Sternsinger-Gruppe aus Kempten feiert Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus

Von: Jörg Spielberg

Die Sternsinger nach Farbe des Gewandes: in Gelb Tia Brateanu (13), in Rot Elias Hartmann (16), in Purpur Miriam Hartmann (7), in Blau Emanuel Hartmann (13)) und in Grün Josias Hartmann (10). © Spielberg

Fünf Sternsinger aus Kempten feiern den Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus.

Fünf Sternsingernaus Kempten wird heuer eine besondere Ehre zuteil. Sie fahren am 28. Dezember gemeinsam mit ihren Eltern und Dr. Peter Frasch von der Diozöse Augsburg nach Rom. Dort werden sie am Sonntag, den 1. Januar, den Neujahrsgottesdienst im Petersdom mit Papst Franziskus und Bischof Dr. Bertram Meier feiern.

Dabei sind diese fünf Sternsinger die einzigen Vertreter der insgesamt 85.000 Sternsinger aus Deutschland, die den Heiligen Vater persönlich treffen. Eine besondere Ehre wird dabei der 13-jährigen Tia Brateanu und dem 13-jährigen Emanuel Hartmann zuteil. Die beiden Ministranten der Pfarrei St. Lorenz werden in ihren festlichen Gewändern die Gaben zum Altar bringen.

Die Sternsinger aus Kempten eröffnen das Dreikönigssingen 2024

Dass eine Sternsinger-Gruppe aus der Allgäumetropole ausgewählt wurde, liegt darin begründet, dass im kommenden Jahr am 29. Dezember die bundesweite 66. Aktion Dreikönigssingen 2024 in Kempten eröffnet wird. Traditionell darf das gastgebene Bistum die Delegation für die Romfahrt im davorliegenden Aktionsjahr auswählen. Die jungen Sternsinger werden am Neujahrstag gemeinsam mit weiteren Sternsingern aus der Schweiz, der Slowakei, Ungarn und Italien die Heilige Messe feiern.

Da die Gruppe insgesamt fünf Tage in Rom verbleibt, wird man zudem den Vatikan mit Schweizer Garde und die heilige Stadt Rom kennenlernen. „Für die Jugendlichen wird es etwas ganz Besonderes sein, alle sind schon aufgeregt und freuen sich, den Heiligen Vater persönlich zu sehen“, sagt Sebastian Ulbrich vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ aus Aachen, der das Quintett aus Kempten nach Rom begleiten wird. Im übernächsten Jahr wartet eine besondere Fahrt auf die fünf Sternsinger aus Kempten.

„Dann werden sie der Tradition gemäß vom Bundespräsidenten in Berlin empfangen“, so Ulbrich. Stadtpfarrer Thomas Rauch erzählt, er selbst sei immer Sternsinger gewesen. „Das war eine Frage der Ehre“, sagte er. Der Kemptener Delegation müsse klar sein, dass sie drei positive Beiträge beim Sternsingen leiste: Sie tue etwas Gutes für Kinder in Not – die letztjährige Sammlung in der Pfarrei habe 15.000 Euro erbracht, sie sende den Segen in jedes Haus und sie bringe Freude zu den Menschen. „Für mich ist das eine große Freude und Ehre, dass Kempten im kommenden Jahr Gastgeber der bundesweiten Eröffnung der Sternsinger ist“, betonte der Pfarrer, der seit dem 1. Oktober in St. Lorenz wirkt.