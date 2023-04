Söder bei der Agrarschau Dietmannsried

Von: Sabine Stodal

Ein Ministerpräsident zum Anfassen. Markus Söder zeigte sich volksnah und stand bei seinem Rundgang über die Agrarschau mit seinen mehr als 400 Ausstellern auch für Selfies zur Verfügung. Im Bild (v.l.) der scheidende CSU-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag Thomas Kreuzer, Dietmannsrieds 1. Bürgermeister Werner Endres und CSU-Kreisvorsitzender Oberallgäu, Eric Beißwenger (4.v.li.). © Sabine Stodal

Dietmannsried - Am vergangenen Samstag besuchte Ministerpräsident Dr. Markus Söder gemeinsam mit der Bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber die Agrarschau in Dietmannsried. Bei seiner 45-minütigen Rede im Festzelt sprach der Landessvater eine ganze Reihe von Themen an, die die Landwirte derzeit umtreiben.

Er sei besonders gerne im Allgäu, so Söder, denn „was in Bayern am schönsten ist, ist am schönsten in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt“, „die Seele unseres Landes ist nicht in den Ballungszentren, sondern in den ländlichen Räumen“ und „die bayerische Landwirtschaft produziert das beste Essen“, bauchpinselte er die Anwesenden.

Ein Landwirt ernähre rund 150 Menschen. „Warum gibt es in unserem Land nicht endlich mehr Wertschätzung für die, die dafür sorgen, dass andere sich die Bäuche vollschlagen können? Ich finde, das hat Wertschätzung und Respekt verdient.“ Stattdessen müssten sich Landwirte mit „1000 Vorschriften“ herumschlagen. Der Freistaat stehe zu seinen Landwirten und unterstütze diese mit diversen Förderungen, so Söder. „Aber wir können so viel machen, wie wir wollen, wenn dann aus Berlin oder Brüssel ständig neue Regelungen und Vorschriften kommen. Landwirte werden heute strenger kontrolliert als Waffenhersteller“, kritisierte er und forderte: „Wir brauchen mehr Vertrauen!“

Söder bei der Agrarschau Dietmannsried: Vielzahl an Reizthemen

Im Lauf seiner Rede riss Söder eine Vielzahl aktueller Reizthemen an. Zur Flächenstilllegung etwa sagte er: „Der, dem das Land gehört, soll selbst entscheiden, wie es bewirtschaftet wird und nicht irgendwelche Beamten.“ Als bekennender Fleischesser („ich war selber mal Veganer – ungefähr drei, vier Stunden lang“) prangerte er „die Aggression gegen die Tierhaltung als Ganzes“ an und den damit einhergehenden Ruf nach deren drastischer Reduzierung. Jeder solle essen, was er wolle, stellte Söder klar. Ihm persönlich sei es lieber, ein Steak aus Bayern zu essen, als Fleisch aus dem Osten Europas oder aus Brasilien, das „billigst“ produziert und wesentlich weniger kontrolliert werde oder für das Regenwald abgeholzt würde. Der Ministerpräsident versprach: „Wir werden einem Freihandelsabkommen nur zustimmen, wenn der Schutz unserer Landwirte gewährleistet wird.“

Insgesamt sei es unerheblich, ob bayerisches Fleisch biologisch oder konventionell erzeugt werde – „Hauptsache regional. Regional ist das neue Bio“, postulierte er und zollte Kindern, die fleischlos großgezogen werden, sein Mitgefühl. Sie gehörten einer „traumatisierten Generation“ an, die „dazu gezwungen wird, nur Karottenscheiben, Sellerie und Brokkoli zu essen“, statt wie zu seiner Kindheit Leberkässemmel und Gelbwurst zu bekommen, wenn man brav war. Im gleichen Atemzug warnte Söder, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir strebe ein Verbot von Süßigkeiten „und womöglich von Milch“ an (tatsächlich ist geplant, die Werbung für ungesunde Lebensmittel stark einzuschränken, Anm. d. Red.). Dem hielt er entgegen: „Ich finde, was die Kinder essen, entscheiden die Eltern und nicht der Staat.“ Es sei absurd, Milch zu verbieten und Marihuana zu erlauben, ebenso wie Fleisch zu verbieten und gleichzeitig den Getreideschimmelkäfer, die Hausschabe und andere Insekten auf den Speiseplan zu heben.

Söder äußert sich zur Düngeverordnung

Zur heiß umstrittenen Düngeverordnung meinte er: „Wir wollen keine Güllewurst. Warum sollten Breitverteiler plötzlich das Schlimmste sein, was es je gab?“ Vielmehr brauche Bayern bis 2025 eine eigene Antwort auf die Frage, wie man die traditionelle Düngeform verbessern, erhalten und stärken könne. Darüber hinaus sprach sich Söder gegen ein Verbot der Anbindehaltung und für eine Kombihaltung aus Weide/ Alpe und Stall aus, für den Erhalt und die Stärkung der Alpwirtschaft, für die Gleichstellung von Master- und Meisterabschluss (gekoppelt mit der Kostenfreiheit der Meisterausbildung, die Bayern als erstes und einziges Bundesland 2023 eingeführt hat), gegen die Abschaltung der Atomraftwerke zum jetzigen Zeitpunkt sowie für den leichteren Abschuss von Bär und Wolf: „Der Schutz des Menschen steht vor dem Schutz dieser Raubtiere.“ Die Reform der Erbschaftssteuer sei unfair und habe u.a. zu einer massiven Benachteiligung des Mittelstands und zu Problemen bei der Übergabe von Familienbetrieben geführt. „Wir sind bereit zu einer Verfassungsklage“, kündigte er an. Abschließend betonte er erneut, Bayern stehe zur Landwirtschaft und zu deren Stellung zwischen Tradition und Modernität. „Regional ist Trumpf. Die Landwirtschaft ist super. Gott schütze Bayern.“