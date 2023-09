Stadtrundfahrt in Kempten mit Zacherle und Hold (FW)

Alexander Hold, der Landtagsabgeordnete aus Kempten (Freie Wähler), und Dieter Zacherle, ehemaliger Bürgermeister, laden zur Neuauflage der Stadtrundfahrt ein. (Symbolbild) © Panthermedia/driver-s (YAYMicro)

Kempten – Der Kemptener Landtagsabgeordnete Alexander Hold (Freie Wähler) und Dieter Zacherle, Stadtrats-Urgestein und ehemaliger Bürgermeister, laden herzlich zur Neuauflage der Stadtrundfahrt am Samstag, 9. September, um 14 Uhr ein.

Die beiden langjährigen Kommunalpolitiker werden die spannendsten Orte der Stadt anfahren und dabei allerhand Wissenswertes zum Besten geben. Vor allem neue Projekte und Veränderungen stehen im Blickpunkt. Die Rundfahrt startet um 14 Uhr an der St. Lorenz Basilika in Kempten. Eine telefonische Anmeldung ist zwingend erforderlich. Interessierte können sich einen Platz im Bus unter der Tel. 0831/97773 sichern. Die Anmeldung ist täglich zwischen 9 und 12 Uhr möglich (außer am Freitag).