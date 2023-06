Stadtradeln 2023: Kempten sammelt wieder Fahrradkilometer

Von: Martina Ahr

Auftakt zum Stadtradeln: OB Thomas Kiechle fährt mit. © Ahr

Kempten - Vom 21. Juni bis 11. Juli wird in die Pedale getreten.

Gut für die eigene Fitness und fürs Klima: Bereits zum zwölften Mal ruft die Kemptener Stadtverwaltung dazu auf, das Auto stehenzulassen und stattdessen möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen. Oberbürgermeister Thomas Kiechle schwingt sich zum Auftakt heute selbst auf den Drahtesel.

Stadtradeln: Das ist eine deutschlandweite Kampagne für mehr Radverkehr und Klimaschutz. Die Radkilometer werden gesammelt, deutsche Städte können so in einem Wettbewerb herausfinden: Wer radelt am meisten? Und wer hat damit am meisten CO2 eingespart? Kemptener und Kemptenerinnen, die mitmachen wollen, können sich dazu auf www.stadtradeln.de anmelden. Dort gibt es außerdem die Möglichkeit für alle Teilnehmenden, etwas zu gewinnen.

In diesem Jahr gibt es ein besonderes Highlight: Am Sonntag, 2. Juli, um 9.30 Uhr lädt die Stadt Kempten gemeinsam mit dem Landkreis Oberallgäu und der Öko-Modellregion zur Radtour „Stadtradeln aufs Land“ ein. Die Tour führt rund um Kempten zu verschiedenen Biohöfen. Zur sportlichen Betätigung braucht es natürlich auch Proviant. Deshalb finden auf den Höfen Verköstigungen statt. Wer mitradeln will, kann sich auf der Website der Stadt Kempten informieren und anmelden.