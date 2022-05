So war das Stadtteilfest „OstHoch3 – ein Tag, drei Events“ im Engelhaldepark

Von: Jörg Spielberg

Der Pumptrack wurde von der „Dirt Bike Crew“ aus Kempten offiziell eingeweiht, danach wurde der Pumptrack von vielen anderen jungen Bike-Begeisterten befahren. © Jörg Spielberg

Kempten – Vergangenen Samstag fand das erste Stadtteilfest „OstHoch3 – ein Tag, drei Events“ im Engelhaldepark statt.

Darauf hatten sich alle Beteiligten gefreut. Ob die Mitglieder des Stadtteilbeirats Kempten-Ost, das Quartiersmanagement Kempten-Ost oder die Verantwortlichen der städtischen Verwaltung, alle konnten sich am Samstag im Rahmen des ersten Stadtteilfestes „OstHoch3 – ein Tag, drei Events“ im Engelhaldepark über so manches freuen, was durch die Beteiligung am Projekt „Soziale Stadt“ vor Ort realisiert werden konnte. Dazu gehört Kemptens größte Pumptrack, die von Kemptens 2. Bürgermeister Klaus Knoll am Vormittag feierlich eröffnet wurde.

Ebenso ein Ergebnis des Städtebauförderprogramms war das gleichzeitig stattfindende Stadtteilfest. Eingerahmt wurde der Tag am Engelhaldepark durch den „Tag der Städtebauförderung“.

Pumptrack eröffnet

Zur Eröffnung am Engelhaldepark waren vom Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Dagmar Lazar, der stellvertretende Geschäftsführer der Sozialbau Martin Langenmaier, der Landschaftsarchitekt und Planer des Pumptracks, Philipp Feldschmid, der Amtsleiter für Tiefbau und Verkehr Markus Wiedemann, der Amtsleiter für Planen, Bauen und Verkehr Tim Koemstedt und die Quartiersmanager Jan Damlos, Max Erhardt und Carolina Schneider erschienen.

Kemptens 2. Bürgermeister Klaus Knoll betonte, dass der Tag der Städtebauförderung den besten Rahmen dafür biete, um den Bürgern vor Ort ein fertiggestelltes Projekt wie den Pumptrack unmittelbar vorzustellen. So sei mit dem Pumtrack ein besonderes Highlight für Sportbegeisterte entstanden.

Bürgermeister Knoll: „Der Pumptrack hier ist nicht der erste dieser Art in Kempten. Eine ähnliche, kleinere Anlage im Hoefelmayrpark erfreut sich seit der Eröffnung 2018 großer Beliebtheit. Mit der Umsetzung dieser Anlage wird auch ein weiteres Ziel des Mobilitätskonzepts 2030 erreicht: Die Förderung des Radverkehrs!“

Idee zum Punptrack entstand schon 2020

Die Idee zum Bau einer Pumptrack im Engelhaldepark kam von Stefan Schlüter vom Amt für Tiefbau und Verkehr. Das Vorhaben wurde 2020 vom Stadtrat befürwortet und die Mittel hierfür in den Haushalt aufgenommen. Dabei wurden von Anfang an die mit einbezogen, die später die Anlage benutzen sollten.

„Anfang 2021 fand ein breit aufgesetzter Workshop mit 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der Kemptener Bike-Szene statt. Das ist beispielhaft für das Projekt: Die Planungen wurden immer wieder eng mit den künftigen Nutzerinnen und Nutzern abgestimmt, ihre Wünsche fanden Eingang in die Umsetzung“, so Knoll.

Im Frühjahr 2021 entstand unter Federführung des Planers Philipp Feldschmid die Detailplanungen zum Pumptrack. Die Kosten der Anlage belaufen sich auf 310.000 Euro, die zu 90 Prozent von der Regierung von Schwaben übernommen wurden. Der Pumptrack erfreut sich schon seit ihrer inoffiziellen Eröffnung vor einigen Wochen großer Beliebtheit. „Manchmal ist es fast übervoll, dann müssen die Älteren auf die Jüngeren Rücksicht nehmen“, sagt eine Mutter aus der Nachbarschaft, die mit ihren Kindern den Pumptrack besucht. Durch die Attraktivität der Anlage soll auch der Engelhaldepark mit Gastronomie profitieren.



Stadtteilfest

Nach der offiziellen Eröffnung des Pumptrack konnten die Besucher über das bunte Stadtteilfest schlendern, das sich über das gesamte angrenzende Areal des Engelhaldeparks verteilte. Am Kletterturm des DAV war Schnupperklettern unter fachkundiger Anleitung geboten, die Sozialbau informierte neben einer Hüpfburg über die „Parkstadt Engelhalde“ und der Kneippverein gab eine Einführung in die Kneippsche Gesundheitslehre. Daneben gab es weitere Attraktionen wie einen Salsa- und Zumba-Kurs des Proyecto Latino e.V., Improtheater und Clownaktionen vom

Lollipop e.V. und natürlich Livemusik auf der Bühne im Engelhaldepark. In den Abendstunden wurden die Besucher abschließend an der „Soundsystem Station” zum „zam hocken und zuhören“ und „Tanzbein schwingen“ eingeladen.