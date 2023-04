Sulzberg: Radpanzer der Bundeswehr hängt im Straßengraben fest

Am Mittwochnachmittag fuhren zwei Radpanzer der Bundeswehr auf eine Landstraße bei Sulzberg. Einer wich dem Gegenverkehr aus und blieb im Straßengraben stecken. (Symbolbild)

Ausgewichen und steckengeblieben

Sulzberg – Am Mittwochnachmittag befuhren, nach Angaben der Polizei, zwei Radpanzer der Bundeswehr eine schmale Landstraße. Wegen Gegenverkehrs fuhr der Fahrer eines der Panzer an den rechten Straßenrand und das Fahrzeug sank dort im Bankett ein. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Die Einheit der Bundeswehr war mit zwei Radpanzern vom Typ Fennek auf einer schmalen Landstraße von Moosbach in Richtung Oberzollhaus unterwegs. Beim Passieren der Straße kam den beiden Panzern ein Lkw entgegen. Der Fahrer eines der Panzer fuhr an den rechten Fahrbahnrand, wobei das Bankett nachgab, der Radpanzer in die Erde einsank und mit der Schutzplanke und einem dahinterliegenden Strommasten kollidierte. Der Radpanzer musste mittels eines Bergekrans der Bundeswehr aus dem Graben gehoben werden, um nicht mehr Schaden zu verursachen. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro. Die Straße wurde für den Zeitraum der Bergung des Panzers komplett gesperrt.