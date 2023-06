Special Olympics 2023: Isländisches Team zu Besuch in Kempten

Von: Lutz Bäucker

Teilen

Was schreibt er denn da ins Goldene Buch? v.li Marlen Mazur, Thomas Kiechle, Thomas Baier-Regnery und Anna Vilhjamsdottir schauen gespannt zu, wie sich Golfer Sigurdur verewigt. © Lutz Bäucker

Kempten – Die Flamme brannte, die Hymne wurde gespielt und die Zuschauer klatschten begeistert: „Ein historisch einmaliges Ereignis für unsere Stadt!“, stellte OB Thomas Kiechle beim isländischen Sportfest im Illerstadion sichtlich ergriffen fest.

Drei Tage lang waberte ein bisschen olympischer Geist zwischen Kottern und Mariaberg, durfte sich Kempten als Teil der weltweiten olympischen Bewegung fühlen. 49 Sportler, Betreuer und Funktionäre des Teams „Special olympics Iceland“ waren im Vorfeld der Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung zu Gast in der Stadt.

Die am Samstag, 17. Juni, in Berlin beginnenden Spiele sind das größte Sportevent Deutschlands seit den Spielen 1972 in München. „We are very happy!“, parlierte Kiechle beim Empfang der Delegation aus Reykjavik. „Es ist eine große Freude und Ehre, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.“ Golfspieler Sigurdur Gudmundsson aus Sudurnesjabaer im Südwesten Islands strahlte übers ganze Gesicht: „Tak - dankeschön!“ Der junge Sportler hatte vorher noch nie von Kempten gehört und war völlig überrascht von dem Panorama mit den Allgäuer Bergen: „A very big surprise!“ Berge ohne Vulkane, merkte Sigurdur Gudmundsson lächelnd an. Zwei Tage lang konnte er auf dem Golfplatz in Lenzfried trainieren. Der Trip nach Deutschland ist schließlich kein netter Betriebsausflug, sondern harter Wettkampf.

Special Olympics 2023 - Programm in Kempten

Marlen Mazur vom TSV Kottern und Kemptens Schulreferent Thomas Baier-Regnery hatten den Aufenthalt der Isländer organisiert und koordiniert. Die Athleten konnten sich beim TSV, in Lenzfried, im Cambomare und an der Oberwanger Straße auf die Spiele vorbereiten. Außerdem lernten die Besucher von der nordischen Eis-und Vulkan-Insel bei einem Stadtrundgang, mehreren gemeinsamen Essen mit den Allgäuern und bei einem Ausflug aufs Nebelhorn ihr temporäres „Trainingslager“ näher kennen. „Wichtig ist es miteinander ins Gespräch zu kommen“, so Delegationsleiterin Anna Vilhjamsdottir, „und unsere Sportler zu integrieren“.

Der Höhepunkt des Abends war ein Tischtennismatch zwischen Oberbürgermeister Thomas Kiechle und einer Athletin aus Island. © Spielberg

Ein Highlight war ein buntes Sportfest, das am Dienstagabend vor vollen Rängen im Illerstadion stattfand. Der launige Sommerabend wurde von der ehemaligen deutschen Eiskunstläuferin und Olympionikin Kati Winkler und dem Island-Kenner Stefan Klar aus Kempten moderiert. Die Delegation aus Island und die vielen Besucherinnen und Besucher wurden durch Kiechle begrüßt. Den musikalischen Rahmen setzte die Stadtkapelle Kempten, die zu Beginn der Veranstaltung mit der isländischen Delegation ins Illerstadion einmarschierte. Es gab Darbietungen der Unterillertaler, der Tanzformation Tanzlation, von Alphornbläsern, dem Chor der Agnes-Wyssach-Schule und rhythmische Sportgymnastik. Der Höhepunkt des Abends war ein Tischtennismatch zwischen Oberbürgermeister Thomas Kiechle und einer Athletin aus Island. „Lieber Schmettern als Boxen“, lachte der OB . „Es ist wunderbar, dabei sein zu können. Es ist phantastisch, mitzuerleben, wie der Sport verbindet und Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen zusammenbringt.“

Kempten drückt die Daumen

Kempten hatte sich als „host town“ für die „special olympic games 2023“ beworben und nicht zuletzt deshalb den Zuschlag bekommen, weil das Mannschaftsquartier „art hotel“ barrierefrei ist und entsprechende medizinische Anwendungen bietet. „A great location“, so Golfspieler Sigurdur Gudmundsson. Kempten drückt ihm und seinen Sportskollegen beim Kampf um die Medaillen bestimmt alle Daumen.