Stadtgeschichte Kempten: Die Geschichte der öffentlichen Beleuchtung in der Stadt Kempten – Teil III

Von: Dr. Willi Vachenauer

Das Städtische Elektrizitätswerk. © Repros: Vachenauer/Archiv Singer

Die Geschichte wiederholt sich, heißt es. So kommt einem auch Manches aus der Geschichte der öffentlichen Beleuchtung in Kempten bekannt vor: Nach einem Bericht im Kreisboten vom 8.10.2022, mit dem Titel: „Dunkler, aber nicht Duster“, sorgt die momentane Energiekrise dafür, dass in Kempten die Beleuchtung während der Nacht und über die kommenden Festtage deutlich reduziert werden muss. Im heutigen Kempten, das eine Fläche von 63,28 Quadratkilometer und 69.053 Einwohnern hat (stand 31. Dez. 2021), liefern nach besagtem Kreisboten-Bericht an die 10.000 Straßenlaternen während der Nacht ausreichend Helligkeit. Daneben sorgten bis vor Kurzem zahlreiche beleuchtete Schaufenster und weitere Fassadenbeleuchtungen für zusätzliche Helligkeit.

Diese Situation hat sich nun verändert und viele Menschen hoffen, dass über die Wintermonate die Beleuchtung nicht noch weiter reduziert werden muss und es nicht noch dunkler, vielleicht sogar duster in Kempten wird. Vorsorglich raten manche Zeitgenossen schon dazu, Zündhölzer und Kerzen bereitzulegen, um gewappnet zu sein für solch dunkle Zeiten, die in der Kemptener Vergangenheit während der Nachtzeit etwas ganz Normales darstellte. Hier Teil III und Abschluss der Reihe. (Teil I; Teil II)

Stadtgeschichte Kempten: Die Gasfabrik wird Eigentum der Stadt

Bürgermeister Adolf Horchler vertrat schon früher die Meinung, dass ein Versorgungsunternehmen, das Energie für die Kommune produziert, oder die Bevölkerung mit Wasser versorgt, nicht in privaten Händen sein sollte. Denn ihre betriebswirtschaftlichen Ziele seien eher auf Gewinnorientierung als auf eine bestmögliche Versorgung der Stadtbewohner ausgerichtet. Daher betrieb Horchler die Übernahme der Gasfabrik. Am 17. April des Jahres 1897 ging der florierende Betrieb für 157.500 Mark in das Eigentum der Stadt Kempten über.

Ab da übernahm die Stadt die Kosten für die Straßenbeleuchtung, für die Beleuchtung der städtischen Gebäude, den Ersatz von Laternen, die Neuaufstellung von Lichtern und den weiteren Ausbau des Gasnetzes. Wenige Jahre vorher kam es zu einer Verbesserung der kommunalen Straßenbeleuchtung. Durch den technischen Fortschritt erfuhren die Brenner der Gaslaternen eine ständige Weiterentwicklung, um die Leuchtkraft der Lichter zu verbessern. In der Anfangszeit hatten die Gaslichter relativ einfache Schnittbrenner, die aber gegenüber den früheren Straßenlaternen einen großen Fortschritt darstellten. So erfand der österreichische Chemiker Carl Auer von Welsbach im Jahre 1886 den Glühstrumpf im Gaslicht.

Das Gaswerk in Kempten. © Archiv Singer

Das mit Hilfe dieses Glühstrumpfs erzeugte Licht hatte eine wesentlich stärkere Leuchtkraft als eine offene Gasflamme und das bei 40 Prozent weniger Verbrauch. Wer sich noch an die Beleuchtung auf den früheren Weihnachtsmärkten in Kempten erinnern kann, weiß, wie hell diese Gasglühlampen in den Buden leuchteten. Wegen dieser Erfindung behielt die Gasbeleuchtung auch gegenüber der aufkommenden elektrischen Beleuchtung ihre Konkurrenzfähigkeit, aber auch weil lange Zeit nur wenige Haushalte über einen Stromanschluss verfügten.

Die von der städtischen Gasfabrik erzielten Überschüsse ermöglichten es, das bestehende Lichternetz zu verdichten. So sollte der Abstand zwischen den einzelnen Leuchtkörpern nur noch zwischen 40 und 45 Meter betragen und etliche Petroleumlampen konnten weitgehend durch Gaslichter ersetzt werden. Nur dort, wo es keine Gasleitungen gab, blieben die Petroleumlichter noch im Einsatz. In der folgenden Zeit wurde in Kempten bei der Nachtbeleuchtung zwischen Haupt- und Nebenstraßen sowie Lichtern unterschieden, die nur zu besonderen Zwecken leuchteten, wie z.B. bei Jahrmärkten, Theateraufführungen, bei Brandbekämpfung und Hochwasserereignissen.

Die Hauptstraßen erhielten die leuchtstärkeren Richtungslaternen, die zwei Schnittbrenner bekamen, von denen einer aber um Mitternacht gelöscht wurde. In den Nebenstraßen leuchteten dagegen nur einfache Laternen, die auch nur die halbe Nacht brannten. In dieser Zeit richtete sich die Leuchtdauer der nur halbnächtlich brennenden Laternen noch nach den Mondphasen. Sie wurden vom ersten Viertel des zunehmenden Mondes bis zum Vollmond gar nicht angezündet. Ein Umstand, der immer wieder zu Klagen der betroffenen Bevölkerung führte.

Daher wurde im Januar 1903 durch den Magistrat beschlossen, die nur halbnächtlich brennenden Laternen in jeder Nacht bis Mitternacht leuchten zu lassen, ohne auf die Mondphasen Rücksicht zu nehmen. Im Jahre 1900 hatte die Stadt 194 Richtungslaternen, 140 einfache Laternen und 305 einfache Gaslichter. Diese 639 Gasleuchten benötigten in 1.033.613 Brennstunden 142.681 Kubikmeter Gas im Wert von 23.256 Reichsmark und das entsprach dem Betrag von 2 ¼ Pfennigen pro Brennstunde.

Die Elektrische Beleuchtung kommt

Bereits 1899 veranlasste der damalige Bürgermeister Adolf Horchler, auf der Griesinsel, bis auf die Stadtsäge und die Kunst- und Maximiliansmühle, die Karl Ilg gehörte, den Abriss der alten Werke, um dort ein Elektrizitätswerk zu errichten. Zuvor musste man gegen Ende des 19. Jahrhunderts den Mühlkanal zuschütten lassen, der in etwa an der heutigen Illerstraße verlief und die Griesinsel von der Altstadt trennte. Auf dieser Griesinsel, zwischen Ankergässele und Heinrichsgasse, befanden sich schon zu reichsstädtischen Zeiten all die Betriebe, die das Wasser der Iller als Antriebskraft, für das Färben und Waschen von Tuchen oder für die Entsorgung der Schlachtabfälle benötigten.

Bürgermeister Adolf Horchler . © Stadtarchiv Kempten

Am 9. November 1901 konnte auf dem Platz der ehemaligen Griesfärbe das Maschinenhaus des „Städtischen Elektrizitätswerkes“ in Betrieb genommen werden, das Strom für die Stadt Kempten erzeugte. Man kann daher das Jahr 1901 als einen Wendepunkt in der städtischen Straßenbeleuchtung bezeichnen, denn nun stand die neue elektrische Energie auch für Beleuchtungszwecke im öffentlichen und privaten Bereich zur Verfügung. Am 17. April des Jahres 1901 erhielt die Stadtobrigkeit von der „Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vormals Schucker & Co.“ aus Nürnberg einen „Kostenanschlag über die Einrichtung einer elektrischen Strassenbeleuchtung in der Stadt Kempten.

Es enthielt in der ersten Ausbauphase ein Angebot über 24 Bogenlampen, wovon zwölf halbnächtig und zwölf Lampen die ganze Nacht brennen sollten. Der weitere Ausbau sah zusätzlich 28 Bogenlampen vor, wovon 16 die halbe und zwölf die ganze Nacht in Betrieb sein sollten. An den Leuchtkörpern befanden sich Schaltkästen, bei denen mit einem Steckschlüssel die Lampen noch manuell ein- und ausgeschaltet werden mussten. Die Bogenlampen besaßen einen Kandelaber mit Bischofsstab. Das Angebot belief sich zu dieser Zeit auf 26.400 Reichsmark.

Die ersten elektrischen Lampen erleuchten Straßen und Plätze

Schon wenige Monate später, am 16. November 1901, spendeten in Kempten zum ersten Mal 16 elektrische Bogenlampen ihr helleres Licht. Diese Lampen standen in der Altstadt auf dem Rathausplatz, dem St. Mang-Platz und in der Gerberstraße. In der Neustadt beleuchteten sie den Residenzplatz, den Hildegardplatz, den Kornhausplatz und die östliche Bodmanstraße. Da die Nachfrage nach Stadtstrom ständig wuchs, musste schon 1906 das Werk wesentlich erweitert werden. Allerdings setzte man in Kempten von Anfang an auf Gleichstrom, mit dem man Strom wegen des hohen Leistungsverlustes nicht viel weiter als vier Kilometer transportieren konnte.

Elektrische Straßenlaternen in Kempten, hier beim Rathaus. © Archiv Singer

Eine elektrische Straßenlaterne in der Bahnhofstraße. © Archiv Singer

Bis 1912 gab es 52 elektrische Bogenlampen und eine Quarzlampe, die auf den Plätzen und Hauptstraßenzüge Licht spendeten. Im Jahre 1913 kam es auch in Kempten zur Einführung von leistungsfähigeren aber gleichzeitig sparsameren Metalldrahtlampen. Dies bedeutete für das Kemptener Elektrizitätswerk zwar einen Rückgang in der Stromnachfrage, der aber durch das weitere Gebietswachstum der Stadt und die damit verbundene Zunahme der städtischen Leuchtkörper wieder ausgeglichen wurde. Trotz dieses technischen Fortschritts konnte man in Kempten auf die Gasbeleuchtung nicht ganz verzichten. So spielten bis zum Beginn des 1. Weltkriegs in der städtischen Straßenbeleuchtung die Gaslichter immer noch eine bedeutende Rolle, denn bis 1914 gab es 399 Gaslaternen mit insgesamt 468 Flammen.

Beleuchtung während des 1. Weltkriegs

Der 1. Weltkrieg, der am 1. August des Jahres 1914 begann und am 11. November 1918 endete, bedeutete eine Zäsur in der städtischen Beleuchtung. Das Kemptener Stadtgas wurde ja schon ab 1870 auf Kohlebasis umgestellt. Da die Kohleproduktion in Deutschland kriegsbedingt zurückging, konnten wegen des Kohlemangels die Gaslichter nur noch in vermindertem Umfange oder gar nicht mehr angezündet werden.

Das Kemptener Gaswerk produzierte bis in den Februar des Jahres 1917 nur noch Gas für das Beheizen der Wohnräume. Das dafür benötigte Gas erzeugte man daher aus Holzscheiten und sogar aus Torfbriketts, die aus dem Torfwerk in Schwarzerd stammten. Trotz der Gasknappheit gab es aber am 12. Februar 1917 eine Rückkehr hin zur früheren Gasbeleuchtung. In einer geheimen Plenarsitzung beschloss der Stadtmagistrat unter Bürgermeister Horchler, dass von den Gaslaternen die Richtungslaternen wieder angezündet werden sollten, die aber nur bis 22.30 Uhr leuchten durften. Ebenso sollte mit der elektrischen Straßenbeleuchtung verfahren werden, falls das Elektrizitätswerk den dazu nötigen Strom liefern konnte.

Während des ersten Weltkriegs, bedingt durch die englische Seeblockade, die noch bis in das Jahr 1919 hineinreichte, nahm auch der Petroleummangel dramatisch zu. Ebenso verstärkte sich nach Beendigung des Krieges der Kohleengpass, wegen der Besetzung des Ruhrgebiets durch französische Truppen ab dem 11. und 16. Januar 1923 bis zum 26. September 1923. Frankreich wollte sich damit die dortige Kohleproduktion als Faustpfand zur Erfüllung der deutschen Reparationsleistungen sichern. In der Folge entstand ein enormer Kohlemangel in Deutschland, der sich zwangsläufig auf die Gasproduktion auswirkte. Diese Defizite führten dazu, dass sich die Stadtbeleuchtung immer stärker auf Strombasis umstellte.

Spätestens zu dieser Zeit hatten die Petroleumlampen als auch die Gasbeleuchtung als öffentliche Beleuchtung in Kempten ausgedient. Damit ist die elektrische Straßenbeleuchtung mit ihren Bogenlampen zur Hauptbeleuchtung in der Stadt geworden. Um aber mit den damals vorhandenen Stromkabeln auszukommen und um alle Bogenlampen gleichzeitig brennen zu lassen, musste man die Kerzenstärke um die Hälfte vermindern. Der Kommentar dazu lautete: „Ein schlechtes Licht ist immer noch besser wie keines.“ Zu dieser Zeit gab es einen genauen Plan, der die „Ein- und Ausschaltzeit der elektrischen Straßenbeleuchtung“ festlegte. Die Schaltzeiten orientierten sich am Beginn und am Ende der Dunkelheit und veränderte sich daher von Januar bis in den Dezember. So schaltete man z.B. vom 1. bis 15. Januar die Beleuchtung um 17.15 Uhr ein und schaltete sie am Morgen um 7.15 Uhr wieder aus. Die Brenndauer der Straßenbeleuchtung wurde dann immer kürzer und erreichte im Juni seine Minimalzeit, da hier das Straßenlicht um 21.15 Uhr an und um 3.15 Uhr in der Frühe wieder ausging.

Schon in dieser Zeit des Energiemangels, damals noch der Kohleknappheit, gab es Menschen, die sich dafür einsetzten, bei der öffentlichen Straßenbeleuchtung Strom zu sparen. Sie erinnerten sich offensichtlich noch an frühere Epochen, wo die Stadtobrigkeit in hellen Mondnächten die Stadtbeleuchtung gar nicht anzünden ließ. So ist im Stadtarchiv ein Leserbrief vom 30. Oktober 1920 aufbewahrt, der die Stromvergeudung bei der Stadtbeleuchtung in mondhellen Nächten kritisiert. Der Leser schreibt dazu an das Allgäuer Tagblatt: „Man hört immer vom Licht sparen, dass die Kohlen so knapp sind; dass aber die Stadt nicht mit gutem Beispiel vorangeht und bei so mondhellen Nächten das Licht brennt, das leuchtet vielen nicht ein.“

Und weiter: „Es ist wirklich der reinste Hohn, bei solch hellen Nächten das Licht zu brennen. Wenn die Stadt schon gar nicht weiss wohin mit dem Geld, …….. so gibt es noch Gäßchen genug, wo das Licht sehr notwendig wäre, wenn es wirklich mal sehr dunkel ist.“ Die Schriftleitung des Allgäuer Tagblattes leitete diesen Brief an das Bürgermeisteramt Kempten zu Händen des Bürgermeister Dr. Otto Merkt weiter. Ob der Bürgermeister darauf reagierte, ist nicht bekannt.

Ausweitung der Stromproduktion

Am 10. August 1928 fasste der Kemptener Stadtrat den Beschluss, das „Städtische Elektrizitätswerk Kempten“ in die „Allgäuer Überlandwerk GmbH“ einzubringen. Dieses Allgäuer Überlandwerk ging zurück auf Augsburger Ingenieur Adolf Böhm, der im Jahre 1907 in der Au ein kleines Elektrizitätswerk errichtete, in dem er Wechselstrom erzeugte, der sich nahezu verlustfrei über weitere Strecken transportieren ließ. Am 20. September des Jahres 1919 kam es dann durch den Sohn von Adolf Böhm, den Ingenieur Karl Böhm zur Gründung der „Allgäuer Überlandwerk GmbH“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit dem Sitz in Kempten, die am 1. Januar 1920 offiziell ins Leben gerufen wurde.

Adolf Böhm. © Quelle: Allgäuer Überlandwerk

Zu diesem Zeitpunkt aber noch ohne das bereits im Jahr 1901 gegründete „Städtische Elektrizitätswerk Kempten“, das nur Strom für das Stadtgebiet erzeugte. Der Zusammenschluss beider Werke, bei dem auch Dr. Otto Merkt, Bürgermeister der Stadt Kempten, mitwirkte, erfolgte neun Jahre später am 11. Juni 1929. Ab dieser Zeit stand nun ausreichend elektrische Energie für öffentliche Belange, Industrie, Handel, Handwerk und private Haushalte zur Verfügung. Dies wirkte sich auch auf die Anzahl der Straßenlaternen aus, die bis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ständig stieg.

Im Laufe der Zeit erhielten die elektrischen Straßenlaternen Schaltuhren, damit konnten sie zu einer bestimmten Zeit ein und ausgeschaltet werden. Ab 1935 ging man dazu über, die meisten elektrischen Lampen mit vollautomatischen Schaltungen auszustatten, bei der ein Dämmerungsrelais die Beleuchtung automatisch an- und ausschaltete. Wie man aus dem Verwaltungsbericht der Stadt Kempten entnehmen kann, bestand im Frühjahr des Jahres 1939 das Netz der Kemptener Straßenbeleuchtung mit seinen 27.736 Einwohnern aus 318 elektrischen Lampen. Davon brannten 263 die ganze Nacht, 49 leuchteten nur die halbe Nacht und die Brenndauer von sechs Lampen wurden an die örtlichen Bedingungen angepasst. Daneben gab es zwei beleuchtete Straßenschilder und am Aufgang zur Burghalde brannten acht Lampen.

Straßenbeleuchtung in Kempten im Zweiten Weltkrieg

Einen Rückschritt in wahrlich finstere Zeiten musste nicht nur die Kemptener Beleuchtung während des Zweiten Weltkriegs hinnehmen. Wegen drohender Nachtangriffe erloschen in den Städten des „Dritten Reiches“ während der Nächte die Lichter und sie lagen weitgehend im Dunkeln. Schon vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, der am 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen begann und mit der vollständigen Kapitulation am 8. Mai 1945 endete, erließen die Behörden im Zuge der Kriegsvorbereitungen strenge „Verdunkelungsverordnungen“, die im gesamten Deutschen Reich zu beachten waren.

Reklame für eine Tarnschildlampe. © Internet (gemeinfrei)

Diese Bestimmungen betrafen den urbanen Bereich mit seinen Straßen- und Schaufensterbeleuchtungen, die Lichter in den Wohnhäusern und der Industrie, Handwerk und Handel. Nach diesem, im Deutschen Reich seit Juni 1935 gültigen Luftschutzgesetz, waren während der Nacht alle Lichter auszuschalten bzw. abzudunkeln, oder das Licht musste so umgelenkt werden, damit die Städte kein künstliches Licht abstrahlten. Mit diesen Maßnahmen wollten die Behörden angreifenden Flugzeugen ihre Sicht auf Bodenziele nehmen. Die Begründung dafür ist in der Zeitschrift „Die Sirene“ zu lesen: „Wo Leben ist, wirft der Feind seine Bomben ab. Nur vollkommene Dunkelheit schützt bei Nacht davor, als Angriffsziel zu dienen. Der Selbsterhaltungstrieb gebietet, einwandfrei zu verdunkeln und jeden verräterischen Lichtschein im Freien zu vermeiden.“

So fand in Kempten bereits am 8. Oktober des Jahres 1935 die erste Verdunkelungsübung statt. Damit die Bevölkerung sich bei Verdunkelung und bei einem Luftangriff richtig verhalten konnte, hatten das Kemptener Tagblatt die Menschen schon am 2. Oktober ausführlich darüber informiert. Der Beginn der Übung wurde durch die Sirenen, aber ohne Glockenalarm, bekannt gegeben. Eine Bekanntmachung, die im Anzeigenteil dieser Zeitung erschien, regelte die Einzelheiten, wie die Verdunkelung bei der öffentlichen Beleuchtung, bei amtlichen und gewerblichen Nachtbetrieben und bei der Hausbeleuchtung ablaufen musste. So hatten die Kemptener alle beleuchteten Fenster nach bestimmten Regeln abzudecken und der private Straßenverkehr musste eingestellt werden.

Die Durchführung der Anordnung wurde durch Polizei, SA und Amtsträger des Reichsluftschutzbundes kontrolliert. Alle Einwohner der Stadt Kempten hatten die Pflicht, die getroffenen Verordnungen bei der Verdunkelungsübung zu befolgen. Wer dagegen verstieß, musste mit Geld- oder sogar Freiheitsstrafen rechnen. Trotzdem beachteten nicht alle Menschen diese Verordnungen. Bei einer Kontrollrunde fuhren zwei Fahrzeuge der Übungsleitung zusammen mit Polizei, SA-Leuten und Pressevertretern durch die Stadt. In ihrem Bericht stellten sie fest: „Die Beleuchtung in den Straßen hat schlagartig aufgehört. Stockdunkel war es trotzdem nicht. Dazu hatte der Mond ein zu volles Licht und der Himmel war ziemlich wolkenfrei. Kraftfahrzeuge, Fahrräder und Fuhrwerke hatten die Lichter gelöscht.“ Polizisten und SA-Leute schickten Neugierige in ihre Häuser. Bereits um 21.30 Uhr erfolgte die Entwarnung und Sirenengeheul kündigte das Ende dieser ersten Verdunkelungsübung in Kempten an.

Plakat um 1943, das zur Verdunkelung aufruft. © Internet (gemeinfrei)

Einen kleinen Vorgeschmack auf kommende Zeiten gab es in der Stadt mit dem ersten (falschen) Fliegeralarm am 24. September 1939. Aber erst im Jahre 1942 wurde es ernst und die Luftschutzsirenen heulten immer öfter auf und so begann ab dem Jahr 1942 auch die Verdunklungspflicht für Kempten. Die Tagespresse informierte die Einwohner in der Rubrik „Wir verdunkeln“ darüber, zu welchen Terminen und zu welchen genauen Uhrzeiten die Verdunklung in der Stadt zu erfolgen habe. Als die alliierten Bomberangriffe auch auf Kempten immer mehr zunahmen, gab es ab dem Jahr 1944 jede Nacht die Pflicht zur Verdunkelung.

Verdunklungsanzeige des Jahres 1942. © Quelle: Stadtarchiv Kempten

Verdunkelungsanzeige des Jahres 1944. © Quelle: Stadtarchiv Kempten

In Kempten gab es während des Krieges 627-mal Fliegeralarm und 16 Luftangriffe auf strategische Ziele in der Stadt. Dabei warfen feindliche Bomber rund 400 Tonnen Sprengbomben und 12.000 Brandbomben ab. Wie schon früher erfuhren die Kemptener ab dieser Zeit wieder durch Zeitungsmeldungen die näheren Einzelheiten über die Verdunklungsmaßnahmen. Daraus konnten die Leser entnehmen, an welchen Tagen verdunkelt werden musste. Ebenfalls konnten sie daraus die genauen Uhrzeiten entnehmen, wann die Verdunklungspflicht begann und endete. Die Uhrzeiten passten sich an die jeweilige Jahreszeit an. Im Regelfall umfasste die Verdunklungszeit dabei zwischen fünf und sieben Tage. Nach Ablauf der genannten Frist erschien in der Presse wieder der neue Zeitraum, der sich nahtlos an das vergangene Datum anschloss.

Damit wurden die Termine durchgehend bis in den April 1945 verlängert, so dass es während dieser Zeit eine ständige Verdunklungspflicht in Kempten gab. In gewissen Abständen wurden die Kemptener in der Presse auch daran erinnert, dass die Verdunklungszeit auch am Morgen eingehalten werden musste.

Straßenbeleuchtung nach dem Krieg

Da nach 1945 rund 10.000 Heimatvertriebene aus den Ostgebieten und ab 1949 noch Flüchtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone nach Kempten zuzogen, nahm die Bevölkerung Kemptens deutlich zu. Lebten bis 1945 noch 27.736 Menschen in der Stadt, stieg die Einwohnerzahl im Jahre 1946 auf 37.030 und ab 1949 auf knapp 40.000.

Daher verschärfte sich die bestehende Wohnungsnot dramatisch. Damit war klar, dass die Frage nach Wohnungen in Kempten Priorität genoss. Schon bald nach der Währungsreform ab Ende der 1949er Jahre begann in Kempten ein mit öffentlichen Mitteln finanziertes großes Wohnbauprogramm, wobei nach und nach in vielen Stadtteilen, z.B. Haubenschloss, Keckwiesen, Lenzfried, Ostbahnhofgebiet, Thingers, entsprechende Wohnbaumaßnahmen stattfanden und zum Teil noch bis in die heutige Zeit hinein stattfinden (z.B. Baugebiet Halde).

Bau der Ringstraße. © Quelle: Stadtarchiv Kempten

Diese Baumaßnahmen bedeuteten auch den Ausbau des dazugehörigen Straßennetzes mit den dafür notwendigen Straßenbeleuchtungen. Jahrzehnte später begann der Bau des Mittleren Rings im Jahre 1962 mit einem ca. 1.000 Meter langen Teilstück beginnend von der Lenzfrieder Straße. Das Projekt endete erst 1995 nach 16 Bauabschnitten. Die einzelnen Abschnitte der Ringverbindung mit der Nordbrücke benannte man nach den Politikern Schumacher (-ring), Adenauer (-ring) und Heuss (-ring). Allein dieses Ringsystem brachte auch eine deutliche Erweiterung der dafür notwendigen Straßenlaternen mit sich.