasser“, sagt der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Kempten Karl Schindele.

Wasserrechtlerin Maude Barlow sprach bei ihrem Besuch in Kempten von einer „Wasserkrise in Deutschland“. Wie sieht es aktuell im Allgäu aus?

Im aktuellen Niederschlagsmittelwert Februar bis Mai fehlten rund um Sonthofen im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 100 Millimeter, die im Frühjahr eigentlich fallen sollten.

„Relativ kritisch wird es, wenn 2022 ein trockener Sommer kommt“, so Schindele. Wie im Jahr 2018, als abgelegene Anwesen mit eigener Wasserversorgung und Brunnen, die sich relativ oberflächennah befinden, Probleme bekamen. „Aber seit 2018 haben viele Gemeinden ihre Versorgung ausgebaut und ein Zweites Standbein etabliert“, so Schindele. Zuletzt zum Zweckverband Fernwasserversorgung Oberes Allgäu (FWOA) dazugekommen ist die Gemeinde Haldenwang.

Die FWOA bezieht ihr Wasser aus riesigen unterirdischen Seen bei Sonthofen. Dieser tiefgelegene Speicher sei laut Schindele nicht so anfällig und sickere immer wieder schnell genug mit Wasser voll. Gleichwohl liege der Grundwasserspiegel in Ortwang, wo das Fernwasser gewonnen wird, zwischen „niedrig“ und „mittel“. Benachbarte Messstellen (Langenwang und Häuser) zeigen auf der Homepage des Niedrigwasser-Informationsdienst Bayern sogar einen „sehr niedrigen“ Grundwasserspiegel an.

Auch an den Bäumen sehe man die Trockenheit der letzten Jahre. „Der Altbestand ist nicht betroffen“, sagt Förster Michael Seifert. Aber die Anpflanzungen der letzten Jahre weisen Trockenschäden auf, so der Waldexperte. Dass derzeit viele Bäume schütter belaubt seien, liege am Befall mit dem Eschentriebsterben, einem Pilz. Und die Fichten schimmerten rötlich, weil der „Wald blüht“.