Für einen Abschnitt ist das Genehmigungsverfahren bereits abgeschlossen

Der lange Weg des Allgäuschnellwegs - So steht es um den Ausbau der B12

Von: Jörg Spielberg

Bis der 51 Kilometer lange Abschnitt der B12 von Kempten bis Buchloe tatsächlich vierspurig sein wird, wird es wohl noch Jahre dauern. © Spielberg

Wildpoldsried – Die Befürworter hatten der Realisierung des Projekts zuversichtlich entgegengesehen. Nun aber kam Sand ins Getriebe beim Ausbau der B12 zum „Allgäu Schnellweg“. Zum einen hatte der Bund Naturschutz für Widerspruch gesorgt. Er hatte eine Klage eingereicht gegen den vierspurigen Ausbau der Fahrbahn entsprechend dem bundesdeutschen Autobahn-Standard-Durchmesser RQ 28 Meter. Auch die Entscheidung des Bundes, sich an der Finanzierung einer neuen Anschlussstelle in Betzigau, geschätzte Kosten ca. sechs Millionen Euro, nicht zu beteiligen, ließ neue Zweifel aufkommen, ob das Verkehrsprojekt tatsächlich zeitnah gemäß Planung umgesetzt werden kann. Um Missverständnisse auszuräumen, hatte das Staatliche Bauamt Kempten, in Person von Thomas Hanrieder, Abteilungsleiter Planung Großprojekte, zu zwei Informationsabenden in Betzigau und Wildpoldsried eingeladen.

Schon vor geraumer Zeit wurde der Ausbau der Bundesstraße 12 in den Verkehrswegeplan aufgenommen. Grundlage des Ausbauverlangens waren Defizite hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und der Verkehrssicherheit der Straße. Die B12 ist laut Hanrieder die unfallträchtigste Straße im Allgäu. Durch das Fehlen einer Mittelleitplanke kommt es häufig zu schweren Verkehrsunfällen mit Personenschaden.

Die B12 ist laut staatlichem Bauamt eine unfallträchtige Straße

Im Jahr 2016 wurde dem Antrag zum Ausbau zu einer vierspurigen Trasse, die eine Verbindung von der A7 bei Kempten zur A96 bei Buchloe schafft, stattgegeben. Der 51 Kilometer lange Abschnitt der B12 wurde hernach in sechs Bauabschnitte aufgeteilt. Die Abschnitte BA-1 Kempten-Wildpoldsried, BA-C Hirschzell-Untergermaringen und BA-D Untergermaringen-Jengen sind bereits in Planung.

Geplant wird mit einem Regelquerschnitt von 28 Metern, annähernd doppelt so breit wie der bisherige Querschnitt von 15 Metern. Die neu ausgebaute Trasse soll einen Mittelstreifen zur Trennung der Richtungsfahrbahnen erhalten. Dieser dient als Fundament für Brückenpfeiler, Pfosten von Verkehrszeichenbrücken, als Entwässerungsstreifen und bei Unfällen als Fahrzeugrückhalteeinrichtung. Zusätzlich erhalten die Richtungsfahrbahnen einen Seitenstreifen, der für Pannenfälle sowie als Ausweichfahrbahn bei Baustellen dienen soll.



Für einen Abschnitt ist das Genehmigungsverfahren bereits abgeschlossen

Derzeit ist die Vorplanung für die drei erwähnten Bauabschnitte abgeschlossen. Mit einem Schreiben vom Januar 2023 hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr den Vorentwürfen zugestimmt. Nun kann mit dem Planfeststellungsentwurf für die Genehmigungsverfahren begonnen werden, für BA-D ist die Planfeststellung/das Genehmigungsverfahren bereits abgeschlossen. Liegt eine Planfeststellung für einen Bauabschnitt vor, kann mit der technischen Planung begonnen werden.

Zudem startet der Grunderwerb, Maßnahmen zum Lärmschutz und naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen. Aufgrund der Inflation haben sich die ursprünglichen Kosten von 59,1 Millionen Euro auf derzeit 68,8 Millionen Euro erhöht. Diese werden zur Gänze vom Bund getragen.



Fragerunde: Mehr Verkehrsaufkommen?

In einer Fragerunde für die Besucher kamen Anliegen zur Sprache. Im Dorfsaal von Wildpoldsried wurden keine grundlegenden Zweifel am Ausbau der B12 mehr laut, allerdings gab es einzelne Einwürfe von Bürgern, die befürchten, dass ein Ausbau zu mehr Verkehrsaufkommen führen wird. „Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten“, die etwas lakonische Antwort von Thomas Hanrieder darauf. Hanrieder präsentierte Studien, die aufzeigen, dass bis 2035 das Verkehrsaufkommen noch einmal steigen wird, in diese Berechnungen seien Parameter wie der Schwenk zur E-Mobilität mit berücksichtigt.



Tempolimit rechtlich nicht möglich

Einige Fragesteller befürchten, dass mit dem Ausbau die Lärmemissionen steigen werden und schlagen ein Tempolimit vor. „Der vom Bund vorgeschriebene Regelquerschnitt 28 gibt vor, dass die Einführung eines Tempolimits rechtlich nicht möglich ist“, so Hanrieder.

Auch in puncto Lärmschutz wollte Hanrieder keine große Versprechen abgeben. Einen durchgehenden Lärmschutz wird es nicht geben, an einigen vakanten Stellen aber wohl. Die Planer werden sich hier und beim Punkt Durchfahrtshöhe neuer Unterführungen, Stichwort Querung der B12 durch landwirtschaftlichen Verkehr, zeitnah ins Benehmen setzen.

Zum Thema Ausweichverkehre wies Hanrieder darauf hin, dass die B12 komplett mautpflichtig ist und dass mögliche Ausweichverkehre kontrolliert werden. Die Entscheidung, die Anschlussstelle Betzigau nicht zu bauen, sei unumkehrbar. Der Bund sei nicht bereit gewesen, eine Anschlussstelle komplett zu finanzieren, deren Fernverkehrswirksamkeit nicht nachgewiesen sei und die nur 3,5 Kilometer entfernt zur nächsten Anschlussstelle liegen würde.



Markierungsarbeiten auf der B12

Am Ende der Veranstaltung wies Thomas Hanrieder auf Markierungsarbeiten auf der Bundesstraße 12 vom 12. Juni bis voraussichtlich 23. Juni hin. Die Arbeiten werden in den Nächten erledigt, es kommt dabei zu abschnittsweisen Vollsperrungen von 19.30 Uhr bis 5.30 Uhr. Für jeden Abschnitt zwischen zwei Anschlussstellen werden je zwei Tage zur Umsetzung angesetzt. Die Vorarbeiten, ebenfalls in Nachtarbeit mit halbseitiger Sperrung, laufen seit 31. Mai.