Isny: Immer mehr Senioren schätzen das Städtle im Württembergischen Allgäu

Von: Lutz Bäucker

Teilen

Immer mehr Deutsche wählen Isny als Altersruhesitz – das wurde bei der Begrüßung älterer Neubürger im Kursaal deutlich. © Bäucker

Isny – Sie kommen aus München, Mainz und Maierhöfen, aus Lüdenscheid, Hamburg und Bad Mergentheim. Sie lieben die Landschaft, das Stadtleben und die freundlichen Allgäuer. Menschen im Alter 60 plus. Rund ein Drittel der 15.000 Einwohner Isnys ist älter als 60.

Warum das so ist, wurde bei der Begrüßung von rund neunzig älteren Neubürgern im Kursaal deutlich.

Isny – die Großstadt-Alternative

„Hier gibt’s alles, was wir brauchen“, erklärt eine elegante ältere Dame aus München-Trudering. „Die Berge, die Natur, die Kultur, eine lebendige Stadt und nette Menschen.“ Deshalb hat sie die Großstadt ver- und sich in der Kleinstadt niedergelassen.

„In Isny findest du Geschäfte jeder Art, das ist super“, schwärmt ein rüstiges Paar aus dem Sauerland. „Bei uns zuhause im Ort gibt’s nicht mal mehr ein Schuhgeschäft.“ Und ein sonnengebräunter Herr aus Mainz freut sich über „den Markt, das große Angebot an Veranstaltungen und den Blick zu den Allgäuer Alpen“.

Zwei ältere Kemptener haben ihre Stadt verlassen, „weil es dort immer voller und lauter geworden ist und unser Haus zu groß für zwei ist“. Jetzt leben sie in einer kleineren Wohnung und genießen es, ohne Anstrengung weite Spaziergänge rund um Isny machen zu können.

Einfluss auf die Stadtpolitik

Etwa 4.500 Menschen aus ganz Deutschland haben das Städtle bereits zu ihrem Altersruhesitz auserkoren. Dementsprechend aktiv ist die Stadt und bietet dieser Gruppe von Bürgern ein großes Portfolio an Dienstleistungen, sozialen und kulturellen Angeboten. Wichtigster Pfeiler dieser Infrastruktur ist der Isnyer „Stadtseniorenrat“(SSR), der jetzt neu gewählt wird.

„Wir können dem Gemeinderat Vorschläge machen“, betonte die Vorsitzende Christine Mulach, „unser Einfluss auf die Stadtpolitik ist nicht zu unterschätzen.“ Es gibt die „Computer+Handy-Hilfe“, zweimal monatlich die „Marktsprechstunde“, Senioren-Infotage und den „Mobilen Einkaufswagen“. Auch die Isnyer Volkshochschule (Vhs) offeriert seniorengerechte Kurse, z.B. den „Motorsägenführerschein“, um selbst Holz fällen und bearbeiten zu können. Beliebt ist auch das Fahrsicherheitstraining für Pedelec-Nutzer.

Riesiges Senioren-Angebot

Ein vielgebuchter „Rentner-Renner“ sind die geführten Vhs-Ausflugsfahrten , die unter anderem spannende Einblicke in eine Globus-Fabrik oder in das Leben und Wirken Bert Brechts in Augsburg bieten. In der Mobilitätszentrale kann man Tickets für Fahrten quer durch Europa buchen, ein Lasten-E-Bike steht zum Ausleihen bereit („Wenn die Enkelkinder herumkutschiert werden möchten“), jede Stunde fahren Busse in die württembergischen Nachbarstädte und zu den nächsten Bahnhöfen. Nur mit der Anbindung ans bayerische Kempten hapert es. Unter dem Motto „Herz und Gemüt“ finden sich ehrenamtliche Helfer, zusammen wird gefrühstückt, Karten gespielt oder ein Fahrdienst organisiert.

Krankenhaus, Polizei und Eisenbahn fehlen

Isny hat vier barrierefreie Wanderwege gebaut, altengerechte Fußgängerampeln installiert und freut sich auf den neuen, leicht zugänglichen Marktplatz. Der wird am 21. Juli mit einem großen Fest eröffnet. „Passt alles wunderbar!“ Die vielen Isnyer jenseits der 60 strahlen. „Leider fehlen drei wichtige Einrichtungen: ein allgemeinmedizinisches Krankenhaus, ein Bahnhof und eine Polizeiwache, die rund um die Uhr besetzt ist.“ Während die Wiederherstellung der Eisenbahnlinie von Isny nach Leutkirch derzeit geprüft wird, tut sich bei Krankenhaus und Polizei nichts. „Au des Paradies isch äba net perfekt“, sagt ein Pensionist aus dem Großraum Stuttgart, „dafür schmeckat in Isny d‘ Kässpätzle besser als dahoim“. l