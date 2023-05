Sozialbau hat gut Lachen in Kempten

Sehr gute Bilanz, Modernisierung und Neubau auch weiterhin große Themen

Kempten – „Es waren außerordentlich erfolgreiche Jahre“, wandte sich Oberbürgermeister Thomas Kiechle am Ende des Bilanzgesprächs für das Jahr 2022 dankbar an Sozialbau-Chef Herbert Singer. Die Entwicklung, die die Sozialbau unter seiner Führung gemacht habe, sei die Basis dafür, „dass sich Kempten so entwickeln konnte“. Für Singer war es die letzte Bilanzpressekonferenz. Im September geht er wie berichtet in Ruhestand. Für 2022 konnte er mit einem Jahresüberschuss von 8,6 Millionen Euro einmal mehr ein „sehr gutes Ergebnis“ vorlegen, wie er frohlockte.

Trotz erschwerter Bedingungen von Corona über Lieferengpässe bis Baukostensteigerungen seien „alle wirtschaftlichen Ziele erreicht“ und alle geplanten Neubau-, Modernisierungs- und Instandhaltungsinvestitionen sowie Digitalisierungsprojekte vollständig realisiert worden. Hilfreich seien die guten und langjährigen Beziehungen zu Handwerkern. Mit einer Durchschnittsmiete von 6,15 Euro pro Quadratmeter ist die Sozialbau für Kiechle „der größte Garant für eine stabile Mietpreisbremse“.

Von den 4.000 Mietwohnungen im eigenen Bestand der Sozialbau sind 27 Prozent barrierefrei – im Bundesdurchschnitt sind es lediglich drei Prozent, wie es hieß. Darüber hinaus bewirtschaftet das Unternehmen an die 700 Gewerbeeinheiten mit über 73.100 Quadratmetern Nutzfläche.

Wie die Sozialbau in Kempten investiert

Zwölf Millionen Euro hat die Sozialbau 2022 in die Modernisierung ihrer Immobilien investiert, u.a. Wärmedämmung, neue Balkone und Bäder, neue Heizungsanlagen, Strangsanierungen u.v.m., was nur durch die Loyalität und einen gemeinsamen Kraftakt des gesamten 121-köpfigen Teams möglich gewesen sei, wie Martin Langenmaier, stellv. Geschäftsführer Sozialbau, betonte. Die von Singer verfolgte „Augenmaßstrategie“ der letzten 15 Jahre bei Modernisierungsmaßnahmen zahle jetzt voll auf die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ein.

So fokussiert die Sozialbau auch in den nächsten Jahren weiter aktive Neubautätigkeit sowie die Substanzpflege des Wohngebäudebestandes der 1960er- bis 1980er Baujahre. Bis 2026 sind rund 80 Millionen Euro für „betriebswirtschaftlich tragbare Energieeinsparungen“ zur angestrebten Klimaneutralität geplant. Singer steht auf Kriegsfuß mit oftmals überzogenen Forderungen. Da würden oftmals Sollwerte errechnet, die den Mensch nicht berücksichtigen und die nicht erreicht werden könnten. „Wir haben viel Geld gespart, weil wir nicht ordnungshörig, sondern nach Erfahrung gehandelt haben.“

Ressourcenverbrauch im Blick behalten

Auch auf möglichst geringen Ressourcenverbrauch legt die Sozialbau wert: Viele Bestände aus den 1950er/1960er Jahren könnten heute Singer zufolge nur noch abgerissen werden. Die Sozialbau habe rechtzeitig über die letzten Jahre aber viele „strangsaniert“ und ihre Lebenszeit so – bei Bewohnbarkeit „auf hohem Niveau“ - um 30 bis 40 Jahre verlängert. Das größte, auf rund zehn bis zwölf Jahre Gesamtbauzeit angelegte Bauvorhaben ist die künftige „Parkstadt Engelhalde“.

Die „Metamorphose“ von der „Raupe zum Schmetterling“ ist laut Kiechle eine „Stadtentwicklung, die wir in dieser Größe und Qualität“ noch nicht gehabt hätten. Auf dem rund fünf Hektar großen Areal sind 400 neue Miet- und Eigentumswohnungen geplant, plus Lebensmittel-Nahversorger und ruhigem Gewerbe für Dienstleister. Dabei wird auf Nachhaltigkeit gesetzt: 45.000 Quadratmeter des Areals werden entsiegelt; rund 30.000 Tonnen sortenreiner Beton in einem hochmodernen „Urban Mining“-Verfahren gewonnen und auf dem Gelände wieder verbaut sowie rund 1.500 Tonnen Stahl in die Kreislaufwirtschaft zurückgeführt.

Die Augenmaßstrategie

„Hier werden Ziele umgesetzt, über die andere nur reden“, bemerkte Kiechle. Von einer „enormen Zahl an Kaufinteressenten“ und einer „hohen Nachfrage an Vier-Zimmer-Wohnungen“ sprach Singer, der dahinter Familien vermutet, „die sich wegen der Kosten vom Reihenhaus verabschiedet haben“. „Mit Augenmaß“ ist auch die 100-prozentige Sozialbau-Tochter „Zeus“ mit dem Thema Klima beschäftigt, von Fernwärme über Müll-Management, Photovoltaik und Mieterstrom bis E-Mobilität.

Zu den bereits zwölf E-Ladepunkten sollen weitere kommen. „Vom Verordnen von nur einer Technologie halten wir wenig“, kommentierte Langenmaier die Wärmewende, wenngleich er Wärmepumpen im Neubau „schon sinnvoll“ erachtet. Um den Bestand der Sozialbau CO 2 -neutral zu trimmen müsste das Unternehmen ihm zufolge eine Milliarde Euro investieren. „Die Menschen müssen die Wohnungen noch finanzieren können“, diese Formel könne man nicht brechen, so Singer.