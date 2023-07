So war die Mitgliederversammlung der Regionalentwicklung Oberallgäu

Vor Kurzem wurde die 21. Mitgliederversammlung und das erste Entscheidungsgremium der neuen Förderperiode 2023 bis 2027 des Vereins Regionalentwicklung Oberallgäu e.V. in der Jugend-Kultur-Werkstatt Villa K in Durach abgehalten. © privat

Durach – Kürzlich fand die 21. Mitgliederversammlung und das 1. Entscheidungsgremium, der neuen Förderperiode 2023-27, des Regionalentwicklung Oberallgäu e.V. in der Jugend-Kultur-Werkstatt Villa K in Durach statt. Die anwesenden Mitglieder und Gäste bekamen einen Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2022, aktuelle Aktivitäten sowie einen Ausblick auf das kommende Jahr vorgestellt. Es wurde die Anerkennung als Leader-Förderregion bekannt gegeben, Beschlüsse gefasst und gewählt. Auf der Agenda standen eine Ergänzungswahl für das Entscheidungsgremiums 2023-27 sowie ein Beschluss über die Trägerschaft und Finanzierung des Projekts LAG-Management an.

Zudem wurde der Ausstieg des Regionalentwicklung Oberallgäu e.V. aus der Betreuung des Projekts fahrmob im Oberallgäu und Kempten mehrheitlich beschlossen. Auf der Mitgliederversammlung informierten der 1. Vorsitzende Bürgermeister Christof Endreß und Geschäftsführerin Eva Osterrieder darüber, dass im Vergleich zu 2021 ein leichter Anstieg der Mitgliederanzahl verbucht werden konnte. Diese liegt aktuell mit 79 Mitgliedern auf dem höchsten Stand seit 2004. Die Anzahl neuer eingegangener Ideen verzeichnet einen starken Anstieg auf rund 200, was laut Osterrieder „mit der Erstellung der Lokalen Entwicklungsstrategie und der damit einhergehenden Ideensuche im ersten Halbjahr 2022 begründet ist.“

Insgesamt hat die Regionalentwicklung von 2014 bis 2022 49 Leader-Projektanträge mit 3,4 Millionen Euro Leader-Fördermittel und einer Gesamtinvestition von rund 10 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Von den acht im Jahr 2022 im Entscheidungsgremium behandelten Projekten wurden fünf bis zum Jahresende bewilligt und drei beantragt. Im vereinseigenen Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ konnten 2022 15 Maßnahmen mit einer freigegebenen Fördersumme von 12.800 Euro von und für die Jugend beschlossen werden. Neben einer Exkursion nach Rettenberg fand 2022 zudem der „Jugend filmt! #LEADER entdecken – Video-Wettbewerb der Regionalentwicklung Oberallgäu“ sowie ein Malwettbewerb für Grundschüler in Zusammenarbeit mit dem Allgäuer Bäcker e.V. statt.

Rückblick auf das Projekt fahrmob zurück

Das Projekt fahrmob startete im November 2022 und die Mitfahrbänke konnten zum Jahreswechsel ausgeliefert und zum Teil bereits aufgestellt werden. Nach dem Rückblick auf das Jahr 2022, einem Überblick auf die aktuelle Situation rund um Leader durch die zuständige Leader-Koordinatorin am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Veronika Hämmerle, dem Bericht der Revisoren und der Entlastung des Vorstandes fand die Ergänzungswahl zum Stellvertreter Nichtöffentlicher Partner „Position Digitalisierung/ Entrepreneurship“ statt. Hier wurde Sebastian Kehr von Allgäu Digital einstimmig als Nachfolger von Antonia Widmer gewählt.

Ebenfalls einstimmig positiv fiel der Beschluss über Trägerschaft und Finanzierung des Projekts LAG-Management aus. Das LAG-Management wurde damit mit der Beantragung der Fördermittel in Höhe von 330.000 Euro für den Zeitraum Juli 2023 bis Juni 2028 beauftragt.

Im Anschluss daran stellte Sarah Schmidberger die aktuellen Entwicklungen im Projekt „Aufbau der vereinsbasierten Mitfahrplattform fahrmob.eco im Oberallgäu”, gefördert durch das Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern, vor. Start des Projekts war im November 2022. Die Projektlaufzeit wurde auf drei Jahre festgelegt, wobei die Förderung die Betreuung in Form einer Personalstelle und Bausteine für Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet. Ziel des Projekts ist, die Plattform im Oberallgäu und Kempten innerhalb eines Reallabors zu etablieren sowie durch die Erstellung eines Handbuchs die Übertragbarkeit in andere Regionen zu vereinfachen.

Regionalentwicklung Oberallgäu zieht sich aus der Mitfahrplattform fahrmob zurück

Aktuell gibt es laut Schmidberger „1500 Nutzer, 96 registrierte Vereine und 22 beteiligte Kommunen“. Schmidberger gibt eine Übersicht über die seit Projektbeginn besuchten Veranstaltungen, organisierten Treffen und durchgeführten Aktionen, die sich vornehmlich auf die Vereine der Region konzentriert haben. Insgesamt wurde eine große Bandbreite abgedeckt. Die Zahlen zeigen aber eine zurückhaltende Beteiligung der Vereine und zu wenig Mitfahrende. Hinderlich für das Tagesgeschäft sei die bis dato nicht zustande gekommene Nutzungsvereinbarung mit dem Lizenzgeber der Datenbank.

In diesem Zuge wurde auch der Beschluss über die Höhe des Dienstleistungsentgelt bzw. die Einstellung des Projekts gefällt. Nach reger Diskussion fällten die Mitglieder eindeutig mehrheitlich den Entschluss, dass sich der Regionalentwicklung Oberallgäu e.V. aus der Betreuung von fahrmob in der Region Oberallgäu und Kempten zurückzieht. Dies hat zur Folge, dass der ReOA e.V. nicht mehr Ansprechpartner für die Region ist. Diese Aufgabe übernimmt nun der fahrmob-Initiator Helmut Scharpf. Die Mitfahrplattform fahrmob wird wie gewohnt weiter angeboten und nutzbar sein.

Neue Förderperiode startet

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung kam das Entscheidungsgremium zu seiner ersten Sitzung in der neuen Förderperiode zusammen.

Eva Osterrieder informierte über die künftigen Abläufe und Anforderungen der Projektträger bei Antragsstellung in der Förderperiode 2023-27. Sie führte aus, dass „ein Projektträger nur mit einer Freigabe des EGs einen Antrag stellen kann. Dies hat den Vorteil, dass die Entscheidung direkt aus der Region kommt. Gibt das Gremium das Projekt als förderfähig frei, wird der Antrag von der Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit dem Träger für die Abgabe im Amt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Forsten vorbereitet“. Neu in der Förderperiode 2023-27 ist die zwingende Angabe zum Interessenskonflikt. Dieser muss im Vorfeld der Abstimmung von jedem stimmberechtigten Mitglied ausgefüllt werden.

Im Anschluss daran entschied das Gremium über das Projekte LAG-Management 2023-27. Es befürwortete eine LEADER-Förderung in Höhe von max. 330.000 Euro.