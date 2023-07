Sternfahrt zum Abschlussgottesdienst des Stadtfestes Kempten am 9. Juli

Kempten - Das Evangelisch Lutherische Dekanat Kempten lädt zur Sternfahrt zum ökumenischen Abschlussgottesdienst des Stadtfestes am Sonntag, 9. Juli, 11.30 Uhr, auf dem St.-Mang-Platz ein.

Start für die Sternfahrt:



• 10.15 Uhr Waltenhofen: Start an der evang. Auferstehungskirche



• 10.30 Uhr Gemeinde der alpenchurch: in Leubas, Leubaser Str. 50



• 10.45 Uhr Start mit Reisesegen an der Evang.-Luth. Matthäuskirche Hochbrunnenweg 2



• 11 Uhr Start an der evang.-luth. Markuskirche in Thingers, Bussardweg 1

• 11 Uhr Start an der kath. Kirche St. Hedwig in Thingers, Drosselweg 1

• 11 Uhr Gemeinde der Evangelischen Gemeinschaft an der Lindauer Str. 17

Gott – Rückenwind oder Gegenwind? Darüber wird der scheidende evangelische Dekan Jörg Dittmar beim Abschlussgottesdienst predigen. ACK-Vorsitzender Rupert Ebbers wird den Gottesdienst zusammen mit Thomas Rauch (St. Lorenz), Gerhard Kehl (Alpenchurch), Samuel Heym (Evangelische Gemeinschaft) und Jörg Dittmar (St. Mang) leiten, in dem es auch eine Fahrradsegnung geben wird.

Kinderfahrräder - Sammlung zum Stadtfest

Im Rahmen des Gottesdienstes werden Kinderfahrräder für die Kinder in den Flüchtlingsunterkünften in Kempten gesammelt. Jede Größe ist willkommen - bitte in gutem Zustand und nicht reparaturbedürftig. Abgabe am Sonntag, 9. Juli, von 11 bis 11.30 Uhr an der Bühne. Früher ist eine Abgabe auch am Freitag, 7. Juli, von 15 bis 17 Uhr im Hinterhof der Maler-Lochbihler-Str. 14 möglich. Kontakt: Magda Kieschke: 01515 6813519 (bei schlechtem Wetter anrufen).

Anke Heinroth koordiniert die Ehrenamtsarbeit in der Flüchtlingshilfe. „Wir bekommen immer wieder Kinderfahrräder und es ist sehr schwierig zu entscheiden, wer eines bekommt, denn die Kinder, die leer ausgehen, sind immer traurig. Es wäre wirklich fantastisch, wenn am Sonntag einige Kinderfahrräder zusammenkämen!“ erklärt sie.