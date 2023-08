Strahlende Augen beim Patenprojekt der Klimaschulen

Die Drittklässlerinnen und Drittklässler der Nordschule testen ihren selbst angelegten Barfußpfad. © Grundschule Nord Kempten

Kempten - In der vorletzten Woche des abgelaufenen Schuljahres fand an der Grundschule Nord, zertifizierte Klimaschule in Bronze, eine Projektwoche zum Thema „Klimaschutz“ statt. Das Besondere daran war, dass hierbei Schülerinnen und Schüler des Wahlfaches Klimaschule am Hildegardis-Gymnasium Projekte vorbereiteten, die sie dann mit Hilfe von insgesamt 54 „Hilde“-Schülerinnen und Schülern in den verschiedenen Jahrgangsstufen der Nordschule durchführten.

So befassten sich die Erstklässler mit dem Thema „Upcycling“ und stellten Schreibtisch-Organizer aus Klopapierrollen und Stoff sowie Windlichter aus alten Gläsern, Stoff und Zeitungspapier her. Die Ergebnisse konnten sich wirklich sehen lassen und erfreuen nun sicher die ein oder anderen Familien.



Bei den Zweitklässlern stand das Thema der Ernährung im Mittelpunkt: Mit selbst gesammelten Kräutern fertigten sie leckeres Pesto an, das die Eltern dann auch am Schulfest kaufen durften, und verspeisten einen auch selbst zubereiteten Obstsalat aus regionalen und saisonalen Früchten.



Viertklässler der Grundschule Nord vermeiden Plastikmüll

Für die Drittklässler hieß es „Natur pur!“, denn nur wenn wir die Natur um uns wertschätzen, schützen wir sie auch. Das „Spüren“ der Natur erfolgte barfuß bei lustigen Spielen und der Höhepunkt war die Eröffnung des durch die Drittklässlerinnen und Drittklässler angelegten Barfußpfades.



„Plastik-Vermeidung“ war das Motto der vierten Klassen und so stellten die Kinder ihre eigenen, natürlich mikroplastik- und verpackungsfreien, Seifen her, deren Verkauf auch beim Schulfest ein voller Erfolg war.



Etwas, das viele Klassen verband, war ein Rundgang um die Schwabelsberger Weiher, bei dem alle Schülerinnen und Schüler ein Biotop in ihrer direkten Umgebung anhand verschiedener Stationen und Mitmach-Aufgaben näher kennenlernen durften.



Projektwoche ein voller Erfolg

Die strahlenden Augen der Grundschülerinnen und -schüler und die Anfrage der Großen vom Hilde, ob die Projektwoche denn nächstes Jahr wieder stattfinden würde und „dass sie unbedingt wieder mitmachen wollen“, entschädigten die koordinierenden Lehrerinnen vom Hildegardis-Gymnasium und der Nordschule für die vielen Stunden der Vorbereitung voll und ganz.

Kurzum: Das Patenprojekt war ein voller Erfolg! Gemeinsam für den Klimaschutz! Nur wenn wir zusammenhelfen, können wir etwas erreichen! kb