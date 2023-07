Stadtfest Kempten vom 7. bis 9. Juli

Auf viele Besucher, wie beim Stadtfest 2018, freuen sich die Veranstalter auch heuer. © Archivfoto: Lisa Viertel

Kempten – Vom 7. bis 9. Juli lädt das City-Management Kempten wieder zum Stadtfest ein und heißt alle Menschen aus dem Allgäu und darüber hinaus herzlich willkommen, in der Kemptener Innenstadt gemeinsam ein ereignisreiches Wochenende zu genießen.

Die feierliche Eröffnung findet am Freitag, um 19 Uhr, wie gewohnt auf dem Rathausplatz statt. In diesem Jahr steht das Stadtfest ganz im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums des City-Managements. Auf zwei Jahrzehnte mitreißender Veranstaltungen, zahlreicher Begegnungen und unvergesslicher Momente blickt Moderatorin Janine Halder zusammen mit den Sponsoren auf der Bühne zurück. Um 20 Uhr übernimmt dann die Alpenrockband Lausbuam die Bühne, um das Publikum ordentlich einzuheizen. Ähnlich spektakulär geht es am St.-Mang-Platz zu, wo die Augsburger Band Hadé um 20 Uhr feinste Indie-Pop-Musik präsentiert und Tschebberwooky ab 22 Uhr den lauen Sommerabend mit Reggae-Sounds und kritischen und bewegenden Songtexten abrundet.

Gemütliche Atmosphäre ist am Sigmund-Ullmann-Platz garantiert. Die elf Musiker von Soultrouble and the Heavy Horns erzeugen mit ihrer Soul- und Rockmusik im Stile der Sechziger und Siebziger Jahre die passende Atmosphäre. Für Leute, die DJ-Sounds mit Open-Air-Gefühl erleben wollen, bietet der Residenzplatz mit seinem DJ-Tower ab 18 Uhr das ideale Programm bis in die späten Abendstunden.



Stadtfest Kempten: Tagesprogramm am Samstag

Der Samstag startet am Vormittag um 10 Uhr mit dem Auftritt der Stadtkapelle auf dem Rathausplatz. Danach folgen spektakuläre Auftritte der Kemptener Tanzvereine, die auch am St.-Mang-Platz ab 10 Uhr tagsüber bestaunt werden können. Das Spiele- und Kinderland in der Bahnhofstraße und am August-Fischer-Platz ist ein Highlight für Familien und Kinder. Das Angebot umfasst zahlreiche Mitmach-Aktionen wie dem Walking Waterball, dem Balancieren auf der Slackline, dem Bemalen von Müsligläsern und vielen weiteren Aktionen. Einen Einblick in die Vielfalt der Kemptener Sportlandschaft erhalten die Besucherinnen und Besucher auf der Sportmeile des TV Kempten am Residenzplatz. Ab 10 Uhr werden dort die Abteilungen Rugby, Karate, Judo und Rhythmische Sportgymnastik mit eindrucksvollen Darbietungen vorgestellt. Für musikalische Abwechslung sorgt Captain Claus ab 12.30 Uhr mit zeitlosen Klassikern am Sigmund-Ullmann-Platz.

Live-Musik und Partystimmung am Samstagabend

Die Band Bergluft hat schon häufiger das Publikum am Stadtfest verzaubert und wird auch heuer am Samstagabend ab 20 Uhr auf dem Rathausplatz für ausgelassene Stimmung sorgen. Dass Deutsch-Rap auch positiv kann, zeigt Rapper Wiemann mit DJ 9o am St.-Mang-Platz um 19.30 Uhr. Danach bringt die Band Shanti Powa aus Südtirol um 21.30 Uhr Reggae-Feeling auf den Platz. In der Bier- und Weinlaube am Sigmund-Ullmann-Platz können sich die Besucherinnen und Besucher um 20 Uhr auf eine Mischung aus Irish Folk und akustischem Rock und Pop von den Smalltown Vibes freuen. Die bekannten DJs aus dem Parktheater übernehmen ab 18 Uhr wieder den Residenzplatz und unterhalten mit elektronischer Tanzmusik das bunte Publikum bis in die späten Abendstunden.

Wie in jedem Jahr, stellt der Abschlussgottesdienst am Sonntag um 11.30 Uhr auf dem St.-Mang-Platz einen passenden Ausklang zu dem ereignisreichen Wochenende.

Programmübersicht Stadtfest 2023

Freitagabend

Rathausplatz:

- 19 Uhr; Offizielle Eröffnung des Stadtfest Kempten



- 20 Uhr; Lausbuam



St.-Mang-Platz:

- 20 Uhr; Hadé



- 22 Uhr; TSCHEBBERWOOKY



Residenzplatz:

- 18 Uhr; DJ Shure



- 19.30 Uhr; Shabba Hooch & Mista Johnson

- 21 Uhr; DJ K-LOUIS vs DJ TUES

Sigmund-Ullmann-Platz:

- 20 Uhr; Soultrouble and the Heavy Horns



Samstag tagsüber und abends



Bahnhofstraße/Forum Allgäu:

- 10 - 18 Uhr; Spiele- und Kinderland



Rathausplatz:

- 10 - 17 Uhr; Tanzdarbietungen



- 20 Uhr; BERGLUFT



St.-Mang-Platz:

- 10 – 17.30 Uhr; Tanzshows

- 19.30 Uhr; Wiedmann und DJ 9o

- 21.30 Uhr; Shanti Powa

Residenzplatz:

- 10 – 17 Uhr: Sportmeile des TV Kempten



- 18 Uhr; DJ Effay



- 19.30 Uhr; DJ Aeve

- 21 Uhr: DJ Craxx & Direkt a.d.O.

- 22.30 Uhr: DJ Chef Curry

Sigmund-Ullmann-Platz:

- 12.30 Uhr; Captain Claus

- 20 Uhr; Smalltown Vibes



Mehr Informationen unter: https://www.cm-kempten.de/stadtfest/