Endlich wieder Sportgala in Kempten!

Von: Jörg Spielberg

Mannschaft des Jahres 2022 wurde die Luftgewehr 1. Mannschaft (2. Bundesliga) und die Luftpistole 1. Mannschaft (1. Bundesliga) der Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft 1466 Kempten. © Spielberg

Kempten feiert seine Sportler und Sportlerinnen des Jahres 2022.

Rund 450 Sportbegeisterte kamen in das Stadttheater, um sich bei einem unterhaltsamen und stimmungsvollen Abend entweder selbst für ihre sportlichen Erfolge in 2022 ehren zu lassen oder sich an den Auszeichnungen anderer Sportler zu erfreuen. Nach dem offiziellen Teil, bei dem u.a. Medaillen in Gold, Silber und Bronze vergeben wurden, waren die Gäste eingeladen, bei Musik, Getränken und einem Imbiss im „Theater Oben“ bis nach Mitternacht zu feiern. Höhepunkte des Abends waren die Vorstellung der Sportlerin, des Sportlers und der Mannschaft des Jahres 2022, die im Vorfeld durch ein sportkundiges Gremium gewählt worden waren.

Der Tradition gemäß wurde auch heuer ein Kemptener Bürger für sein ehrenamtliches Engagement in einem Sportverein mit der „Sportehrennadel 2022“ ausgezeichnet. Bereits im Oktober beschloss der Ausschuss für Schule und Sport in einer nichtöffentlichen Sitzung Walter Schleppi für sein jahrelanges ehrenamtliches und über den allgemeinen Rahmen hinausgehendes verdienstvolles Wirken für den TV Kempten auszuzeichnen.

In seiner Laudatio würdigte Oberbürgermeister Thomas Kiechle u.a. die Bereitschaft Walter Schleppis dem TV Kempten 2018 in einer schweren Krise als kommissarischer Präsident für anderthalb Jahre zur Verfügung zu stehen.

Sportgala in Kempten: Wer wurde ausgezeichnet?

Neben vielen Sportlern war eine große Schar Kemptener Stadträte erschienen, als Ehrengast konnte Hilde John, die Präsidentin des Sportverbands der Sportvereine Kempten e.V., den Präsidenten der Handwerkskammer Schwaben Hans-Peter Rauch begrüßen. Nach einer Begrüßungsrede durch Oberbürgermeister Thomas Kiechle, in der dieser die Bedeutung der Vereine für den sozialen Zusammenhalt hervorhob, ging es an die Vergabe der Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.



Moderiert wurde der Abend durch die AllgäuHIT-Moderatorin Isabelle Tausend, die mit einigen der Ausgezeichneten Interviews führte. Musikalisch umrahmt wurde der Abend durch den Trompeter Johannes Guggenmoos und die TGW Tanzgruppe des TSV Durach. Für ein wenig Kurzweil sorgte eine Performanz zweier Physiotherapeuten des Therapy4U-Teams aus Kempten.

Nach einer Pause ging es an die Vorstellung der Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2022. Bei den Damen fiel die Wahl auf die Mountainbikerin Sina von Thiel (20) vom RSC Kempten, die landes- und bundesweit beachtliche Erfolge im Cross-Country erzielte. U.a. wurde Sina von Thiel 2021 deutsche U19-Meisterin im Mountainbike. Im selben Jahr wurde die Radsportlerin mit dem Deutschlandteam Dritte bei den Mountainbike Weltmeisterschaften.

Bei den Männern wurde der Boxer Michael Eifert (25) zum Sportler des Jahres gewählt. Eifert ist deutscher Profiboxer im Halbschwergewicht und kämpft in Weltverbänden wie WBC, WBO und IBF. Michael „Diesel“ Eifert wurde u.a. dreimal Junior-Weltmeister. Die Laudatio sprach sein Trainer Ali Celik. Zur Mannschaft des Jahres wurden die Luftgewehr 1. Mannschaft (2. Bundesliga) und die Luftpistole 1. Mannschaft (1. Bundesliga) der Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft 1466 Kempten gewählt. Am Abend wurde zudem Sportsamtsleiter Klaus Schwaniger für seine Verdienste um das Sport- und Vereinsleben in Kempten durch Hilde John gewürdigt. Schwaniger wird im Oktober dieses Jahres in den Ruhestand gehen.

