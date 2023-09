SPD Kempten vergibt Albert-Wehr-Medaille an Maria Lancier

Maria Lancier (l.) erhielt aus der Hand von der SPD-Kreis- und -Fraktionsvorsitzenden Katharina Schrader die Albert-Wehr-Medaille. © SPD

Kempten - Nach längerer Zeit vergab der SPD-Kreisverband Kempten kürzlich im Rahmen der Jubilarehrung 2023 wieder seine Albert-Wehr-Medaille für besondere Engagement um die Sozialdemokratie. Damit bezieht sie sich auf das Wirken von Albert Wehr (1895-1987).

In ihrer Würdigung für Maria Lancier wies die SPD-Kreis- und -Fraktionsvorsitzende Katharina Schrader zunächst auf das Leben des bedeutenden Kemptner Sozialdemokraten hin. 1922 wurde er Vorsitzender der Kemptener SPD, Wahl in den Stadtrat 1929, 1933 Schutzhaft durch die Nationalsozialisten, 1946 bis 1972 war er Bürgermeister in Kempten, Gründer des Stadtverkehrs und der Festwoche. Diese leitete er von 1949-1973, bis 1977 war er noch Festwochenbeauftragter. Acht Jahre wirkte er zudem als Mitglied des Bayerischen Landtags. 1975 wurde der leidenschaftliche Ballonfahrer Ehrenbürger Kemptens.

Maria Lancier setzte sich für Thingers ein - schuf Einkaufs- und Begegnungsmöglichkeiten

Der Auftritt des „roten“ Jochen Steffen im Stadttheater 1972 war Anlass für Maria Lancier, in die SPD einzutreten. Kümmerin war sie bereits zuvor in ihrem Stadtteil Thingers, damals eine öde Wohnsiedlung ohne jede soziale Infrastruktur. Zudem sehr geplagt durch den Fluglärm des Luftwaffengeschwaders in Memmingerberg.

Sie setzte sich ein für Einkauf- und Begegnungsmöglichkeiten. Thingers 2000 wurde gebaut. Zum Mitmachen rief sie über das Thingers-Blättle auf. 45 Jahre existierte der SPD-Kinderflohmarkt, den sie 1974 ins Leben rief. In dieser Zeit entstand mit zwei weiteren Frauen auch das Thingersfest, heute durch Ikarus e.V. und dem Bürgertreff fortgeführt.

Das Engagement führte 1978 zur Wahl in den Stadtrat, dem sie bis 1990 angehörte. Engagiert blieb sie weiterhin, nicht nur in der Kemptener SPD. So längere Zeit in der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Besonders hervorzuheben ist ihr Engagement in der Hausaufgabenhilfe, die vielen Kindern einen Schulabschluss und besseren Start ins Erwachsenenleben ermöglichten.

„Die Mutter von Thingers“

Katharina Schrader fasste das Wirken von Maria Lancier so zusammen: „Über die „Mutter von Thingers“ kann man sagen: Thingers und Maria Lancier sind eine beispielhafte, eine erfolgreiche gemeinsame Geschichte! Du verdienst nicht nur den Titel „Ein Herz und eine Seele“, sondern mit großem Respekt für all deine Leistungen zu Recht die „Albert Wehr-Medaille“ der Kemptener SPD.“

Albert Wehr als Vorbild für die SPD

Maria Lancier antwortete: „Nun nehme ich die Albert-Wehr-Medaille in aller Bescheidenheit und Dankbarkeit entgegen, erinnert sie doch an einen Menschen, der mit großer Entschiedenheit seinen moralischen Prinzipien treu geblieben ist und sich auch nicht durch die Nazi-Verfolgung brechen ließ. Ich wünsche mir, dass die Partei in diesem Sinne weiter in der Stadt wirkt.“

Daneben wurden Ingrid Vornberger und Marlies Wirth für 50 Jahre Mitgliedschaft, Regina Liebhaber für 40 Jahre Mitgliedschaft und Alexander Schilling für 25 Jahre Mitgliedschaft seitens ihrer Ortsvereine geehrt.