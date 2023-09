Stadt Kempten begrüßt neue Schulleitungen der Mittelschule auf dem Lindenberg und der neuen Grundschule am Aybühlweg

v.l. Schulrat Tobias Schiele, Michael Wittko, Verena Häußler, OB Thomas Kiechle und Thomas Baier-Regnery, Leiter des Referats für Jugend, Schule und Soziales. © Stadt Kempten

Kempten - Oberbürgermeister Thomas Kiechle begrüßte vor den Sommerferien die neuen Schulleitungen der Mittelschule auf dem Lindenberg und der Grundschule am Aybühlweg. Verena Häußler übernahm die Leitung der Mittelschule auf dem Lindenberg zum 1. Juni 2023 und Michael Wittko ist seit dem 1. August 2023 Schulleiter der Grundschule am Aybühlweg, der neuen, zehnten Grundschule Kempten.

Häußler absolvierte 2010 das Studium Lehramt an der Universität Augsburg und arbeitet seit September 2010 an der Mittelschule auf dem Lindenberg. Seit August 2022 hatte Verena Häußler die kommissarische Leitung der Schule inne.

Ein wichtiger Punkt für sie ist, das Schulleben nach der überstandenen Pandemie wieder zu aktivieren, um Schülerinnen und Schülern den eigentlichen Schulalltag wieder nahezubringen: „Für mich ist Zusammenarbeit, vor allem mit den Eltern ein wichtiger Aspekt in meinem Arbeitsalltag. Denn nur wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen und Verantwortung übernehmen, kommen wir voran“, sagt Häußler.

Michael Wittko war bisher Konrektor an der Grundschule an der Sutt

Wittko studierte ebenfalls in Augsburg Lehramt und schloss das Studium 2001 ab. Seit September 2008 unterrichtete er an der Grundschule an der Sutt in Kempten, und war dort von Oktober 2020 bis Juli 2023 als Konrektor tätig.

„Es freut mich, dass ich bald die Stelle als Schulleiter antreten kann, denn für mich ist Schule eine Möglichkeit auch im Sozialraum mitzugestalten. Dabei ist Schule kein Ort für Einzelkämpfer. Wir brauchen alle mit an Bord: Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, die Stadt und natürlich auch die Schülerinnen und Schüler. Das ist eine Herausforderung – aber vor allem eine Chance“, so Wittko. kb