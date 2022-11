Steiniger Weg zu Mehrweg-Geschirr in Kempten

Von: Susanne Lüderitz

Nachdem der Kunde die Relevo-App heruntergeladen und sich registriert hat, kann er im Restaurant das Geschirr scannen, das er mitnimmt, zeigt dem Servicepersonal den Bildschirm und kann sein Essen samt Schüssel mitnehmen. © Relevo

Kempten – Bald müssen Gastronomen Mehrweggeschirr anbieten – noch sind Fragen offen.

Herumliegende Döner-Behälter, Servietten und verstreute Pizzakartons: Das Müllaufkommen in Kempten – und auch im ganzen Land – steigt und steigt. Für einen großen Teil ist der To-Go- und Liefer-Sektor verantwortlich. Um das Müllwachstum zu stoppen, hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, wonach Gastronomen ab Januar neben einer Einweg- auch eine Mehrweglösung anbieten müssen. So richtig in Kempten angekommen ist die Nachricht noch nicht, wie Dr. Nina Kriegisch vom Klimaschutzmanagement im Beirat für Tourismus und Stadtmarketing berichtete.

Das Gesetz sieht vor, dass Caterer, Lieferdienste und Restaurants, auch Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegbehältern für Essen und Getränke zum Mitnehmen und Bestellen anbieten müssen. Eine Ausnahme soll es für kleine Betriebe geben – etwa Imbissbuden – mit maximal fünf Beschäftigten und maximal 80 Quadratmetern Verkaufsfläche. Sie sollen ihrer Kundschaft Speisen und Getränke auch in mitgebrachte Behälter abfüllen können. Auf diese Möglichkeit sollen sie ihre Kundschaft deutlich hinweisen.



App-basiertes Mehrwegsystem in Kempten



Im Jahr 2020 hat der Kemptener Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz sich für das Mehrweggeschirr von „Relevo“ aus recyclebarem Kunststoff entschieden. Der Kunde lädt die dazugehörige App herunter, scannt beim Kauf den Barcode auf dem auslaufsicheren Geschirr und zahlt erst dann eine Gebühr, wenn er den Behälter nicht innerhalb von zwei Wochen bei einem teilnehmenden Betrieb zurückgibt.



Der Gastronom müsse weder eine Grundgebühr noch einen Mitgliedsbeitrag entrichten, er zahle erst beim Verleihen 20 Cent für eine Schüssel und 12,5 Cent für einen Becher. „Das entspricht im Durchschnitt den Beträgen, die der Gastronom für Einweggeschirr auch zahlen müsste“, so Kriegisch. Der Gast legt keine Leihgebühr auf den Tisch und erhält kurz vor Ablauf der Leihfrist eine Erinnerungsmail. Hat er sein Geschirr nach 14 Tagen nicht zurückgebracht, schulde er für eine Schüssel zehn, für einen Becher fünf Euro.

Mehrweg? Skepsis in den Küchen

Derzeit bewirbt Kriegisch das System bei den Kemptener Gastronomiebetrieben. Sechs von ihnen nutzen die Mehrwegbehälter. Trotz großer Bemühungen von Seiten der Stadt, des City Managements und des ZAK (Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten) habe die Anzahl der Anbieter bisher nicht erhöht werden können, erzählte Kriegisch. Vielen Betrieben ist Mehrweg zu umständlich. Es gebe Bedenken, dass die Behälter verschimmelt zurückgebracht werden könnten. Und „einige kennen das neue Gesetz gar nicht“ .

Das Thema Schimmel sei laut Hersteller nicht wirklich ein Problem. Nach dem Ausleihen erhalte der Kunde Nachrichten über die App, die ihn daran erinnern, die Schüssel zurückzugeben. Auch der Hinweis, das Geschirr auszuspülen komme auf diesem Wege, sagte Kriegisch.



Mehrweg im Endeffekt nur für die Restaurants mittlerer Größe?



Das Problem ist die Unternehmensgröße beim Mehrweggeschirr. Hotelbetreiber und Vertreter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Michael Heel kritisierte im Ausschuss erneut, dass nicht alle Betriebe zu Mehrweg verpflichtet werden. Gerade die typischen Mitnahmerestaurants hätten doch eine Größe von unter 80 Quadratmetern und trügen stark zum Müllaufkommen bei. Er hatte bereits vorgeschlagen, die Regeln in Kempten auch auf „kleine Bertriebe“ auszudehnen.

Und Heels Verband hege die Sorge, dass sich auch große Ketten „durchmogeln“ könnten und somit auch an der Strafgebühr von 10.000 Euro vorbeikommen. Die Zahlung droht den Betrieben, wenn sie gegen das neue Gesetz verstoßen.



Mehrweg auch praktikabel für ältere Menschen?

„Bei uns holen vor allem ältere Leute Essen ab“, erzählte Heel, und bringen es einem Verwandten beim Besuch ins Seniorenheim. Wie solle hier die App funktionieren?



Seine Bedenken, was passiere, wenn bei einem Gastronomen sich die Behälter stapeln, konnte Kriegisch ausräumen. Relevo biete einen Umverteilungsservice an. Offen blieb aber die Frage, welche Mehrweglösung es für die sensiblen Pizzen gebe.

Mehrweggeschirr: Werbung ist das A und O

Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City Management Kempten, mahnte an, bei der Bewerbung in den Restaurants „richtig penetrant“ zu sein. Relevo müsse öfter durchtelefonieren und Kaltakquise betreiben.



Er sah eine Möglichkeit, das Mehrweggeschirr etwa auf dem Weihnachtsmarkt zur Zulassungsbedingung zu machen, „dann ist vielleicht schon ein Grundstock da“. Im Ausschuss zur Sprache kam auch ein extra Spülmobil bei Veranstaltungen.



Die Bewerbung beim Endkunden sah Stefanie Schmitt, Leiterin Kempten Tourismus, als Möglichkeit, um mit dessen Nachfrage Druck auf die Unternehmer auszuüben. „Wie sieht es mit Kantinen aus?“, so ihre Anregung, auch diese anzugehen.

Der Erfolg des Mehrweggeschirrs hänge stark davon ab, wie intensiv es der Essensanbieter selbst bewerbe, resümierte Kriegisch. Sie drückte die Hoffnung aus, dass die Schüsseln und Behälter dann noch bekannter werden.