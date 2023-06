Straßensanierung rund um Berliner Platz: Jetzt ist die Einmündung in die Dieselstraße dicht

Behinderungen an der Tagesordnung: Baustellen gibt es diesen Sommer in der Kaufbeurer Straße, an der Dieselstraße und dem Berliner Platz. Aktuell ist die Einfahrt in die Dieselstraße gesperrt. © Lüderitz

Kempten – Bis voraussichtlich Ende September wird der Berliner Platz, sowie die Kaufbeurer Straße und die Dieselstraße bis zur Kreuzung Ursulasrieder Straße saniert. Seit heute ist nun die Ein- und Ausfahrt von der Diesel- in die Kaufbeurer Straße gesperrt. Eine Seite der Kaufbeurer Straße soll ebenfalls erst einmal zu bleiben.

In dieser Phase 5 wird die Dieselstraße zwischen Holzbachweg/ Ursulasrieder- und Kaufbeurer Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Porsche-/Johann-Abt- und Kaufbeurer Straße. Die Anwesen Dieselstraße 1 und 3 sind per Behelfszufahrt über die dortige Bushaltestelle erreichbar.

Fußgänger und Radfahrer können unter Einschränkungen den Geh- und Radweg benutzen. Queren an der Kreuzung zur Kaufbeurer Straße ist für sie nicht möglich.

Bleicherstraße prinzipiell wieder frei

Die Bleicherstraße ist grundsätzlich wieder frei. Die Ausfahrt auf die Kaufbeurer Straße ist in beide Richtungen meistens möglich. Je nach Fortschritt der Markierungsarbeiten kann es zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen. Von der Kaufbeurer Straße ist die Bleicherstraße nur aus südlicher Richtung befahrbar. Aus nördlicher Richtung besteht weiter eine Umleitung über Berliner Platz und Stephanstraße.

Die Edisonstraße ist nur von südlicher Richtung auf der Kaufbeurer Straße erreichbar, welche hier jedoch in beide Richtungen angefahren werden kann. Je nach Fortschritt der Markierungsarbeiten werden hier alle Fahrbeziehungen (exklusive Dieselstraße) wieder freigegeben.



Mit Fertigstellung der Markierungen werden die Fahrbahnen in der Kaufbeurer Straße komplett freigegeben und die Ampeln Kaufbeurer / Bleicherstraße sowie an der Kreuzung zum Holzbachweg (Liebherr) in Betrieb genommen. Es kann zu kurzweiligen Einschränkungen kommen. Die Ampel an der Kreuzung Dieselstraße wird erst mit Fertigstellung dieser in Betrieb genommen.