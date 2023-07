„Das beste Gefühl unseres Lebens!“

Fahrt in ein neues Leben: Stadt Kempten hilft Migrantinnen in den Fahrradsattel

Von: Lutz Bäucker

Teilen

Acht Migrantinnen muslimischen Glaubens haben das Fahrradfahren mithilfe der Stadt Kempten und von anderen Organisationen gelernt. © Bäucker

Kempten – „Schau her zu mir“, ruft Josef Böck, „bitte nur zu mir, zu mir, zu mir, jawoll!“ Kursteilnehmerin Müslüme lenkt ihr Fahrrad zielsicher direkt auf ihren schreienden Trainer zu und lächelt. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat die Frau aus Anatolien ein Fahrrad ohne Wackeln geradeaus bewegt. Was für ein Glücksgefühl: „Wie im Paradies!“, strahlt Müslüme. Sie ist eine von acht Migrantinnen muslimischen Glaubens, die jetzt mithilfe diverser Organisationen das Fahrrad-Fahren erlernt haben.

Petra Rauh-Gold vom ADFC Kempten-Oberallgäu konnte nicht glauben, was sie am ersten Kurstag auf dem Platz der Jugendverkehrsschule an der Iller sah: „Einige der Frauen konnten ihr kleines Übungsfahrrad nicht mal schieben, sie wussten einfach nicht, wie man mit so einem Gerät umgeht!“ Ihr Partner Josef Böck von „Böck & Bike Radfahrsicherheit ergänzt genauso staunend: „Die Damen kannten keinen Radlständer, wussten nichts von Bremsen oder Schalten, sie waren absolut unerfahren.“

Kurs beim ADFC Kempten-Oberallgäu: Die Gründe, warum Einwanderinnen aus muslimischen Ländern das Fahrradfahren erst lernen müssen, sind vielfältig

Eine Tatsache, die oft anzutreffen ist unter Einwanderern oder Asylsuchenden aus muslimischen Ländern. Dort dürfen oder können Frauen und Mädchen nicht auf das Rad steigen, weil es gar keine Fahrräder gibt, man aufgrund der Wegeverhältnisse und der Topografie nicht radeln kann oder weil es weiblichen Personen aufgrund religiös-gesellschaftlicher Vorgaben und Traditionen nicht erlaubt wird. Unvorstellbare Umstände, die die „Stadt Kempten“, den „Sozialdienst muslimischer Frauen“, die Gruppe „BiG“ und den „Bayerischen Landessportverband(BLSV)“ dazu bewogen haben, betroffenen Frauen einen Kurs im Fahrradfahren anzubieten.



„Das beste Gefühl unseres Lebens!“

„Josef und Petra bringen uns jeden Tag neue Dinge bei, geben uns Tipps, stärken unser Selbstbewusstsein“, berichten Fatime aus dem Kosovo, die beiden Afghaninnen Salma und Malleke sowie Serife und Yilmaz aus der Türkei. Und Amina aus Syrien lacht und ergänzt: „Wir haben jetzt das beste Gefühl unseres Lebens!“ Die gelernte Chemielaborantin wird jetzt mobil, das neu Gelernte noch etwas trainieren und sie ist nicht mehr auf den Bus oder den autofahrenden Ehemann angewiesen, kann sich leichter mit Freundinnen treffen und zum Einkaufen radeln. „Das kannst du dir nicht vorstellen“, sagt die Syrerin strahlend, „was das ausmacht.“

Das ist praktische Integration. Amina ist ehrgeizig, wieder und wieder tritt sie in die Pedale, versucht die Spur zu halten und sanft zu bremsen. Mit Kopftuch und darüber sitzendem Helm, bekleidet mit langen warmen Hosen ein schweißtreibendes Bemühen. Amina lässt aber nicht nach – bis sie es geschafft hat.



Die Motivation ist groß

„Die Damen sind derart hoch motiviert“, freut sich Josef Böck. „Die lassen sich weder von kleinen Stürzen und blauen Flecken noch von der Gluthitze unter dem Helm oder anderen Widrigkeiten unterkriegen.“ Petra kümmert sich um die Kursteilnehmerinnen, die sich schwerer tun, spricht ihnen Mut zu, erklärt mit Geduld Feinheiten und sorgt für gute Stimmung. „Es ist eine Riesenfreude, den Frauen etwas beizubringen und zeigen zu können“, erzählt sie. „Ein Glück, das bis in die Herzen vordringt.“

Die Kurskosten werden vom Klimamanagement der Stadt Kempten übernommen, der BLSV stellt entsprechende Lernräder zur Verfügung. „Eine tolle Gemeinschaftsaktion aller“, betont Josef Böck, der auch als ADFC-Vorstandsmitglied nur lobende Worte findet. „Von den acht Teilnehmerinnen sitzen schon sieben relativ sicher im Sattel“, sagt er stolz. „Ich hoffe, dass bei der achten Teilnehmerin der Knoten auch noch platzt und sie ihre Angst ablegen kann.“ Der Trainer möchte den Kurs nach den Sommerferien gern fortsetzen – damit die Fahrt in ein neues Leben auch sicher ist und den Verkehrsregeln entspricht.