Der Startschuss des Theaterfestivals Isny 2023

Konzerte, Zirkus, Kabarett

Isny – Gänsehautmusik und wilde Akrobatik - das 40. Theaterfestival Isny ist in vollem Gange! Das Herbert Pixner Projekt eröffnete vor ausverkauftem Zirkuszelt mit beeindruckenden Klängen am 28. Juli. Neun Tage voller Konzerte, Zirkus-Shows, Kabarett und Workshops liegen vor den Besuchern. Am zweiten Festival-Tag begeisterten die Barbaren Barbies mit „A Wild Women Circus“ das Publikum. Die schrille Ode an starke Frauen wurde enthusiastisch gefeiert.

Rubriklistenbild: © Matthias Hagmann