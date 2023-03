Stadtführung „Frauen in Kempten“ kommt gut an

Von Königin Hildegard bis zu den Beginen

Kempten – Das Interesse an der Stadtführung „Frauen in Kempten“ war groß. Nachdem die 25 Teilnahmeplätze vergriffen waren, standen noch über 60 Namen auf der Warteliste für die Veranstaltung, die im Rahmen der „Frauen Aktionstage“ stattfand.

Los ging es mit einer der wichtigsten Frauen in Kemptens Geschichte am Hauptportal der Basilika St. Lorenz am Hildegardplatz. Die Kemptener und Kemptenerinnen hätten ihre Königin Hildegard hoch verehrt, erklärt Stadtführerin Gabi Fackler. Die Frau von Karl dem Großen stiftete nicht nur das erste Kloster, sondern sorgte als Heilige u.a. auch dafür, dass eine giftige Quelle wieder benutzbar wurde. Ein langes Leben war ihr trotzdem nicht vergönnt – sie starb mit nicht einmal 30 Jahren bei der Geburt ihres neunten Kindes.

Stadtführung „Frauen in Kempten“: Nur wenige Hexenverbrennungen

Am Anna-Schwegelin-Brunnen geht Fackler auf die Lebensgeschichte seiner Namensgeberin ein. Anna Maria Schwegelin war eine arme Magd, die obendrein noch unter gesundheitlichen Problemen litt. Ihr größter Wunsch war es zu heiraten, weswegen sie auch auf Drängen ihres potenziellen Ehegattens ihre Religion wechselte. Kaum war sie ihm zuliebe evangelisch geworden, löste er das Eheversprechen. Danach ging es ihr so schlecht, dass sie sich nicht mehr selbst versorgen konnte und in ein Armenhaus ziehen musste. Weiter abwärts ging es mit Schwegelin, als sie aus Wut über die schlechte Behandlung ihrer Nachbarinnen angab, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. Diese meldeten Anna Maria und sie wurde angeklagt. Jedoch begnadigte man sie. Sie wurde sechs Jahre bei Wasser und Brot in einen Kerker gesperrt – wo sie auch verstarb. Anna Maria Schwegelin gilt damit als die letzte Frau, der in Deutschland vor rund 200 Jahren als „Hexe“ der Prozess gemacht wurde.

Hexenverbrennungen seien damals wie „Volksfeste“ gewesen, sagt Fackler. Jedoch wurden in Kempten nur wenige Männer und Frauen wegen Hexerei getötet.

Frauen der Henker waren geschäftstüchtig

Eine wichtige Rolle hatten auch die Frauen der Henker inne, berichtet die Stadtführerin. Wenn ihr Mann, oft aufgrund der großen psychischen Belastung, die dieser Beruf mit sich brachte, schon mittags ins Wirtshaus ging, machte sich die Frau darauf gefasst, seinen Job zu übernehmen. Grundsätzlich waren die Frauen der Henker sehr geschäftstüchtig. Zum Beispiel verkauften sie die Daumen der soeben Verstorbenen als Glücksbringer und ihr Blut, da diesem positive Wirkungen auf das Immunsystem nachgesagt wurden. Wenig zimperlich wurde auch mit den Kindern des Henkers umgegangen, sie ließ man das Handwerk ihres Vaters bereits früh an Kohlköpfen üben.

Wie schwierig das Leben der Frauen früher war, macht Fackler an einigen Bespielen deutlich. So durfte eine Witwe das Erbe ihres Mannes nicht behalten, wodurch sie praktisch gezwungen war, wieder zu heiraten. Generell wurden Mädchen sehr früh, oft mit 12 oder 13 Jahren, zum Heiraten gedrängt. Auch Künstlerinnen hatten aufgrund ihres Geschlechts wenig Chancen auf Erfolg.

Weitere Stadtführung „Frauen in Kempten“ geplant

Eine weitere Station der Führung war das Beginenhaus in Kempten. Die Beginen waren laut Fackler fromme Frauen, die sich um Arme und Kranke sowie um deren Familien kümmerten. Anders als bei einem Kloster konnten die Frauen die Gemeinschaft aber wieder verlassen und heiraten.

Aufgrund des großen Zuspruchs ist eine weitere Führung „Frauen in Kempten“ geplant, so Gleichstellungsbeauftragte Katharina Simon. Interessierte können sich dafür unter gleichstellung@kempten.de melden.