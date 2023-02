Sulzberg setzt auf Elektromobilität

Von: Jörg Spielberg

Bürgermeister Gerhard Frey (l.) und Tony Hiller (Gebietsverkaufsleiter Präg) freuten sich das E-Fahrzeug der Gemeinde Sulzberg an die neue Schnellladesäule am Friedhof anschließen zu können. © Spielberg

Die Marktgemeinde Sulzberg erhält zwei neue E-Ladesäulen.

Freudige Gesichter gab es vergangene Woche in Sulzbergs neu gestalteter Dorfmitte. Bürgermeister Gerhard Frey und Tony Hiller, Gebietsverkaufsleiter der Firma Präg GmbH & Co KG, konnten in der Marktgemeinde Sulzberg gleich zwei neue öffentliche Ladesäulen in Betrieb nehmen. Mit den zwei neuen Ladesäulen mit vier Ladepunkten baut der Energiedienstleister sein Netz in der Region auf insgesamt 44 Ladepunkte aus.

„Mit den neuen öffentlichen Ladepunkten unterstützen wir die Elektromobilität in Sulzberg. So nimmt die Mobilitätswende auch bei uns in Sulzberg weiter an Fahrt auf“, erklärte Bürgermeister Gerhard Frey. Und Hiller fügt hinzu: „In ländlichen Regionen muss die Ladeinfrastruktur noch verbessert werden. Sulzberg hat das erkannt. Wir freuen uns, als Projektpartner die beiden Säulen gemeinsam mit der Gemeinde realisiert zu haben.“

Elektromobilität in Sulzberg

Die an den zentralen Parkplätzen hinter dem Rathaus und am Friedhof installierten Säulen verfügen über jeweils zwei Ladepunkte. Hinter dem Rathaus können zwei Autos gleichzeitig mit einer Ladeleistung von je 22 Kilowatt geladen werden. Am Friedhof geht es schneller: Eine der beiden Anschlüsse dort ist ein Schnellladepunkt mit einer Leistung von 50 Kilowatt.

Bezahlt werden kann entweder über Kreditkarte, die Präg-Ladekarte oder Ladekarten anderer Anbieter wie ADAC, EnBW, NewMotion oder PlugSurfing. „In punkto Elektromobilität haben wir mit den Ladesäulen und der Anschaffung eines eigenen E-Autos für die Gemeinde Nägel mit Köpfen gemacht“, sagt Frey und Hiller ergänzt: „Wir helfen gern beim Ausbau der Ladeinfrastruktur, denn nur dann kann die Mobilitätswende funktionieren.“