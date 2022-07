Stiftsstadtfreunde Kempten: Ein Spiegel wird zur Chefsache

Von: Cordula Meffert

Die Vorsitzende der Stiftsstadtfreunde Ilse Roßmanith-Mitterer (li.) im Gespräch mit OB Thomas Kiechle (vorne re.). © Meffert

Kempten – Der Verkehr am Hildegardplatz an Markttagen, das Sparkassenquartier und der „grüne Kasten“ waren zentrale Themen bei der Jahresversammlung der Stiftsstadtfreunde.

Vergangene Woche fand die Jahreshauptversammlung 2022 der Kemptener Stiftsstadtfreunde im Margaretha- und Josephinen-Stift statt. Aber auch die personelle Situation des Vereins war Gesprächsgegenstand. Und ein fehlender (Verkehrs-) Spiegel wurde schließlich zur Chefsache.

24 Mitglieder und zwölf Gäste, unter ihnen OB Thomas Kiechle, Baureferent Tim Koemstedt, Sparkassenvorstand Manfred Hegedüs und der Geschäftsführer der Sozialbau Herbert Singer kamen am Donnerstagabend zusammen, um über Belange rund um die Stiftsstadt zu diskutieren und informieren.



Brennpunktthemen der Stiftsstadtfreunde 2022

In einem Jahresrückblick ging die Vorsitzende der Stiftsstadtfreunde, Ilse Roßmanith-Mitterer, die Themen durch, die den Verein beschäftigt hatten – so zum Beispiel die Verkehrsführung am Hildegardplatz an Markttagen, das Sparkassenquartier und der „grüne Kasten“ sowie die Bepflanzung des Stadtparks und der Zumsteinwiese.

Außerdem sprach sie über eine aktuelle Baumaßnahme in der Stiftsstadt: Im Rahmen der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen des sogenannten „Hermann-Hauses“ an der Memminger Straße wurden Stuckarbeiten und Gemälde freigelegt, die restauriert und sichtbar bleiben werden. In das Haus wird ein Kindergarten und -hort einziehen, in dem aktuell sogar noch Plätze frei sind. Im gegenüberliegenden Gebäude des ehemaligen Klinikums tue sich hingegen nichts, und über mögliche Arbeiten an den in die Jahre gekommenen Häusern in der Kantstraße kann derzeit ebenfalls keine Auskunft gegeben werden.



Vorschlag der Stiftsstadtfreunde für die Fürstenschule

Beim Thema Renovierung und Nutzung des „grünen Kastens“ merkte man Roßmanith-Mitterer ihre langjährige Tätigkeit als Rektorin der Fürstenschule an: Sie gab einen lückenlosen zeitlichen Abriss über die Nutzung des Gebäudes, das als Interimsstandort für die 10. Grundschule fungieren wird, bis der Neubau im Aybühlweg fertiggestellt ist. Gleichzeitig kritisierte sie die räumlichen Umstände, mit der die Fürstenschule zu kämpfen hat; diese ist aktuell auf drei Gebäude verteilt und hier böte die dauerhafte Inanspruchnahme des „grünen Kastens“ eine gute Lösung.

Kooperationen und Aktionen der Stiftsstadtfreunde

Über die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen bzw. Organisationen wie den Altstadtfreunden, dem Heimatverein und dem Sozialdienst muslimischer Frauen (SmF) wurde eine durchweg positive Bilanz gezogen, auch die Kooperation mit dem Margaretha- und Josephinen-Stiftverlaufe höchst erfreulich.

Private Aktivitäten in der Stiftsstadt fanden in den vergangenen Monaten ebenfalls wieder vermehrt statt: So gab es Hinterhofmusik, den Tag der offenen Gartentür und im Rahmen eines neuen Projekts der „Essbaren Stadt“ um Benjamin Klose, Michael Brandl und die Kohlekumpels sollen Obstgehölze auf einem Grünstreifen in der Weiherstraße angepflanzt werden. So entwickele sich das „Kleinod mit besonderem Charme“, wie OB Kiechle das Viertel später bezeichnete, auf positive Weise weiter.

Die zum Vereinsleben gehörigen Formalitäten konnten im weiteren Verlauf des Abends zügig erledigt werden – Kassenwart sowie Vorstand wurden einstimmig entlastet, eine satzungsmäßig erlaubte Änderung (mehrere Beisitzer statt wie bisher einem) wurde ebenfalls einstimmig durchgewunken.



Das ist das Ergebnis bei den Neuwahlen der Stiftsstadtfreunde 2022

Die personelle Situation des Vereins bezeichnete Roßmanith-Mitterer als „emotional und kräftemäßig schwieriges Thema“, zumal mit Silvia Bohlinger und Heinz Domonell zwei langjährige Vorstandsmitglieder künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch sie selber habe mit sich gerungen, aber – nicht zuletzt, weil sie neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen konnte – kandidierte sie ein weiteres Mal für das Amt der Vorsitzenden.



Die Neuwahl des Vorstandes gestaltete sich reibungslos: Daniel Huck, Geschäftsführer des Margaretha- und Josephinen-Stifts, fungierte als Wahlleiter, und etablierte sowie neue Mitglieder des Vorstands wurden per Handzeichen bestätigt. Klaus Wernhard löst Silvia Bohlinger als stellvertretende Vorsitzende ab, zur neuen Schriftführerin wurde Caroline Schairer gewählt. Anton Immler und Lukas Kordner unterstützen Manfred Saurer als Beisitzer, und mit Olga Rudi sowie Johannes Mayr konnten zwei freie Mitarbeitende gewonnen werden.

Sichtlich berührt dankte Roßmanith-Mitterer den scheidenden Vorstandsmitgliedern und auch OB Kiechle, der dann das Wort ergriff, sprach dem ehemaligen und neuen Vorstand des Vereins seinen Dank aus, lobte die positive Entwicklung der Stiftsstadt und betonte ausdrücklich die Wichtigkeit einer „kritischen Begleitung“ für die Stadtpolitik, bei der es immer um Veränderung gehen müsse.

Oberbürgermeister äußert sich zur Verkehrsführung auf dem Hildegardplatz an Markttagen

Unterstützt von Tim Koemstedt sprach der OB das heikle Thema der Verkehrslage an den Markttagen auf dem Hildegardplatz an. Kiechle verwies auf eine Sondersitzung des Ausschusses für Mobilität und Verkehr am 8. August: Hier soll eine Entscheidung getroffen werden, wie mit der Situation künftig umzugehen sei. Er selber könne sich zumindest einen Probelauf einer Einbahnregelung vorstellen. Aber es müssten, ähnlich wie bei der Gestaltung des Sparkassenquartiers, viele Belange berücksichtigt werden, um eine gute Erreichbarkeit bei gleichzeitig sicherer Abwicklung zu gewährleisten.

Für die Verkehrsbetriebe sei darüber hinaus eine Umlenkung schlicht nicht durchführbar. Grünen-Stadtrat Thomas Hartmann macht nachdrücklich auf die Zahl von 5.000 Autos aufmerksam, die pro Markttag durch den verkehrsberuhigten Bereich führen – und bei denen es sich nicht nur um Marktbesucher handele, sondern eben auch um Schaufahrer und Durchgangsverkehr. Stiftsstadtfreund Dieter Schade beanstandete, dass die Behindertenparkplätze häufig von nicht Berechtigten belegt seien, und einhellig wurde eine stärkere Verkehrsüberwachung gefordert, da vieles leider „nur noch über den Geldbeutel“ zu regeln sei.

So ist der Sachstand im Sparkassenquartier

Auch hinsichtlich der Gestaltung des „Sparkassenquartiers“ zwischen Promenade-/König- und Horchlerstraße wurde lebhaft diskutiert. Manfred Hegedüs berichtete, dass von der CIMA ein Nutzungskonzept von Einzelhandel, Lebensmittel- und Spezialeinzelhandel, Wohn- und Praxisräumen erarbeitete wurde; außerdem soll es eine Veranstaltungsfläche geben, die (nicht nur) von der Sparkasse genutzt werden kann.

Er appellierte an die Geduld der Bürger: Man habe die Laufzeiten für die denkmalrechtliche Erlaubnis unterschätzt und bevor diese vorliege, könne der Architektenwettbewerb nicht ausgeschrieben werden. Hegedüs bestätigte, dass die Häuser der Promenadestraße 5 und 7 unter Denkmalschutz stünden: In Nr. 5 befinde sich eine alte Schmiedestätte im Keller, bei Nr. 7 handele es sich um einen mehrfach eingebauten Wohnturm. Man arbeite mit der monumentconsult, einem Sachverständigenbüro für historische Bausubstanz zusammen, um Denkmal- und Ensembleschutz bestmöglich zu gewährleisten.

Zeitplan im Sparkassenquartier

Im April seien Voruntersuchungen beauftragt worden, die im September abgeschlossen sein sollten, damit dann der Bauantrag gestellt werden könne. Eine entsprechende Genehmigung würde voraussichtlich zum Jahresende erfolgen, im 1. Quartal 2023 könne der zweistufige Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden. Hegedüs bezeichnete diesen als „qualitätssichernde Maßnahme“, für die im Vorfeld die Rahmenbedingungen abschließend geklärt sein müssten.

Kritisch auf den langen Leerstand angesprochen betonte der Sparkassenvorstand, dass sich seit der Standortentscheidung hinsichtlich der Bibliothek viel getan habe, was nach außen derzeit aber noch nicht sichtbar sei. Immerhin handele es sich um ein Bauvorhaben in einer Größenordnung von etwa 20 Millionen Euro – und „gutes Ding braucht Weile“.

Sparkassentiefgarage offen

Hegedüs rührte an dieser Stelle auch die Werbetrommel für die Sparkassen-Tiefgarage, die „schönste Tiefgarage Kemptens“ – hell, übersichtlich, sparkassenrot. Man könne trotz der Baustelle einfahren, was offenbar nicht allgemein bekannt sei, denn die 85 frei zugänglichen Parkplätze würden noch wenig genutzt.

Um Geduld wurde nicht nur bezüglich des Sparkassenquartiers gebeten; Koemstedt bemerkte, dass die Anpflanzungen auf der Zumsteinwiese nicht bis zur Festwoche hergestellt werden könnten; auch bis die Bepflanzung auf der Tiefgarage anwachse, brauche es Geduld. Auf den Wunsch der Stiftsstadtfreunde, ein paar Farbkleckse in das Grün des Stadtparks zu bringen, wurde grundsätzlich zustimmend reagiert.

Lösung für „Haus Hochland“ gesucht

Schließlich wurde Herbert Singer gebeten, über die weitere Nutzung von „Haus Hochland“Auskunft zu geben. „Ausnahmsweise“ betonte Singer, habe er dazu keine klare Antwort: Bei der besonderen Gastronomie sei die Situation coronabedingt immer noch extrem schwierig, aber man hoffe bis Anfang nächsten Jahres eine Nachfolgelösung gefunden zu haben. Und ein weiteres „ausnahmsweise“ gab es von seiner Seite: Aktuell gebe es in der Stiftsstadt keine Bauvorhaben der Sozialbau.

Das Thema Verkehrsführung in der Salzstraße wurde aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nur kurz gestreift: Auch hier werde nach Kompromissen gesucht, eine komplette Sperrung der Nord-Süd-Achse für den Verkehr sei jedoch keinesfalls denkbar.



Von Verkehrsspiegel bis Starkregenkarte

Zum Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“ brachte eine Stiftsstadtfreundin die unübersichtliche Verkehrssituation an der Ecke Hoföschle/Fürstenstraße zur Sprache, an der ein Spiegel unkompliziert Abhilfe schaffen könne. Manfred Saurer unterstützte sofort: Schon vor längerer Zeit sei ein Verkehrsspiegel angefragt worden, und er hoffe doch sehr, dass es nicht, wie bei der Gefängnissituation, drei Bürgermeister brauche, um hier etwas zu bewegen. Koemstedt versprach daraufhin, die Situation persönlich in Augenschein zu nehmen.

Die abschließende Forderung nach einer Starkregengefahrenkarte konnte schnell geklärt werden: Eine solche steht bereits seit einem Jahr online. An dieser Stelle verwies Stadträtin Annette Hauser-Felberbaum auf die Klimaanpassungsstrategie, die im Stadtrat verabschiedet werden soll und mit der Kempten eine Vorreiterrolle einnehmen würde. Für Gesprächs- und Diskussionsstoff war also auch nach dem offiziellen Ende der Jahreshauptversammlung gesorgt.