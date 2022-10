SPD Oberallgäu denkt über Magnetschwebebahn nach

Oberallgäu – Die SPD Oberallgäu schlägt unter anderem eine Magnetschwebebahn vor, um den ÖPNV zu verbessern.

Die SPD Oberallgäu will neben Bus und Bahn auch andere Transportsysteme wie Magnetschwebebahnen und sogar Seilbahnen in Betracht ziehen. Für das nördliche Oberallgäu schlägt die SPD z.B. eine Ringlinie vor, mit einer Magnetschwebebahn um die Stadt Kempten herum. Der ÖPNV, wie ihn die SPD ihn befürwortet, soll den Einheimischen dienen und so attraktiv sein, dass Touristen bestenfalls mit der Bahn anreisen oder zumindest dann das Auto stehen lassen. Die Bahn habe leider nicht die Möglichkeit, ein flexibler Partner für guten ÖPNV zu sein und neue Strecken hätten lange Planungs- und Bauzeiten. Die bestehenden Stecken sollten daher für den Fernverkehr aus dem und in das Oberallgäu genutzt mit neuen Bahnhaltestellen attraktiver gestaltet werden. „Bei Bussen stellt gerade der Fachkräftemangel das gravierendere Problem dar, der eine gewünschte höhere Taktung unmöglich macht, ja zur Zeit sogar die Taktung leider verringert“, so Fraktionsvorsitzender Markus Kubatschka. „Aus Kosten- und Umweltschutzgründen sollten folglich elektrisch betriebene und autonome, besser gesagt, weniger personalintensive, Transportsysteme in den Fokus eines neue gestalteten ÖPNVs rücken“, so Kubatschka weiter. Daher schlägt die SPD-Kreistagsfraktion vor, eine Machbarkeitsstudie für eine Ringbahn um Kempten in Auftrag zu geben. Diese könnte vom Bahnhof Dietmannsried über Krugzell nach Altusried über Wiggensbach und Buchenberg nach Waltenhofen, Sulzberg und Durach mit einem Anschluss an die Bahn und zurück über Betzigau, Wildpoldsried und Haldenwang nach Dietmannsried führen.

„Als Betriebssystem schlagen wir z.B. Transportsystem Bögl (TBS), eine Magnetschwebebahn, vor“, so Kubatschka. „Der Vorteil ist, dass durch aufgeständerte Trassen die Verkehrsführung mit wenig Flächenverbrauch erfolgen kann“, erklärt Vera Huschka. Thomas Unterkircher ergänzt: „Für eine gute Vernetzung sollten auch Magnetschwebebahnlinien durch Kempten geführt werden, um einen schnellen Anschluss an das Zentrum der Stadt Kempten zu gewährleisten“. Auch eine TBS-Linie mit Anschluss an den Nordring über Weitnau, Sibratshofen an den Bahnhof in Oberstaufen wäre denkbar. „Für das südliche Oberallgäu könnte sich die SPD Oberallgäu einen effektiveren Anschluss der Bergbahnen an die vorhandenen Bahnlinien vorstellen“, erläutert Gerhard Wimmer. Wegen der Steilheit an manchen Stellen müsse geprüft werden, ob TBS möglich ist oder sogar eine Seilbahn gebaut werden könnte. Eine Seilbahnlinie von der noch zu bauenden Bahnstation in Seifen über Bräunlings, Akams, Knottenried, Diepolz nach Weitnau könnte auch eine zukunftsträchtige Trasse darstellen. Diese Vorschläge seien nur als Denkanstöße für einen besseren ÖPNV zu sehen und müssen natürlich einer entsprechenden Machbarkeitsprüfung unterzogen werden. Die SPD Oberallgäu sei immer offen für weitere zukunftsweisende Ideen.

