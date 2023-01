SPD fordert bei ihrem Kemptener Neujahrsempfang „mehr Mut und Zukunftsgeist“

Deutliche Worte

Kempten – Katharina Schrader, Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion war sichtlich hoch zufrieden, nach zwei Jahren Abstinenz endlich wieder einen Neujahresempfang mit ca. 80 Gästen durchführen zu können.

Gastrednerin beim SPD-Neujahrsempfang war Landtagsmitglied Simone Strohmayr, Parlamentarische Geschäftsführerin und stellvertretende Vorsitzende der Bayern SPD-Landtagsfraktion sowie deren Bildungspolitische Sprecherin. Musikalisch wurde der Empfang von Tony Lill und Band umrahmt.

In ihrer Begrüßung ging Katha­rina Schrader auf den Krieg in der Ukraine ein und darauf, dass Deutschland über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen habe. In Kempten lebten derzeit rund 800. „Der Krieg stellt uns vor gewaltige Herausforderungen und das ist nicht alles. Energiekrise, Preiskrise, Klimakrise und immer noch Corona-Krise.“

Neujahrsempfang der Kemptener SPD: Schrader sagt es mit Willy Brandt

Sie lobte, dass sich trotz aller Widrigkeiten viele Menschen im Frauenhaus, Sportverein, bei der Freiwilligen Feuerwehr, der Tafel und in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich eingesetzt haben. Der gesellschaftliche Zusammenhalt habe bisher gezeigt, was man alles schaffen kann. Sie verwies auf Willy Brandt, der gesagt hat: „Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gibt es keine Ausweglosigkeit. Egal, wie groß die Herausforderung ist, egal, was noch kommt: Deutschland packt das. Mit sozialer Politik für dich.“



So bewertet Simone Strohmayr den Umwelt- und Klimaschutz

In ihrer Rede ging Strohmayr auf die aktuelle Lage und Herausforderungen sowie auf Missstände in Bayern ein. Krieg in der Ukraine, Klimaerwärmung, das Elend der Frauen im Iran oder Afghanistan. Die Welt sei zum Verzweifeln. Man solle aber auf die positiven Dinge blicken: Dass das Ozonloch sich regeneriert zum Beispiel.

Wenn auf die richtigen Karten gesetzt wird, habe Umwelt- und Klimaschutz eine Chance. Der Wirtschaft gehe es nicht schlecht. In dieser Krise wurden viele Unternehmen gegründet, die neue Produkte entwickeln, Verbindungshalbleiter, neue Techniken. Unternehmer investierten trotz teurer Energie und Inflation in die Zukunft.

Die SPD setze auf Innovation und Bildung. Positiv sei, dass die SPD diese schwierigen Zeiten in Berlin mitgestalten könne und viele wichtige Weichen für die Zukunft gestellt habe. Statt Hartz IV Bürgergeld, weil Ausbildung im Mittelpunkt stehe und nicht die Vermittlung eines Jobs. Menschen, die keine Arbeit haben, müssen nachhaltig ausgebildet werden, so die Politikerin.



Strohmayr spricht von Baustelle Bildung

Pädagogen fehlen, Züge fahren nicht, weil das Personal fehlt, Pflegekräfte fehlen, KiTas schließen, weil Erzieherinnen und Erzieher fehlen, ebenso Systemadministratoren und Busfahrer. Es komme darauf an, künftig genügend Fachkräfte zu gewinnen, Frauen aus der Teilzeitfalle zu holen. Der Bund habe viel Geld locker gemacht und den Menschen geholfen, um über diese schwierige Zeit hinwegzukommen. Die Energiesicherheit wurde hergestellt. Großen Handlungsbedarf in Bayern gebe es beim Wohnen, in der Bildung und bei der Energie.



Laut Bayerischer Verfassung hat jeder Bewohner Bayerns Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Die Wirklichkeit sehe anders aus. Wohnen müsse bezahlbar sein. Bei zwölf Euro Miete koste eine 50 Quadratmeter große Wohnung 600 Euro. Mit einer durchschnittlichen Rente einer Frau in Bayern von 773 Euro bleibe da nicht viel übrig, daher sei es wichtig gewesen, das Wohngeld nachzubessern. Der freie Markt sei nicht die Lösung.

Bezahlbarer Wohnung ist staatliche Aufgabe. Doch Söder habe ohne Not 33.000 Wohnungen verkauft, die nach der Sanierung anderen weiterverkauft wurden. Bayern benötige eine Milliarde Euro für den Wohnungsbau. „Es reicht nicht, wenn Söder immer nur nach Berlin schielt.“ Die Regierungsfraktionen in Bayern haben dieses Thema sträflich vernachlässigt. „Söder weiß immer, was in Berlin zu tun wäre, ich rate ihm dringend, die Probleme hier in Bayern anzugehen.“

Kultusminister Michael Piazolo (FW) sei zwar ein sympathischer Mensch, aber nicht durchsetzungsfähig. Bayern benötige eine neue Bildung und dazu einen starken Minister oder eine starke Ministerin. Jedes Kind müsse mitgenommen werden. An Realschulen und Gymnasien gebe es kaum Kinder mit Migrationshintergrund. Viele schaffen nicht den Berufsschulabschluss. Derzeit fehlen 4.000 Lehrkräfte. Die CSU habe das Thema verschlafen.

Die SPD fordert gleiche Bezahlung für alle Lehrer mit A 13, multiprofessionelle Teams zu ihrer Unterstützung, die Einstellung von Systemadministratoren und von Verwaltungskräften zu deren Entlastung. Eine neue Lehrer/innenausbildung sei zwingend notwendig. Digitalkompetenz und Medien müssten verpflichtend werden, so Strohmayr. Lediglich 250.000 von 1,6 Millionen Schülerinnen und Schülern stehe ein digitales Endgerät zur Verfügung. Bildung sei in Bayern eine riesengroße Baustelle.



Strohmayr: Energieproblem energisch bekämpfen

Im Bereich der Energie hinke Bayern auch hinterher. Das Gesetz zur Windkraft werde Bayern zwingen, endlich umzudenken. Bei Windkraft sei Bayern ganz hinten, weil es nur eine Verhinderungsstrategie gab. Die SPD wolle mehr, denn ohne die Windkraft werde es in Bayern nicht gehen. Wenn sich nicht schnell etwas ändere, werde der Strom in Bayern massiv teurer. Es müsse unverzüglich ein Gesamtkonzept zur Stromversorgung erstellt werden.

Bayern sei darauf angewiesen, Energie und Strom aus Norddeutschland zu bekommen. Die Entscheidung, die Stromtrassen unterirdisch zu führen, sei in der jetzigen Situation eine Katastrophe. Sie verschlingen zusätzliche Mehrkosten in Milliardenhöhe und werden erst in 2028 und 2030 fertig sein.

Strohmayr: „Prahlkopf Söder und Adjutant Aiwanger haben es nicht geschafft, unser Land – Bayern-Schwaben zukunftsfest zu machen.“ Söder setze die Zukunft Bayern aufs Spiel, es drohe der Wegzug vieler Betriebe, wenn das Energieproblem nicht gelöst werde. Bayern benötige dringend eine Regierung mit mehr Mut und Zukunftsgeist.

Offene Gefordert

Politik war nie herausfordernder wie jetzt. „Straftaten und Gewalt gegen Hilfskräfte, Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei gehen überhaupt nicht.“ Dagegen müsse entschieden vorgegangen werden, egal woher die Täterinnen und Täter kommen. Rechte Parolen, radikales Gedankengut und Ausgrenzung schadeten Deutschland. „Allen Menschen, die zu uns kommen und sich integrieren wollen, muss die Hand gereicht werden“, sagte Strohmayr. „Lasst uns gemeinsam gegen rechte Parolen, vermeintlich schnelle Lösungen und Fake-News kämpfen“, so die Politikerin abschließend.