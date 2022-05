Straßenblockade in Kempten: „Letzte Generation“ fordert Stopp fossiler Investitionen

„Letzte Generation“ blockiert die Stephansstraße in Kempten. © Letzte Generation

Kempten — Heute Morgen 7.45 kam es in Kempten auf der Stephanstraße/B12 stadteinwärts zu erheblichen Behinderungen im Verkehr aufgrund einer Straßenblockade der Klimagruppierung „Letzte Generation“.

Letzte Generation hat in den vergangenen Monaten deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Sechs Menschen blockierten Montagmorgen 7.45 auf der Stephanstraße/B12 mit einer Sitzblockade. Einige von ihnen klebten dabei ihre Hand auf den Asphalt, um ihrer Forderung an die Bundesregierung und Wirtschaftsminister Habeck nach einem sofortigen Stopp der Investitionen in neue fossile Infrastruktur Ausdruck zu verleihen.

„Ich kann nicht länger tatenlos mit ansehen, wie meine Lebensgrundlagen für die Profite weniger Unternehmen für immer zerstört werden. Und ich kann nicht länger tolerieren, dass unsere Lebensgrundlagen und meine Heimat hier und damit auch die aller folgenden Generationen dafür geopfert werden, dass die Bundesregierung weiter Öl und Gas und Kohle verbrennt. Als Wirtschaftsminister kann Robert Habeck das jetzt beenden und eine Erklärung für das Leben und gegen fossile Verbrennung abgeben,“ Maja Winkelmann (24), Studentin aus dem Allgäu.

Letzte Generation: Straßenblockade in Kempten

Profitieren konnte die „Letzte Generation“ bei ihrer Blockade in Kempten vom Zulauf der Kemptner Bevölkerung. So waren in den vergangenen Wochen zahlreiche Interessierte zu den wöchentlichen Vorträgen der Bewegung im Kemptner Künstlerhaus gekommen. Einige von ihnen hatten sich daraufhin den Forderungen nach einem Ausbaustopp neuer fossiler Infrastruktur angeschlossen und waren Teil der Bewegung geworden.

Von diesen beteiligten sich auch am heutigen Montag einige an der Straßenblockade. Unter dem Motto „Stoppt den fossilen Wahnsinn“ fanden zeitglich auch in München, Stuttgart und in weiteren Großstädten wöchentliche Montagsblockaden gegen den Weiterausbau neuer fossiler Infrastruktur wie etwa LNG-Terminals in der Nordsee statt.

Rentner aus dem Allgäu: „Fossiler Wahnsinn“

„Ich sitze hier als Rentner stellvertretend für meine Söhne und für alle jungen Menschen. Und ich werde damit weitermachen, solange bis Robert Habeck öffentlich erklärt, dass es kein neues Nordseeöl geben wird. All die Milliarden für neue Flüssiggas-Terminals auszugeben anstatt für Erneuerbare, das muss uns alle empören. Die Bundesregierung investiert damit in die Vernichtung unserer Gesellschaft. Das ist fossiler Wahnsinn!“, sagt Karl Braig (66) Rentner aus dem Allgäu.

„Ich sage ihnen, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus schieben, der mit 98 Prozent Wahrscheinlichkeit tödlich verunglücken wird.“ Hans-Joachim Schellnhuber, Klimaforscher.

„Letzte Generation“ trifft sich in Kempten, jeden Dienstag um 18 Uhr im Künstlerhaus, Beethovenstraße 2.