Stadtteilbeiratssitzung: Kempten-Ost sucht nach Lösung für Trinker-Problem am Ulrichsplatz

Von: Jörg Spielberg

In letzter Zeit häufen sich Meldungen über Störungen auf dem Ulrichplatz durch alkoholisierte Besucher. Problem dabei: Auf dem Ulrichplatz gilt kein generelles Alkoholverbot, andere Lösungen werden gesucht. © Jörg Spielberg

Kempten – Viel Positives gibt es aus Kempten Ost zu berichten, nur am Ulrichsplatz häufen sich neuerdings Probleme mit Alkohol und Lärm.

„Unser erstes Stadtteilfest OstHoch3 war ein großer Erfolg und wurde über den Klee gelobt“, sagt Quartiersmanager Max Erhardt bei der 18. Stadtteilbeiratssitzung in Kempten Ost. Der Beirat traf sich, um über Erreichtes und Zukünftiges zu sprechen. Erster Tagesordnungspunkt war eine Rückschau auf das Stadtteilfest vom 14. Mai. Bis zu 2.500 Besucher waren bei schönem Wetter im Engelhaldepark erschienen und lobten Atmosphäre und Angebotsvielfalt.

Mit Kosten von 8.500 Euro war OstHoch3 auch ein günstiges Stadtteilfest im Kemptener Osten. „Büro, Homepage, Stadtteilmagazin und Social Media haben seither Zulauf“, verkündet Max Erhardt. Im kommenden Jahr wird es wieder ein Stadtteilfest geben, allerdings an einem anderen Ort in Kempten Ost.

Neuer Tauschschrank in Kempten-Ost

Am Abend einigte man sich darauf, das Fest jährlich an unterschiedlichen Orten stattfinden zu lassen. Nachdem die dritte Ausgabe des Stadtteilmagazins zeitnah verteilt worden ist, plant man nun für die Herbstausgabe. Sie soll spätestens am 1. Dezember erscheinen. Vorgestellt wurde am Abend auch die neue Tauschschrank-Einrichtung. Hier können Bürger Fächer mit Dingen befüllen, die sie selbst nicht mehr brauchen und diese gegen andere tauschen.

Bürgerworkshop: Calisthenics-Anlage

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die geplante Calisthenics-Anlage auf dem Lindenberg. Hier möchte man Bewegungsangebote schaffen, das Wohnumfeld verbessern und ein Begegnungsangebot etablieren. 90.000 Euro sind für die Anlage im Haushalt der Stadt bereitgestellt.

Am 21. Juni wird es um 19 Uhr einen Bürgerworkshop im Stadtteilbüro geben. In puncto Ladenzeile auf dem Bühl wurde verkündet, dass die Idee von City Decks aufgegeben wurde, da hierfür Parkflächen reduziert werden müssten, was vor Ort auf wenig Akzeptanz stieß. Stattdessen möchte man die Idee eines gemeinsamen Bürgerfrühstücks in Kooperation mit dem „Lädele auf dem Bühl“ aufgreifen. Bei den Terminen am 15. und 25. August soll im Bürgergespräch erfragt werden, inwieweit der Wunsch besteht, das Wohnumfeld zu verändern.

Die von den Bürgern favorisierte Lösung für den Ostbahnhof, mit einer Einbahnregelung im östlichen Teil des Brodkorbwegs und der Realisierung eines Parkhauses, ist derzeit wegen hoher Kosten und schwieriger Liegenschaftsverhältnisse aufgeschoben, wie zu erfahren war.

Störungen am Ulrichsplatz

Am Abend lobten alle Anwesenden noch einmal die ehrenamtliche Tätigkeit des Beiratsmitglieds Edgar Schäfer. Schäfer kümmert sich seit geraumer Zeit um die Bewohner aus der Reinhartser Straße, ist dort häufig vor Ort und spricht Probleme direkt an. Erst unlängst wurde dort eine Sitzgelegenheit für die Anwohner geschaffen, die nun möglicherweise sogar überdacht wird.

Leider gibt es mit den Bewohnern dort gerade ein anderes Problem. Anwohner und Besucher des Ulrichsplatzes berichten seit geraumer Zeit, dass u.a. Bewohner der Notunterkünfte der Reinhartser Straße und des Schumacherrings zum Platz kommen, dort öffentlich Alkohol konsumieren und sich äußerst laut verhalten.

Neuer Treffpunkt in Aussicht

Laut Quartiersmanager Jan Damlos werde u a. Frauen hinterhergerufen und Anwohner hätten auch schon die Polizei verständigt. „Es herrscht Handlungsbedarf“, sagt das Quartiersmanagement und möchte das Problem an einen anderen Ort verlagern. So soll den betroffenen Personen das Gelände des Adenauerrings 123 („Inselbereich“ am Berliner Platz) als neuer Treffpunkt mit Sitzgelegenheiten hergerichtet werden.

Das Problem ist, dass, wie eine Nachfrage bei der Polizei ergab, auf dem Ulrichplatz nicht grundsätzlich ein Alkoholverbot besteht. Der Ulrichplatz unterliegt damit nicht dem Alkoholverbot der Kernstadtsatzung und ein solches kann gegebenenfalls nur über das Hausrecht der Anrainer erwirkt werden.