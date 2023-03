Star-Pantomime „Il Mimo“ kommt ins Kemptener „Haus International“

Von: Lutz Bäucker

Teilen

Die Rolle seines Lebens: Wolfgang Fendt alias „Il Momo“ freut sich auf sein Gastspiel in Kempten. © Bäucker

Kempten - Wolfgang Fendt ist „Il Mimo“, seit über zwanzig Jahren gehört er zur „bel etage“ der internationalen Pantomime. Zum ersten Mal tritt der gebürtige Memminger in Kempten auf: „Hier in der Fußgängerzone hat meine Karriere begonnen“, hat Fendt jetzt im Interview mit dem Kreisboten verraten.

Seine verblüffenden Fähigkeiten in Mimik und Gestik zeigt er unter anderem regelmäßig in Berlin, München und Dresden, in Kempten war er noch nie als Solo-Künstler zu erleben. „Ja, es wird endlich Zeit“, schmunzelt „Il Mimo“. Ihm ist die Vorfreude auf Kempten anzumerken, beim Interview hält es ihn kaum auf dem Stuhl. Immer wieder springt der kleine, drahtige Mann auf, stellt sich in Positur, erklärt wort- und gestenreich was Pantomime ist und will.

In Memmingen kennt ihn jedes Kind,in Kempten wird er noch als Geheimtipp unter Insidern gehandelt. Am kommenden Samstag (11. März), um 19.30 Uhr, betritt der Pantomime die Bühne des Haus International. „Il Mimo führt sich auf!“, heißt sein Programm eindeutig-zweideutig. „Ich bringe die besten Nummern , die ich draufhabe“, sagt Fendt, „den Dirigenten, die Olympischen Spiele, den Pfirsichesser.“ Ein Fest für alle Sinne, ein Härtetest für die Lachmuskeln.

Pantomime ist echte Herausforderung

Fast zwei Stunden lang wird er das Publikum unterhalten. „Es ist ein Schauspiel mit ganz viel Humor, Aktivitäten, Tiefgründigkeit und Musik“, verspricht der ehemalige Sportlehrer, der aus seinem lebenslangen Bewegungsrepertoire schöpft, dem die früher notwendige Fitness als Skifahrer, Tennisspieler oder einstiger deutscher Leichtathletik-Jugendmeister jetzt zugute kommt. „Meine Auftritte sind enorm anstrengend“, plaudert Fendt aus dem Nähkästchen, „körperlich und mental.“ Mal mit drei Bällen jonglieren und sich dabei Jacke und Pullover auszuziehen, mal minutenlang ein unsichtbares Orchester zu dirigieren oder gegen einen imaginären Gegner zu boxen – das ist eine echte Herausforderung. „Theater ohne Worte“ nennt Fendt seine Kunst, die er bei der deutschen Pantomimenlegende Peter Makal in Stuttgart erlernt und auf dem Maßstäbe setzenden Pantomimenfestival in Dresden in vielen Jahren verfeinert hat. „Man muss üben, üben, üben“, erklärt er. „Manche Szenen 50 Mal und mehr, erst dann kann ich sagen: Ja, ich bin’s.“

Die Authentizität seiner Figuren rührt wohl von seinem Innersten her. „Ich spiele sie nicht, ich verkörpere sie.“ So hält er es immer, wenn er irgendwo auftritt. Früher als bewegungslose Statue in der Kemptener Fußgängerzone („In Memmingen hab ich mich nicht getraut, weil ich Angst hatte, erkannt zu werden“, erzählt er), als leicht verwirrt auftretender Einsiedler Martl in der Verfilmung von Kluftingers „Seegrund“-Krimi oder als Sieger beim Dirigentenwettbewerb im Gärtnerplatztheater in München.

Die Rolle seines Lebens

Wolfgang Fendt ist ein Spätberufener. Erst mit 55 Jahren wechselte er von den Straßen auf die Bühnen dieser Welt. Und er mutierte von „rätselhaften Wesen in silberfarbenen Gewändern und weißen Masken“ zur „Königin der Nacht“ aus Mozarts Zauberflöte. Als „Il Mimo“ hat der Vielseitige die Rolle seines Lebens gefunden. „Die Zuschauer und ich werden jede Menge Spaß haben“, prophezeit er. „Endlich trete ich in Kempten auf. Besser spät als nie!“

Das phantastische Spektakel findet statt am Samstag, 11. März, 19.30 Uhr, im „Haus International, Poststraße 22. Weitere Infos über Wolfgang Fendt: www.il-mimo.de.