Tausende Besucher beim Stadtfest Kempten 2023

Von: Jörg Spielberg

Ohne Partner kein Stadtfest, v.l.: Manuel Burkhart (BSG), Anna Schönmetzler (Sparkasse Allgäu), Marc Deisenhofer (Präg), Martin Langenmaier (Sozialbau), Manfred Kaut (Liebherr), CMK-Mitglied Hubert Wipper und CMK-Geschäftsstellenleiter Niklas Ringeisen. © Joerg Spielberg

Kempten - Einen wahren Besucherrekord konnte das Stadtfest Kempten verzeichnen.

Rund 40.000 Menschen besuchten am vergangenen Wochenende das zweitätige Spektakel auf den großen Plätzen der Allgäu-Metropole. Am Freitagabend eröffnete das City-Management Kempten e.V. (CMK) gemeinsam mit den Sponsoren das bunte Treiben auf der Bühne am Rathausplatz. Dort wurde an das 20-jährige Bestehen des City-Managements erinnert. Zum Jubiläum hatte die Allgäuer Künstlerin Kathrin Sommer ein großformatiges Gemälde erstellt.

Am Freitagabend heizten Livebands auf dem Rathausplatz und dem St.-Mang-Platz den Besuchern gehörig ein, auf dem Residenzplatz tanzten tausende Feierwütige am DJ-Tower. Den Samstag über gab es u.a. Tanzdarbietungen der Kemptener Tanzschulen, ein buntes Sportprogramm an der Sportmeile des TV Kempten und ein Kinderland in der Bahnhofstraße, bevor es am Abend auf den Plätzen wieder mit Livemusik und heißen Beats weiterging.

Die Polizeiinspektion Kempten sprach von einem überwiegend friedlichen Fest, bei dem nur einige negativ auffielen. Besonders hervorheben wollten die Verantwortlichen des CMK das Angebot auf dem Sigmund-Ullmann-Platz. „Dieser Platz war heuer besonders nachgefragt und hat sich nach nur wenigen Jahren gerade für ältere Besucher als ein Magnet etabliert“, so die neue Marketingleiterin des CMK Sigrid Stadler.