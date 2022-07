Stadtgeschichte Kempten: Die Marienkapelle – Teil 1

Von: Dr. Willi Vachenauer

Marienkapelle © Singer

Kempten – Versteckt hinter Bäumen nur wenige Meter vom Kornhaus entfernt liegt die Marienkapelle. Nur wenigen ist bekannt, welches religiöse Kunstwerk sich im Inneren befindet.

Nur wenige Meter von Kornhaus und St.-Lorenz-Kirche entfernt befindet sich die Marienkapelle. Im Bereich zwischen Wartenseestraße, Joseph-Kösel-Weg, Mühlstraße und Poststraße, am Kanalweg, ganz unter Bäumen versteckt, steht dieses fast vergessene kirchliche Kleinod. Vermutlich dürften nur wenige Passanten, die an dieser kleinen Kirche vorbeigehen, wissen, welchen historischen Hintergrund diese Kapelle aufweist und vor allen Dingen, welches religiöse Kunstwerk sich im Inneren befindet.

Der Bauherr

Ludwig Huber © Archiv Familie Huber

Der Bau dieses kleinen Gotteshauses geht zurück auf den damaligen Buchhändler und Buchdruckereibesitzer Ludwig Huber aus Kempten (* 1848 – † 1900).

Ludwig Huber ließ diese Kapelle aus zwei Gründen erbauen. Einmal anlässlich seines silbernen Hochzeitsjubiläums, das er mit seiner Ehefrau Cornelie, geborene Lang, am 19. August 1897 begehen konnte. Dann aber auch aus Dankbarkeit für den „Reichen Himmelssegen, welchen der Erbauer und seine Familie“ bis dahin erfahren hatten.



Als Ludwig Huber Ende des 19. Jahrhunderts den Entschluss zum Bau fasste, dachte er zunächst nur daran, eine Feldkapelle zu errichten. Als er dann aber die Gelegenheit erhielt, den kostbaren Maggmannshofer Altar zu erwerben, änderten sich seine Pläne.

Huber nahm mit Hugo Höfl (später Hugo von Höfl) Kontakt auf und bat ihn, die Planungen für den Bau seiner Kapelle zu übernehmen. Höfl, der in den 1890er Jahren im Rang eines königlichen Bauamtmanns beim Landbauamt Kempten arbeitete, hatte schon die Pläne für den Umbau der Türme der St.-Lorenz-Kirche in Kempten ausgearbeitet.



Hugo Höfl. © Archiv Familie Huber

Ohne zu zögern, nahm Höfl den Auftrag an und legte schon im Herbst des Jahres 1897 dem Auftraggeber seinen Bauplan vor. Allerdings überstiegen in der ersten Planung die Dimensionen der Kapelle die Vorstellungen des Auftraggebers. Ein zweiter Bauplan, der nach genauer Besprechung aller Details erstellt wurde, fand dann die Zustimmung des Bauherrn Huber.



Suche nach einem passenden Bauplatz

Unterschiedliche Ansichten ergaben sich bei den am Bau beteiligten Personen, als es um die nähere Wahl des Bauplatzes ging. Wobei aber von vorneherein feststand, dass das Kirchlein auf dem Huber‘schen Gartengrundstück seinen Standort haben müsse. Manche wollten die Kapelle in der Nähe des See-Einlaufes unter Bäumen versteckt errichten lassen. Seinerzeit gab es noch einen kleinen See, der von einem Zulauf aus dem Bachsystem des Schlangenbaches gespeist wurde.



Andere Beteiligte sprachen sich dafür aus, die Kapelle gegenüber dem Huber‘schen Gartenhaus zu bauen. Ein weiterer Personenkreis schließlich hielt die große Wiese längs der Mühlstraße für den bestmöglichen Standort. Dieser Platz fand dann sowohl die Zustimmung des Bauherrn als auch des Gartenplaners, des Oberinspektors Max Kolb aus München, der schon an der Gestaltung der Huber‘schen Gartenanlagen mitgewirkt hatte.

Der „Königliche Oberinspektor“ Kolb (* 1829 – † 1915), hatte sich schon früher einen guten Ruf erworben, hatte er sich doch mit der Gestaltung des Residenzplatzes einen Namen gemacht. Deswegen erhielt Kolb auch am 13. Januar 1891 den Auftrag zur Planung eines neuen Stadtparks in Kempten und zur Durchführung der dazu notwendigen Arbeiten.

Als die Arbeiter bereits den Platz für den Bau der Kapelle abgesteckt hatten und schon mit dem Aushub beginnen wollten, gab es eine erneute Änderung bezüglich des Standorts. Gerade noch rechtzeitig fiel die Wahl auf einen anderen Bauplatz für das Bauwerk und zwar auf den Ort, an dem das Kirchlein heute steht.

Bauamtsassessor Otto Wiedemann aus Kempten

Bauamtsassessor Otto Wiedemann © Archiv Familie Huber

Er befand sich seinerzeit auf der nach Süden verlängerten Längs-Achse des Hofraumes zwischen zwei Geschäftshäusern, ungefähr 50 Meter entfernt vom Huber‘schen Gartenhaus. Damit lag der Platz in unmittelbarer Nähe des öffentlichen Weges, der schon seinerzeit durch das Huber-Grundstück führte.



Da Bauamtmann Hugo Höfl anfangs 1898 seiner Berufung als königlicher Regierungs- und Kreisbau Rat in das Innenministerium nach München folgte, konnte er die weiteren Bauausführungen nicht mehr wahrnehmen. Auf Höfl folgte der königliche Bauamtsassessor Otto Wiedemann aus Kempten, der nun die weiteren Arbeiten übernahm.



Das Weihwasserbecken © Singer

Wiedemann zeichnete verantwortlich für den Entwurf und die Bauausführungen der Inneneinrichtung der Kapelle, so z.B. für Musikchor, Plafond, Kirchengestühl, Chorabschlussgitter, Wandleuchter, Sakristeiglocke, und Weihwasserbecken.



Als technischer Bauleiter fungierte der Kemptener Zivil-Ingenieur Josef Heiler. Unter der Aufsicht seines Chefs, Adolf Czsorac, hatte Heiler die Verantwortung über die am Bau beteiligten Handwerker und musste ihre Arbeiten koordinieren. Nachdem nun der endgültige Standort feststand, konnten die Arbeiten zum Bau der Kapelle beginnen. Die folgenden Bauarbeiten standen unter der handwerklichen Leitung des Kemptener Baumeisters J. Madlener, der wie es in den Quellen heißt, ein „geschworener Feind unreeller Arbeit“ war.



1898 begannen die Vorbereitungsarbeiten

Am 16. April des Jahres 1898 begannen die Vorbereitungsarbeiten am Bauplatz. Dabei mussten die schon in Blüte stehenden Pflanzen und Gebüsche weichen. So weit wie möglich wurden sie an andere Stellen des großen Huber´schen Gartens versetzt. Danach begannen am 27. April mit dem Aushub die Erdarbeiten. Weil der Platz eine leichte Neigung aufwies, musste durch entsprechende Bodenerhöhungen dafür gesorgt werden, dass die Kapelle nicht zu niedrig stand. Bei den Aushebungen stieß man nirgends auf Grundwasser, obwohl sich seinerzeit noch in unmittelbarer Nähe des Bauplatzes ein kleiner Teich befand und drei Bächlein um das Areal flossen.

Gut ein Jahrzehnt später war dieser Teich Schauplatz eines tragischen Schicksals, das die Familie Huber heimgesucht hat. Im Mai 1912 wurde der erste Sohn von Hermann und Otilie Huber, die schon zwei Mädchen hatten, in der Marienkapelle der Hubers getauft. Am gleichen Tag spielten die zwei Schwestern des Buben im Garten. Tragischerweise fiel dabei die ältere Schwester in den Teich und ertrank. Nach diesem Unglück ließen die Hubers kurze Zeit später den Teich zuschütten.



Grundsteinweihung

Die Bauarbeiten an der Kapelle schritten bedingt durch das gute Wetter rasch voran. Dabei legte der Bauherr großen Wert darauf, dass es sich um ein solides Bauwerk handelt, das auch noch nach Jahrhunderten stehen sollte. Am 8. Mai 1898 nahm Stadtpfarrer Anton Mößmer am Vormittag die kirchliche Grundsteinweihung vor, an die sich eine kleine Familientafel anschloss. In den Grundstein wurde eine Blechbüchse eingemauert, die eine Urkunde und einem alten Brauche folgend, auch einige der damals umlaufenden Münzen enthielt.

Der Grundstein fand seinen Platz unter dem Fuß des nordöstlichen Chor-Strebepfeilers. Nachdem der Bau bis zur Höhe des Dachgebälks vorangeschritten war, begann auch die Aufmauerung des Kirchentürmleins und zwei Dachdecker aus München deckten den Turm mit Kupferblech ab. Am 19. Juli fand nach dem Aufsetzen des Daches das Hebe- oder Richtfest statt.



Nachahmung des Daches des Wiener Stephansdomes

Anschließend erfolgte nach einem bestimmten Muster die Eindeckung des Kirchendaches mit glasierten Tonplatten in den Farben braun, gelb, hellgrün und schwarz, die das Tonwerk Kolbermoor lieferte.

Skizze der Marienkapelle mit Dachmuster © Archiv Familie Huber

Der Dachstuhl, der genügend Platz für die Aufbewahrung verschiedener Gegenstände bietet, ist in verkleinertem Maßstab eine Nachahmung des Daches des Wiener Stephansdomes. Bei der eingebauten Heizung handelt es sich um eine Warmluftheizung nach dem damaligen Patent „Henn“. Der zugehörige Kamin ist dabei in unauffälliger Weise in das Gebäude eingefügt und daher so gut wie nicht sichtbar. Die Maße dieses Kirchleins betragen in der Länge, einschließlich der Treppe am Vorplatz bis zur ersten Stufe im Souterrain 15,60 Meter, die Breite misst 4,23 Meter und der Turm hat eine Höhe von 15,20 Metern. Das notwendige Abführen des Regenwassers erfolgte in das nahgelegene Bächlein.



Gärtnerische Ausgestaltung

Im September begann der Kemptener Stadtgärtner Dominikus Senn mit der gärtnerischen Ausgestaltung der Umgebung der Kapelle. Dabei mussten die Arbeiter auch die bisher etwas weiter vom Kirchlein gelegene Brücke über den Bach weiter westlich verlegen. Das Bächlein erhielt auf kurzer Strecke ein neues Bachbett, das nun – ganz romantisch – unter der vierstufigen Aufgangstreppe floss und von dort in den nahen Stadtbach gelangte. Heute ist von diesen Bächen nichts mehr zu sehen, da sie alle kanalisiert sind. Im Jahr 1899 erfolgten die Arbeiten zur inneren Ausschmückung der Kapelle.



Schon im Januar kam die kleine Turmuhr, gefertigt von der Mannhardt‘schen Hofturm-Uhrenfabrik in München in Kempten an. Der Geschäftsführer dieser Uhrenfabrik, ein Herr Hartmann, übernahm persönlich den Einbau, so dass sie dann ab dem 3. März 1899 die Zeit optisch anzeigen konnte. Als die beiden Kirchenglocken installiert waren, schlugen die Hämmer der Uhr auf die zwei Glocken und verkündeten alle Viertelstunde auch akustisch die Zeit. Die zwei Glocken, deren größere ein Gewicht von 105 Pfund hatte, stammten vom Kemptener Glockengießermeister Theodor Wolfart.



Die Weihe der Glocken

Glocken der Marienkapelle © Archiv Familie Huber

Die Weihe dieser Glocken nahm am 16. Februar 1899 unter Beisein des Bauherrn Ludwig Huber und seiner Familie der Stadtpfarrer Anton Mößmer, unter Assistenz des Stadtkaplans Joseph Köberle vor. Am Osterfest des Jahres 1899 verkündeten die Glocken schon in der Frühe zum ersten Mal das „Ave“, d.h. ihren Gruß. In Dreiklang mit den großen Glocken der St.-Lorenz-Kirche und dem Glöcklein der Seelen-Kapelle rief das Geläute der Marienkapelle dreimal am Tage zum Gebet auf.



Am 5. Juni des Jahres 1899 begann der Kemptener Meister Karl Mößmer mit den Dekorationsmalereien im Inneren des kleinen Gotteshauses. Diesen Arbeiten folgte der Bau des Mosaikbodens, der Einbau des Altars von der Mayer‘schen Hofkunstanstalt in München, die Einsetzung der Glasfenster und die Anbringung des Familienwappens.

Glasfenster in der Marienkapelle © Singer

Emporraum der Kapelle mit Harmonium © Vachenauer

Weitere wichtige Einrichtungen, z.B. Weihwasserbecken, Brüstungsleuchter, Wandleuchten, das Betgestühl, das Chorabschlussgitter und das Sakristei-Glöckchen bedeuteten den Abschluss der Arbeiten und konnten bis zum 26. August 1899 eingebaut werden.



Als der Bauherr an diesem Tage von einem Badeaufenthalt in Taras-Vulpera (Graubünden) zurückkam, konnte er, seine Frau und seine Kinder, zum ersten Mal die fertige Kapelle bestaunen.



Fortsetzung in einer der nächsten Ausgaben des Kreisboten.

