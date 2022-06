Stadtradeln in Kempten und dem Oberallgäu: Auf zwei Rädern zum Gewinn

In den Sattel, fertig, los heißt es wieder im Juni und Juli. © Klimabündnis/Laura Nickel

Kempten/Oberallgäu – Die Stadt Kempten und der Landkreis Oberallgäu nehmen wieder gemeinsam am Stadtradeln teil und werben damit öffentlich für mehr Fahrradverkehr.

Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, drei Wochen lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. In Kempten und im Oberallgäu geht die Aktion dieses Jahr vom 22. Juni bis zum 12. Juli.

Preise winken beim Stadtradeln

Für die Kemptener Teilnehmenden wird es wie in den vergangenen Jahren wieder die Möglichkeit geben, zusätzlich am Radel-Lotto der Stadt mit gesponserten Preisen von Kemptener Firmen teilzunehmen. Ein Höhepunkt der diesjährigen Kampagne ist das Fahrrad-Fest mit Fahrrad-Korso am 26. Juni in Sonthofen. Hier feiern alle das Fahrrad als klimafreundliches Verkehrsmittel und die Fahrradbegeisterung der Menschen im Oberallgäu und Kempten.

Im Korso zum Fahrradfest

Treffpunkt für den Fahrrad-Korso ist um 13 Uhr am G´hau-Parkplatz in Sonthofen. Dann geht es unter polizeilicher Führung auf abgesperrten Straßen durch die Sonthofer Innenstadt zum Oberallgäuer Platz, wo vor dem Landratsamt das Fahrrad-Fest mit Verpflegung, Unterhaltung und Infos rund ums Fahrrad stattfindet.

Auf dem Bike von Kempten nach Sonthofen

Wer aus Richtung Norden zum Fahrrad-Fest radeln möchte, kann sich dem Klimaschutz-Management aus Kempten an­schließen. Die Kemptener Klimaschutzmanager Dr. Nina Kriegisch und Thomas Weiß kommen selbstverständlich mit dem Fahrrad nach Sonthofen und freuen sich über zahlreiche Begleiterinnen und Begleiter. Sie starten um 10.30 Uhr am Altstadtpark an der Iller in Kempten und radeln entlang des Illerradwegs zum Treffpunkt nach Sonthofen.

Beim Stadtradeln geht es auch darum, der Forderung nach besserer Fahrradinfrastruktur, mehr Nachdruck zu verleihen, ergänzt Lutz Bäucker vom ADFC Kempten-Oberallgäu (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club). Wer mitmachen möchte, kann sich für eines der beiden offenen Teams des ADFC Kempten-Oberallgäu für die Stadt Kempten und den Landkreis Oberallgäu anmelden.

kb