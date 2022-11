Stadt Kempten: Trotz Rekordhaushalt keine Euphorie

Von: Helmut Hitscherich

Den größten Finanzbedarf haben die Schulen. © Grafik: Stadt Kempten

Die Stadt Kempten verzeichnet einen Rekordhaushalt, aber die hohen Ausgaben verhindern ausgeglichene Finanzen.

„Wir können nur noch auf Sicht fahren. Die Haushaltskonsolidierung war zwingend notwendig. Wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass am Bau der 10. Grundschule festgehalten wird, ebenso an der Dreifachsporthalle“, so Oberbürgermeister Thomas Kiechle eingangs der Haushaltsberatungen. Die Sporthalle soll nun durch das KKU gebaut werden. „Die Stadtbibliothek und die Vhs wird jetzt nicht behandelt. Wir können dazu keinen Beschluss fassen. Wir müssen alles in eine Prioritätenliste bringen“, so Kiechle weiter.

Laut Stadtkämmerer Matthias Hauggwaren die Rahmenbedingungen für das Aufstellen des Haushaltes „alles andere als einfach“. Hohen Investitionen bei zwar guten Steuereinnahmen stünden stark steigende Baukosten gegenüber, so dass die Finanzierungslücke immer größer werde. Die Ende 2021 angestoßene Haushaltskonsolidierung hat eine Verbesserung von ca. vier Millionen Euro gebracht. Die Patenrezepte für die Haushaltsaufstellung einer Kommune seien immer die gleichen, so Haugg: „Nur das ausgeben, was man sich auf Dauer leisten kann. Dazu bei den Investitionen sortieren nach Wichtigkeit und Dringlichkeit und selbst die unabdingbaren Investitionen nicht alle auf einmal angehen.“

Die Stadt Kempten muss den Verwaltungshaushalt „in den Griff bekommen“

Das Problemkind des städtischen Haushalts ist wie schon seit Jahren der Verwaltungshaushalt. „Wir müssen den in den Griff bekommen, die Personalausgaben in Höhe 70,79 Millionen Euro gegenüber 2022 ein Mehr von 4,47 Millionen Euro, laufen aus dem Ruder. Neue Projekte können nur schwerlich angepackt werden. Die Ausgaben müssen begrenzt werden. Eine Begrenzung der freiwilligen Aufgaben und die Verhinderung, zumindest Eindämmung stetig steigender Zuschüsse muss ebenfalls geprüft werden“, so Haugg weiter. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt (2003: – 4,4 Millionen Euro, 2024: lediglich 1,6 Millionen Euro, 2025: – 3,1 und 2026: – 4,1 Millionen Euro) sind, wie seit Jahren, insgesamt zu gering. Wobei die Zuführung im Jahr 2023 mit knapp 1,6 Millionen Euro weit aus dem Rahmen falle. Das Ideal eines ausgeglichenen Haushalts könne nicht erreicht werden

Die Überschüsse im Verwaltungshaushalt sollen demnach so hoch sein, dass der Finanzbedarf des Vermögenshaushaltes gedeckt wird. Das hat der Haushalt bisher nicht geschafft. Daher wurde in der Vergangenheit jedes Jahr auf die Rücklagen zugegriffen. Das Haushaltsvolumen 2023 beläuft sich auf 299,8 Millionen Euro, was einer Steigerung von 33,1 Millionen Euro gegenüber 2022 entspricht. Im Verwaltungshaushalt sind 240,6 Millionen Euro (2022 waren es 226,9 Millionen Euro) und im Vermögenshaushalt 59,2 Millionen Euro (2022 waren es 39,9 Millionen Euro) eingestellt. Da für 2024 Kreditaufnahmen geplant und im Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind, ist der Haushalt 2023 genehmigungspflichtig. Das bedeutet, dass bis zur Rechtskraft der Haushaltssatzung, also nach Genehmigung durch die Regierung Schwaben und Veröffentlichung im Amtsblatt, die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung gelten. Somit dürfen nur Ausgaben getätigt werden, zu denen die Stadt gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist.

Erneute Rekordinvestition

Die Höhe der Einkommenssteuer (jetzt ca, 43,7 Millionen Euro) ist deutlich schlechter als erwartet. Durch die gestiegene Umsatz- (jetzt ca. 8,4 Millionen Euro) und Gewerbesteuer (jetzt ca. 51,2 Millionen Euro) könne das kompensiert werden. Unter dem Strich stehen dann ca. 590.000 Euro mehr zur Verfügung, „eine Steigerung kaum von Relevanz“, so Haugg. Die ersten Anmeldungen aller gewünschten Investitionen hätten im Finanzplanungszeitraum zu einer Gesamtverschuldung von fast 165 Millionen Euro geführt. Der nun vorgelegte Haushaltsentwurf ist rechtskonform und hält im Wesentlichen auch die Vorgaben der strategischen Finanzziele ein. Der Vermögenshaushalt 2023 in Höhe von 59,1 Millionen Euro hat einen Finanzbedarf von 24,9 Millionen Euro. Wieder einmal wird damit eine Rekordinvestition erreicht.

Der Vermögenshaushalt beinhaltet u.a. bei Hochbauausgaben ein Mehr von 17,05 Millionen Euro. „Die Höhe ist eigentlich finanzwirtschaftlich nicht verantwortbar, da sie nicht nachhaltig finanziert werden kann. Sie ist dennoch Ausfluss einer Vielzahl von vor allem Pflichtaufgaben, also Aufgaben, die ohne jeden Zweifel geleistet werden müssen. Hier könnte sich lediglich die Frage nach dem Zeitpunkt der Umsetzung stellen. Wie bereits in den vergangenen Jahren bemerkt, bleibt die personelle Umsetzung eine weitere Herausforderung für die städtischen Investitionen. Es nützt uns das ganze Geld nichts, wenn wir es nicht umsetzen können“, so Haugg.

Ein hoher Fehlbetrag bleibt

Nach der Zuführung der sehr bescheidenen 4,4 Millionen Euro aus dem Verwaltungshaushalt verbleibt ein hoher Fehlbetrag im Vermögenshaushalt von 20,5 Millionen Euro. Dieser Fehlbetrag kann durch eine entsprechend hohe Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden. Der Rücklagenstand wird ausgehend von Ende 2022 mit 26,1 Millionen Euro zum Jahresende 2023 voraussichtlich nur noch 5,6 Millionen Euro betragen. 2024 kann aus der Rücklage noch einmal eine Entnahme von ca. 3,3 Millionen Euro erfolgen, so dass der Rücklagenstand Ende 2024 bei dem dann gleichbleibenden kleinen Sockel von ca. 2,3 Millionen Euro liegen würde. Dieser Betrag darf kraft Gesetzes nicht mehr unterschritten werden, was zur Folge hat, dass bereits die kleinste Störung im Haushaltsvollzug zu einem Nachtragshaushalt führen würde.

Solange die Finanzierung des Vermögenshaushaltes im Wesentlichen auf Neuverschuldungen basiert, ist ein Aufbau der Rücklage nicht möglich. Da diese endlich sind, müssen ab 2024 Schulden zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes aufgenommen werden. 2024 ist eine Kreditaufnahme von 22,42 Millionen Euro geplant. Weitere Kredite folgen 2025 mit 20,72 Millionen Euro und 2026 mit 26,40 Millionen Euro. Am Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 beträgt die Gesamtverschuldung 66,21 Millionen Euro. Gemäß dem strategischen Ziel Gesamtverschuldung dürfen 64,4 Millionen Euro Schulden nicht überschritten werden. Lediglich im Finanzplanungsjahr 2026 werden die vom Stadtrat gesetzten Grenzen (Strategisches Ziel „Stärkung der Finanzkraft und Verwaltungseffizienz“) der Neuverschuldung (um 0,57 Millionen Euro) und der Gesamtverschuldung (um 1,81 Millionen Euro) unwesentlich überschritten. „Durch die erreichte Gesamtverschuldung zum einen und die im Verwaltungshaushalt erforderliche Höhe der Zuführung zum anderen, dürften wir ab 2027 kein Potential mehr zu einer weiteren Schuldenaufnahme haben.

Wenn es uns nicht gelingt, die Gesamtverschuldung 2026 abzutragen, können wir uns 2027 nichts Großes mehr leisten. Unsere Haushalte sind nicht nachhaltig, da sie sich nicht aus sich heraus finanzieren können“, so Haugg. Thomas Hartmann (Grüne) wiederholte seine Forderung zur staatlicher Förderung von Schulen. „Sanierungen und Neubauten werden seit Jahren geschoben. Die kommenden Haushalte dürfen nicht stranguliert werden. Kommunen, die viele Schulen betreiben, müssen höhere Zuschüsse erhalten.“ Er forderte Kiechle auf, dies in die zuständigen Gremien einzubringen, außerdem sollen die Landtagsabgeordneten das Thema bei der Staatsregierung anzusprechen.