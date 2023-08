Am Wochenende soll es merklich abkühlen

Teilen

Sommer ade – ´s war so schee: Frühmorgens Baden im Baggersee Burkwang bei Isny. Was kann schöner sein? © Bäucker

Isny – Ein deutlicher Temperaturrückgang mit Gewittern soll laut Wetter24 am Wochenende auch ohne Badevergnügen für Abkühlung sorgen.

Um rund zehn Grad Celsius sollen die Temperaturen dann fallen und zwar von gut 30 auf leicht über 20 Grad.



Ob das schon ein Ende des Sommers einläutet? Wie es heißt, beginnt im Allgäu der Festwoche mit der Festwoche. Zeit wäre es also.



Aber das mit dem Wetter ist bekanntlich so eine Sache und variiert gerne von Wetterdienst zu Wetterdienst. Also am besten abwarten und die Badesachen auf jeden Fall noch griffbereit halten! Wer weiß, vielleicht ist die nächste Hitzewelle schon wieder im Anmarsch.